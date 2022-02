Avis aux médias ? Et quoi maintenant? Sommet à l'intention des dirigeants d'entreprise sur la crise en santé mentale touchant les employés et les défis liés à la pandémie





La pandémie actuelle de COVID-19 et l'instabilité sociale et économique qui a perduré l'année dernière affectent profondément la santé mentale des Canadiens. Cette situation a des conséquences sur les relations interpersonnelles et au travail, mais aussi sur les perspectives à long terme concernant la santé mentale globale. Solutions Mieux-être LifeWorks en a mesuré les effets dans son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC.

Au cours de l'événement Réseau Employeur 2022, les données colligées par Solutions Mieux?être LifeWorks seront scrutées afin de faire ressortir les tendances observées l'année dernière, d'analyser en quoi les défis au travail liés à la pandémie persisteront et, ultimement, de répondre à cette grande question : Et quoi maintenant? Les milieux de travail ont cherché à se réinventer, et la recherche d'équilibre et de mieux-être pour les employés n'aura jamais été aussi ardue. Depuis le début de la pandémie, le télétravail et les modèles hybrides ont été expérimentés dans le cadre de la « nouvelle normalité ». Au-delà de la flexibilité du temps de travail et des horaires, le moment est venu de fixer les lignes directrices de ce qui s'annonce comme une transformation majeure de l'organisation du travail.

Plusieurs panélistes échangeront leur point de vue d'expert sur ce qu'il convient de faire en matière de santé mentale au travail et témoigneront des nouvelles tendances en matière de solutions de mieux-être en vue de répondre aux besoins actuels et croissants de soutien.

Solutions Mieux-être LifeWorks invite les représentants des médias à assister à Réseau Employeur.

Information sur l'événement virtuel

Quoi : Réseau Employeur 2022, 11e sommet annuel sur la santé mentale au travail Thème : Et quoi maintenant? Quand : Jeudi 10 février 2022, de 12 h à 13 h 30 (HE) Où : Avant le début de l'événement, un lien pour assister à la séance virtuelle en direct sera envoyé aux participants inscrits; le formulaire d'inscription en ligne est accessible ici. Qui : Les personnes suivantes prendront la parole lors de l'événement Réseau Employeur au Canada : Marie Pinsonneault , Solutions Mieux-être LifeWorks

, Solutions Mieux-être LifeWorks Nadège Gousse , Solutions Mieux-être LifeWorks

, Solutions Mieux-être LifeWorks Tania Saba , Université de Montréal

, Université de Montréal Emmanuelle Gaudette , Pratt & Whitney Canada

, Pratt & Whitney Canada Marie-Claude Laporte , VIA Rail Canada

, VIA Rail Canada Fanny Bouchard , Robin Veilleux assurances et rentes collectives

, Robin Veilleux assurances et rentes collectives Rosalie Croteau, Hub International Québec

Un premier événement Réseau Employeur a eu lieu en anglais au Canada le 26 janvier, et un deuxième, aux États-Unis le 2 février 2022. D'autres événements se tiendront à divers endroits dans le monde, notamment au Royaume-Uni le 17 février et en Australie le 23 février. Pour participer aux échanges en ligne, utilisez Twitter @LifeWorks #RéseauEmployeur2022 #santémentale.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

