TELUS offre PureFibre X dans les vallées du Bas-Fraser et du Fraser





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, TELUS a lancé PureFibre X dans la vallée du Bas-Fraser et la vallée du Fraser1, une nouvelle catégorie de service Internet résidentiel révolutionnaire offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques de 2,5 Gbit/s. Ces vitesses sont les plus rapides au pays parmi les principaux fournisseurs2 et marquent une avancée importante dans la prochaine génération de technologie Internet. Seule TELUS offre la puissance d'un réseau de fibre optique jusqu'au domicile à 100 %, ce qui nous permet d'augmenter de façon transparente la bande passante et la capacité afin d'offrir des vitesses inégalées à tous les clients de PureFibre. Le forfait Internet PureFibre X comprend aussi le Wi-Fi 6 de prochaine génération, le Wi-Fi à domicile le plus rapide offert dans l'Ouest canadien. En combinant la technologie Wi-Fi 6 à PureFibre X, les clients résidentiels profiteront de vitesses Internet plus rapides sur un plus grand nombre d'appareils. Ainsi, ils pourront simultanément naviguer sur le web, jouer, faire des appels vidéo, travailler ou étudier à la maison et regarder du contenu en direct en 4K.



« Nous sommes fiers d'être le premier grand fournisseur d'accès Internet au pays à offrir cette puissante connectivité au domicile de nos clients, surtout à une époque où ils en ont besoin pour étudier, travailler ou exploiter leur entreprise à la maison, a déclaré Zainul Mawji, vice-présidente à la direction et présidente de Solutions résidentielles et Excellence du service à la clientèle. TELUS PureFibre X permet aux entrepreneurs, aux entreprises en démarrage, aux entreprises à domicile, aux étudiants et aux travailleurs d'accéder aux vitesses Internet les plus rapides offertes au pays par un grand fournisseur. Nous avons hâte de connecter les Britanno-Colombiens à PureFibre X, et ainsi d'appuyer les collectivités qui continuent de subir les contrecoups de la pandémie et d'attirer de nouvelles industries et des innovateurs afin de favoriser la croissance économique en Colombie-Britannique. »

En 2021, TELUS a été nommée fournisseur de l'accès Internet le plus rapide du Canada par PCMag de New York pour la deuxième année consécutive3. TELUS PureFibre était prête à résister à l'accroissement de la demande causée par la pandémie de COVID-19 et a appuyé 1,5 million de foyers et d'entreprises de la Colombie-Britannique à s'adapter aux nouvelles façons de vivre. De plus, la technologie TELUS PureFibre a été reconnue pour avoir les vitesses de téléchargement de jeux les plus rapides au Canada par Steam4. La vitesse, la puissance et la fiabilité supérieures du réseau mobile de TELUS ont aussi été soulignées par deux experts de l'industrie : OoklaMD de Seattle5 l'a nommée fournisseur de services mobiles le plus rapide au Canada pour la neuvième année consécutive et Opensignal de Londres lui a accordé le titre de réseau mobile le plus rapide au Canada dans son rapport sur l'utilisation des réseaux mobiles au Canada de 20216.

Un réseau de fibre optique jusqu'au domicile à 100 % signifie que toutes les portions du réseau TELUS PureFibre sont faites de fibre optique de pointe, jusqu'au point de raccordement au domicile ou à l'entreprise, ce qui garantit aux clients le réseau le plus rapide et le plus performant disponible. Grâce au seul véritable réseau entièrement en fibre optique de l'Ouest canadien, TELUS fournit la meilleure performance offerte partout dans le monde, y compris les vitesses de téléchargement et de téléversement les plus rapides. Cette infrastructure est essentielle à la mise en oeuvre de TELUS PureFibre X, qui permet maintenant aux résidents de la Colombie-Britannique connectés au réseau PureFibre d'accéder aux vitesses Internet les plus rapides offertes au pays et aux vitesses Wi-Fi les plus rapides offertes dans l'Ouest avec le Wi-Fi 6. Autre avancée technologique, PureFibre X libère le potentiel futur des maisons connectées et donne aux technologies immersives, telles que la réalité amplifiée et virtuelle (RA et RV), la possibilité d'atteindre leur plein potentiel.

Depuis 2000, TELUS a investi 47 milliards de dollars en Colombie-Britannique. Nous avons annoncé l'an dernier que nous investirons 13 milliards de dollars supplémentaires dans l'infrastructure et les activités opérationnelles de la Colombie-Britannique d'ici 2024 pour aider davantage la province pendant la pandémie de COVID-19 et la reprise économique qui suivra. Ces investissements produiront d'importantes retombées sociales concrètes pour tous les habitants de la Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur l'Internet 2,5 Gbit/s PureFibre X, visitez le site telus.com/purefibrex .

1 PureFibre X est maintenant offert à Abbotsford, Vancouver, Delta, Surrey, Burnaby, Maple Ridge, Langley, North Vancouver, West Vancouver, New Westminster, Pitt Meadows, Port Moody, Richmond, White Rock, Port Coquitlam et Coquitlam.

2 Des conditions s'appliquent. TELUS offre des vitesses de téléchargement et de téléversement pouvant atteindre 2,5 Gbit/s, soit les plus élevées comparativement aux autres principaux fournisseurs d'accès Internet au Canada. TELUS est le seul grand fournisseur d'accès Internet dans l'Ouest à offrir une connexion à fibre optique à 100 % jusqu'aux domiciles. La technologie de la fibre optique repose sur la transmission de signaux lumineux. Elle n'est pas soumise aux contraintes relatives à la capacité et à l'environnement qui touchent les câbles de cuivre conventionnels et les réseaux hybrides de câbles de cuivre. Vous profitez donc d'une connexion rapide et constante à la maison. Cette technologie n'est pas offerte dans toutes les régions. Les résultats peuvent varier selon le lieu, l'utilisation dans le réseau résidentiel, le nombre d'appareils connectés au profil de vitesse, les paramètres de gestion de réseau ou la configuration des serveurs. Pour connaître les pratiques de TELUS en matière de gestion du réseau, visitez telus.com/networkmanagement .

3 Selon la moyenne nationale de l'indice de vitesse de PCMag, qui compare les grands fournisseurs d'accès Internet au pays en se fondant sur 78 301 tests effectués entre le 1er avril 2020 et le 7 juin 2021. Reproduit avec autorisation. © 2021 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés. Marque de commerce de Ziff Davis, LLC. Utilisée sous licence.

4 Basé sur les vitesses de téléchargement moyennes pour tous les jeux téléchargés dans le portail client Steam au Canada en date du 4 novembre 2021. Ne comprend pas le contenu vidéo diffusé ou en continu. Consultez http://store.steampowered.com/stats/content/ pour voir les plus récents résultats.

5 Selon l'analyse menée par OoklaMD sur les résultats du test Speedtest IntelligenceMD des T2 et T3 de 2017, des T1 et T2 et des T3 et T4 de 2018, de 2019 et de 2020, ainsi que des T1 et T2 et des T3 et T4 de 2021. Les marques de commerce d'Ookla sont utilisées et reproduites avec l'autorisation de l'entreprise.

6 Prix d'Opensignal ? Canada: Mobile Network Experience Report, août 2021, selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er avril au 29 juin 2021. © 2021 Opensignal Limited.

