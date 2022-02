Hut 8 élargit sa liste de talents avec un nouveau poste de responsable marketing





Aligné sur ses objectifs ESG holistiques, le premier mineur augmente la représentation des femmes dans son équipe de direction de 40 % à 50 %

TORONTO, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), l'un des pionniers de l'exploitation de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord, soutenant les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Erin Dermer au nouveau poste de vice-présidente Communications, Marketing et Affaires publiques, qui prend ses fonctions à compter d'aujourd'hui. Mme Dermer travaillera en collaboration avec le groupe de talents diversifiés et ambitieux de la Société, sous la direction de Jamie Leverton, PDG, pour veiller à ce que l'importance croissante de Hut 8 soit visible partout au Canada et sur les marchés internationaux.

Mme Dermer peut s'enorgueillir de plus de 20 ans d'expérience à la direction de mandats nationaux d'affaires publiques et de marketing numérique en vue de promouvoir et de protéger certaines des plus grandes entreprises du Canada. Ainsi, elle a notamment passé 10 ans au service de Telus Communications Inc. Mme Dermer a été la conseillère de confiance de cadres supérieurs dans les secteurs de la technologie, des transports, de la vente au détail et de l'exploitation des ressources, des communications d'entreprise de premier plan pour les grandes fusions et acquisitions internationales, des lancements de produits, des partenariats stratégiques, des questions de réglementation et des incidents de sécurité.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Dermer parmi nous, à Hut 8, et nous savons que son expertise apportera une grande valeur à notre Société en pleine croissance », a déclaré Jaime Leverton, directeur général de la Société. « Lorsque nous avons établi ce poste, nous savions que nous voulions un conteur passionné qui pourrait tirer parti de son expérience dans les communications et la technologie de l'entreprise avec compétence et passion. Erin était la candidate parfaite et nous avons hâte de commencer à travailler avec elle. »

Au cours des deux dernières décennies, Mme Dermer a dirigé des campagnes de marketing numérique et de relations avec les influenceurs auprès d'acteurs clés dans les blogs, sur YouTube, Instagram, TikTok, dans d'autres communautés de médias sociaux, et auprès d'experts de l'industrie dans toute une série de domaines. En tant que spécialiste des affaires publiques, Mme Dermer a conceptualisé et lancé des stratégies qui ont réussi à mobiliser des élus et des bureaucrates, ainsi que les principaux segments d'électeurs, afin de stimuler considérablement le sentiment de marque.

« Il a été passionnant de voir Hut 8 croître avec rapidité et confiance alors que la Société poursuit une stratégie d'entreprise unique et diversifiée au cours des dernières années, et je suis ravie de me joindre à une équipe aussi talentueuse », a déclaré Mme Dermer. « L'industrie florissante de la technologie blockchain et des cryptomonnaies offre d'immenses opportunités pour permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier des avantages de sa technologie et s'appuie, pour ce faire, sur une stratégie de communication forte. »

À propos de la Société :

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'affaires, qui s'intéressent au bitcoin, à la blockchain, au web 3.0 et au rapprochement entre les mondes du calcul haute performance naissant et traditionnel. Hut soutient les systèmes ouverts et décentralisés depuis 2018. Avec deux sites de minage d'actifs numériques situés dans la riche région énergétique de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario au Canada, Hut 8 possède l'un des taux de capacité installée les plus élevés du secteur et détient plus de bitcoins auto-minés que n'importe quel mineur de cryptomonnaie ou société cotée en bourse dans le monde. La Société a acheté récemment les activités de centre de données Cloud et de colocation de TeraGo Inc., établissant Hut 8 comme une plateforme de calcul haute performance de premier plan, offrant un positionnement unique à la Société au sein de l'écosystème des actifs numériques. Les centres de données s'étendent de Toronto à Vancouver avec plus de 36 000 pieds carrés (3 344,510 mètres carrés) d'espace de centre de données géo-diversifié alimenté par des sources d'énergie renouvelables. Avec cette acquisition, Hut 8 crée un pont entre les formes traditionnelles et naissantes de calcul haute performance, adoptant une approche non conventionnelle pour révolutionner les actifs conventionnels. La Société a créé le premier modèle de centre de données hybride qui sert à la fois le calcul haute performance traditionnel (web 2.0) et les secteurs naissants de l'informatique des actifs numériques et du web 3.0. Hut 8 a mis en place une plateforme informatique de niveau 0 à 4 et a affecté l'exploitation de minage d'actifs numériques et la technologie du grand livre distribué open source à des zones traditionnellement sous-utilisées dans un centre de données de calcul haute performance conventionnel. La plateforme compte environ 400 clients commerciaux, dans divers secteurs verticaux, notamment les jeux, les effets visuels et les agences gouvernementales. Il y a également une plateforme pour le développement d'applications et de services destinés aux marchés et aux clients mal desservis dans les secteurs en pleine croissance des actifs numériques, de la blockchain, des jeux et du web 3.0. Nous envisageons un avenir où une infrastructure robuste sera proposée pour permettre des économies à grande échelle et des économies de gamme dans le domaine du calcul haute performance et du développement croissant d'applications dans le web 3.0 et l'écosystème des actifs numériques. Les technologues de Hut 8, spécialisés en développement des affaires, croient aux systèmes décentralisés. En tant que responsables de puissantes solutions à la pointe de l'industrie, ils dirigent l'innovation en matière de minage d'actifs numériques et de calcul haute performance, tout en mettant l'accent sur la conformité à l'égard des principes ESG (l'environnement, le social et la gouvernance). À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe qu'ils sont susceptibles de se produire dans le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des affaires, des activités, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « aura », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « permet », « croit », « estime », « s'attend », « prédit », « potentiel », « est conçu pour », « probable » ou des expressions semblables, et comprend, entre autres, des déclarations concernant la capacité de croissance de la Société, sa notoriété grandissante au Canada et sur les marchés internationaux, sa capacité de tirer parti des communications, et la capacité de la Société de conserver et d'attirer un bassin de talents diversifié et ambitieux.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment : la date d'achèvement prévue des activités de construction et de développement au troisième site minier de la Société à North Bay (en Ontario), qui seront de nouveau retardées par des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale ; la capacité de la Société à effectuer des paiements d'intérêts sur toute portion avancée du prêt accordé par Trinity Capital ; l'incidence des conditions économiques générales sur la Société ; les conditions de l'industrie ; les fluctuations des devises ; la fiscalité ; la réglementation ; les modifications apportées à la législation fiscale ou à d'autres lois ; la concurrence d'autres acteurs de l'industrie ; le manque de personnel qualifié ou de personnel de gestion ; la volatilité des marchés boursiers ; l'instabilité politique et géopolitique ; et la capacité de la Société d'obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes. Les facteurs ci-dessus ainsi que d'autres risques sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société du 25 mars 2021, qui est disponible sur www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin et à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Les informations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futurs, ou pour tout autre motif, sauf si les lois l'exigent. Bien que de nouveaux éléments puissent faire surface de temps à autre, Hut 8 n'est pas en mesure de prévoir tous ces facteurs, et ne peut pas non plus évaluer préalablement l'incidence de ces facteurs sur ses activités ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont contenus dans toute information prospective. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

