Celestial AI lève 56 millions de dollars dans une série A pour redéfinir le secteur des puces d'intelligence artificielle grâce à une plateforme technologique photonique-électronique novatrice

Celestial AI, une société accélératrice d'IA dotée d'une plateforme propriétaire de matériel informatique et de logiciels pour les puces d'apprentissage machine, annonce ce jour un investissement de série A de 56 millions de dollars dirigé par Koch Disruptive Technologies (KDT) avec la participation du fonds Xora Innovation de Temasek, The Engine, la société de capital-risque issue du MIT, Tyche Partners, le fonds de capital-risque de Merck, M-Ventures, IMEC XPand, et l'investisseur de capital-risque dans l'écosystème de l'Université de Princeton, Fitz Gate. Ce nouveau capital sera utilisé pour renforcer l'équipe internationale d'ingénieurs, le développement de produits et les engagements avec les fournisseurs stratégiques, notamment Broadcom, afin de fabriquer la gamme de produits Orion d'accélération d'IA. La mission de Celestial AI consiste à transformer en profondeur la manière dont les calculs sont réalisés avec un nouveau système de traitement, basé sur la plateforme technologique brevetée Photonic Fabrictm, qui utilise la lumière pour le mouvement des données dans et entre les puces.

La technologie photonique en silicium et les écosystèmes de fabrication à grand volume ont été développés en s'appuyant sur les avancées réalisées en matière de communications des données. Le secteur est prêt pour un déploiement commercial de solutions d'apprentissage machine et de calcul informatique à haute performance dotées d'éléments photoniques en silicium pour le mouvement des données. Pour les applications de calcul par IA, le mouvement des données est le principal contributeur de l'alimentation du système, et la plupart des architectures concurrentes sacrifient une complexité accrue du système et du logiciel pour des diminutions modérées en termes d'alimentation. Photonic Fabric de Celestial AI permet une mémoire et un calcul adressables optiquement (dans la puce et d'une puce à l'autre) qui libère sa technologie des contraintes électroniques et du ralentissement de la loi de Moore. Son architecture propriétaire se traduit par un logiciel système élégant à faible complexité, permettant de cartographier très efficacement les données et les calculs, sans nécessiter d'optimisations complexes. L'avantage procuré par ce logiciel s'étend aux systèmes exaflopiques multipuce étant donné que Photonic Fabric démocratise l'accès optique à une mémoire et un calcul véritablement illimités. Les produits Orion accélérateurs d'IA de Celestial AI répondent aux attentes d'un marché potentiel qui devrait dépasser les 70 milliards de dollars en 2025 selon Omida.

"Nous relevons le défi de notre époque en matière de calcul informatique, à savoir un mouvement efficient des données", déclare David Lazovsky, fondateur et PDG de Celestial AI. "La plateforme photonique-électronique hybride de Celestial AI nous permet de tirer parti des forces complémentaires de l'électronique en vue d'un calcul informatique à haute performance et de haute précision, et de la photonique pour un mouvement des données très rapide, à faible consommation énergétique et à haute bande passante. Les résultats sont des avantages de performance translationnelle ayant trait à des systèmes exclusivement électroniques. Les avantages pour les applications d'apprentissage machine vont au-delà de la performance et de la faible consommation énergétique, et couvrent également la latence, l'intuitivité logicielle, et un faible coût total de propriété. Notre différenciation compétitive s'accroîtra avec le temps, au fur et à mesure que la complexité des modèles IA augmente, conduisant à des mouvements accrus de données."

Les architectures spécifiques au domaine axées sur des charges de travail AI peuvent compenser une partie du ralentissement dans la progression des CMOS, mais cette approche a ses limites. En intégrant la photonique aux accélérateurs pour les charges de travail IA, Celestial AI permet des avancées radicales dans la puissance de calcul de l'IA. Les puces et les systèmes de serveur sont aujourd'hui limités par les budgets d'alimentation (l'enveloppe thermique, ou Thermal Design Power - TDP). Photonic Fabric de Celestial AI permet une redistribution du budget d'alimentation fixé du mouvement de données vers la puissance de calcul, fournissant ainsi des avantages durables et progressifs en termes de performance par rapport à toutes les autres solutions exclusivement électroniques. Chaque Joule d'énergie économisé dans le mouvement des données peut être redirigé vers la capacité de calcul.

"La photonique est en passe de devenir la technologie qui ouvrira la voie de la prochaine ère de croissance soutenue de l'IA et de l'informatique à haute performance, et nous pensons que l'équipe de Celestial AI dispose de l'expérience et de la vision nécessaires pour se placer à l'avant-garde de la transformation du secteur", déclare Isaac Sigron, directeur général de KDT, et nouveau membre du conseil d'administration de Celestial AI. "Ce sont les avantages du logiciel de Celestial AI qui nous ont convaincus de diriger ce financement. Leur architecture système permet une simplicité logicielle inégalée, ce qui offre une facilité d'utilisation aux utilisateurs et réduit les délais de commercialisation. Le logiciel est le catalyseur de revenus, et la solution de Celestial AI change la donne dans cet important marché en pleine évolution."

"Celestial AI a mis au point une architecture avec une capacité de mise à échelle unique sur l'ensemble des systèmes multipuce, et qui réduit considérablement la charge de développement pour les équipes IA, tout en commercialisant de nouvelles applications. À l'heure où le monde avance vers des modèles IA de plus en plus complexes, nous pensons que l'avantage concurrentiel de Celestial AI ne fera qu'augmenter dans le temps", déclare Phil Inagaki, directeur général de Xora Innovation.

À PROPOS DE CELESTIAL AI

Celestial AI est une société accélératrice d'IA dotée d'une plateforme technologique propriétaire de matériel informatique et de logiciels permettant de créer la prochaine génération de solutions informatiques à haute performance. La mission de Celestial AI est de transformer en profondeur la manière dont le calcul informatique est réalisé grâce à sa technologie brevetée Photonic Fabrictm, qui utilise la lumière pour le mouvement des données, aussi bien au sein de la puce qu'entre les puces entre elles.

À PROPOS DE KOCH DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

Koch Disruptive Technologies (KDT) est une société d'investissement unique en son genre, focalisée sur l'autonomisation des fondateurs afin de concrétiser un monde de potentialités. KDT propose une approche d'investissement souple et multiphase, qui comprend les stades de capital-risque et de croissance traditionnels. Nous travaillons avec des entrepreneurs porteurs de valeurs, qui construisent des entreprises transformatrices, remettent en question le statu quo, et créent de nouvelles plateformes. KDT est une filiale de Koch Industries, une des plus grandes sociétés privées au monde avec 115 milliards de dollars de chiffre d'affaires et évoluant dans plus de 70 pays. KDT aide ses partenaires à atteindre leur plein potentiel en leur apportant les capacités et le réseau de Koch, en structurant des solutions de capital inégalées, et en adoptant un esprit de réciprocité pérenne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.kochdisrupt.com.

