Le leader mondial des cliniques d'esthétique, Laser Clinics Australie, ouvre sa première clinique au Canada dans le cadre d'une expansion nationale





Engagée à aider les Canadiens et les Canadiennes à se sentir bien dans leur peau et à paraître sous leur meilleur jour, Laser Clinics Canada est maintenant ouverte aux affaires et au développement

Laser Clinics Canada, la plus grande entreprise mondiale de cliniques cosmétiques, célèbre aujourd'hui, 4 février 2022, l'ouverture de son premier établissement canadien dans la région de Toronto. Sur la photo, Flor Arevalo (D) et le directeur général George Jeffrey (G) coupent le ruban pour commémorer cet événement.

TORONTO, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Laser Clinics, la plus grande entreprise internationale de cliniques d'esthétique, célèbre aujourd'hui l'ouverture de sa première clinique de soins de beauté avancés au Canada, au Hillcrest Mall, à Richmond Hill, dans la Région du Grand Toronto. Dans le cadre de ses activités mondiales dans plus de 180 cliniques en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Royaume-Uni, Laser Clinics Canada offre aux client.e.s canadien.nes des traitements, des services et des produits de soins de beauté perfectionnés qui aident les gens à se sentir bien dans leur peau.

« Nous sommes ravis de poursuivre l'expansion de la plus grande marque au monde de services évolués de beauté et d'esthétique médicale au Canada », déclare George Jeffrey, directeur général de Laser Clinics Canada. « Nous sommes convaincus que les Canadiens et les Canadiennes apprécieront d'avoir un meilleur accès à des traitements esthétiques et médico-esthétiques haut de gamme plus abordables, adaptés à leurs besoins individuels et aux résultats qu'ils recherchent. »

Fondée en Australie en 2008, l'entreprise a connu une croissance remarquable au fil des ans grâce à son slogan « La beauté à votre mesure » et à son engagement à proposer des traitements de pointe et des produits de beauté évolués qui sont, dans l'ensemble, plus abordables que les autres.

Les cliniques canadiennes proposeront les mêmes traitements et produits qui ont connu un succès retentissant au sein d'autres marchés, notamment des traitements personnalisés de soins de la peau adaptés à des problèmes cutanés spécifiques, des produits cosmétiques injectables de haute qualité et une épilation au laser de longue durée. Laser Clinics propose également aux consommateurs les marques SkinstitutMD et Dr. Roebuck'sMD, deux gammes de produits de soins cosméceutiques sains et durables, fabriqués à partir de plantes australiennes qui améliorent les résultats des traitements. Skinstitut se spécialise dans les soins cosméceutiques hautement performants, à l'aide d'ingrédients cliniquement éprouvés, aussi efficaces qu'abordables, conformément à sa mission voulant que tous puissent ressentir la confiance que procure une peau saine et éclatante.

La gamme du Dr. Roebuck'sMD, pionnière du mouvement des soins esthétiques sains et durables, offre un maximum de résultats avec un minimum d'ingrédients, ce qui permet aux teints de retrouver leur aspect le plus sain et le plus radieux qui soit. Aujourd'hui, plus que jamais, les Canadiens et Canadiennes veulent investir dans leurs soins personnels.

En plus de disposer des dernières technologies et innovations, Laser Clinics compte sur l'expertise et la vision d'un comité consultatif médical qui supervise et approuve les équipements et les traitements offerts par le réseau Laser Clinics. Ce comité est composé de dermatologues et de médecins de premier plan, spécialisés en esthétique non chirurgicale, qui se réunissent régulièrement pour assurer une vérification et une gouvernance minutieuse de l'offre de produits et de services du réseau, tout en supervisant la qualité de l'expérience client. Sa priorité est de veiller à ce que la sécurité des clients demeure toujours la priorité.

« Nous avons élaboré un menu de traitements qui n'était auparavant disponible qu'à un coût élevé chez les dermatologues », explique le Dr Jonathan Hopkirk, directeur médical mondial et responsable du comité consultatif médical de la société. « Nous avons plus de 300 médecins expérimentés, infirmières autorisées et experts en produits cosmétiques injectables qui créent un programme de traitement sur mesure pour chaque client. »

Après des mois de recherche, de planification et de mise en place d'une équipe de direction établie au Canada, Laser Clinics Canada cherche activement à prendre de l'expansion grâce au même modèle d'affaires unique de franchise et de copropriété d'entreprise à parts égales qui a très bien fonctionné au sein d'autres marchés. L'entreprise est maintenant à la recherche de copropriétaires de cliniques qui répondent aux critères d'admissibilité, qui ont fait leurs preuves en matière de leadership et qui sont passionnés par l'idée d'aider les clients à se sentir bien dans leur peau. Les détails pour l'achat d'une franchise et ses avantages ainsi qu'une présentation vidéo sont disponibles en visitant le site internet de l'entreprise - laserclinics.ca qui a été lancé cette semaine.

Détenue et exploitée par KKR, une éminente société de capital-investissement privé de New York, Laser Clinics a fourni plus de trois millions de traitements dans le monde en 2021. L'entreprise prévoit ouvrir plus d'une douzaine de cliniques au Canada cette année.

À propos du Groupe Laser Clinics

Le Groupe Laser Clinics est le leader mondial des soins de beauté et des traitements esthétiques de pointe. Maintenant au Canada en vue d'une expansion nationale, l'entreprise démocratise le domaine de la beauté évoluée en offrant aux Canadiens et aux Canadiennes une plus grande accessibilité à une vaste gamme de traitements et de services de premier ordre utilisant une technologie médicale à la fine pointe de l'industrie. Laser Clinics adapte les traitements à chaque individu et s'assure que les client.e.s obtiennent les résultats souhaités. Ensemble, les plus de 1 600 professionnels de l'entreprise se concentrent sur des services continus et à long terme, ce qui reflète une véritable relation durable et profonde avec leurs clients.

#BeautyTailoredToYou / #LaBeautéÀVotreMesure.

SOURCE Laser Clinics Canada

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 14:57 et diffusé par :