SPI Santé Sécurité devient partenaire majoritaire de Rubicon Safety Inc.





Le leader en santé sécurité continue d'élargir son offre 360 en Ontario

BLAINVILLE, QC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - SPI Santé Sécurité est fière d'avoir conclu une entente importante avec Rubicon Safety, entreprise renommée pour la qualité de son service en matière de travail en hauteur, espace clos et sauvetage.

Les deux entreprises pourront s'appuyer sur l'expertise pointue de leurs employés, l'efficience de leur réseau de distribution ainsi qu'une offre étendue de produits dont Kosto, marque exclusive de SPI, reconnue pour son rapport qualité/prix.

Située à Burlington en Ontario, Rubicon Safety accumule les reconnaissances qui reposent en grande partie sur son équipe d'experts passionnés et dédiés à la prévention et la protection des travailleurs canadiens. Depuis sa fondation en 2012, Rubicon Safety a su développer des relations durables avec ses fournisseurs partenaires afin d'offrir des solutions personnalisées en fonction des risques présents dans l'environnement de travail. Rubicon propose une variété de formations incluant son cours fortement recommandé pour le sauvetage sur tour. Ses formations sont approuvées par les directeurs sous l'OWWCO (ministère de l'Environnement) ainsi que le directeur général de la prévention du ministère du Travail en Ontario pour ses cours en travail en hauteur.

Par cette association, SPI Santé Sécurité et Rubicon désirent miser sur leurs forces respectives afin d'en faire profiter leurs clients. Les deux entreprises pourront s'appuyer sur l'expertise pointue de leurs employés, l'efficience de leur réseau de distribution ainsi qu'une offre étendue de produits dont Kosto, marque exclusive de SPI, reconnue pour son rapport qualité/prix.

Cette entente permet à SPI de poursuivre sa mission et sa raison d'être soit celle de prioriser le bien-être des gens. ''Nous avons vu en Rubicon Safety ce même engagement envers l'humain et sommes heureux de pouvoir continuer à collaborer vers une vision commune'', de mentionner Kim Levesque, présidente de SPI Santé Sécurité.

''Nous sommes excités par les possibilités et la synergie que ce partenariat va nous permettre d'atteindre. Le plus important autant pour SPI que pour nous est de permettre aux travailleurs de retourner sains et saufs à la maison'', d'ajouter Lorraine Kearsey-Carter, présidente de Rubicon Safety.

Rubicon Safety continuera d'être dirigée par Mme Lorraine Kearsey-Carter, qui a su, par son sens des affaires, son enthousiasme et sa passion pour la santé sécurité, assurer une croissance enviable de son entreprise depuis les 10 dernières années. SPI et Rubicon Safety demeureront deux entités distinctes et aucun changement n'est à prévoir pour ses clients et fournisseurs.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements, les services techniques, les services-conseils et les formations.

