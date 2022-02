Organon Canada déclare un congé payé pour tous ses employés à l'occasion de la Journée internationale de la femme ; tous les employés au Canada se concentreront sur leur propre santé en reconnaissance de l'inégalité croissante en matière de santé des femmes.





Alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact disproportionné sur les femmes, Organon et la Alberta Women's Health Foundation lance un appel à l'action pour que d'autres leaders créent des occasions de se concentrer sur la santé des femmes au Canada.

KIRKLAND, QC, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé des femmes, désigne la Journée internationale de la femme (JIF) du 8 mars comme une journée de reconnaissance des disparités croissantes en matière de santé auxquelles les femmes sont confrontées et qui ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19. Depuis sa création, la JIF est axée sur l'accélération de la parité entre les sexes. Organon reconnaît la nécessité d'un effort mondial en faveur de la santé des femmes et commence par ses propres employés en leur accordant cette année un congé payé pour qu'ils puissent répondre à leurs propres besoins en matière de santé. Au Canada, Organon Canada offrira ce congé payé à 125 employés. L'entreprise invite les organisations du Canada et du monde entier à se joindre à elle pour sensibiliser à l'inégalité en matière de santé des femmes et à adopter des initiatives qui aident les femmes à donner la priorité à leur santé.

Les femmes ont travaillé dur pour progresser sur le lieu de travail, mais la pandémie est en train de réduire à néant ces gains durement acquis. Une étude récente sur les femmes au travail aux États-Unis a montré que les femmes sont aujourd'hui beaucoup plus épuisées que jamais, et même plus que les hommesi - ce qui peut avoir des répercussions énormes sur leur santé physique et mentale. Selon la Fondation canadienne des femmes, un récent sondage a montré qu'au Canada, les femmes s'inquiétaient davantage de la pandémie que les hommes.ii

"Organon a été lancé avec l'engagement d'écouter les besoins des femmes et, dans le cadre de nos recherches, nous avons appris que les femmes ont plus de mal que jamais à trouver le temps de s'occuper de leurs besoins de santé les plus fondamentaux", a déclaré Kevin Ali, Président et chef de la direction d'Organon. "En tant que société investissant dans l'innovation pour améliorer la santé des femmes, je me suis senti responsable d'aider à résoudre ce problème au sein de notre propre communauté mondiale de près de 9 500 employés. Cette année, l'action symbolique que nous menons consiste à encourager tous nos collaborateurs à consacrer ce jour de congé à s'engager pour leur propre santé ou celle des femmes de leur entourage, que ce soit en allant chez le médecin, en faisant le point sur leur propre bien-être ou en réfléchissant à la manière de changer les choses."

"Organon est fortement engagée dans la santé des femmes au Canada et depuis le premier jour, s'est engagé à mettre le bien-être de nos employés en priorité. Nous sommes fiers de nous joindre à cette initiative mondiale et je veux inviter personnellement les autres chefs d'entreprise canadiens à se joindre à nous ou à adopter une initiative interne pour aider les femmes à donner la priorité à leur santé. Notre main-d'oeuvre - ainsi que nos familles et nos communautés - peuvent vraiment bénéficier à long terme de cet investissement", a déclaré Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada.

Nous croyons qu'une femme en santé est l'épine dorsale d'une société prospère, stable et résiliente. Lorsqu'elle est en santé, elle prospère et il en va de même pour sa communauté et sa société, pour les générations à venir. Dans son budget 2021, le ministère des Finances du Canada a émis une recommandation visant à créer un Institut national de recherche sur la santé des femmes afin d'améliorer les résultats, car " les disparités liées au sexe et au genre persistent dans le système de santé canadien. Les femmes sont plus susceptibles de mourir de maladies évitables et supportent un fardeau plus important de maladies chroniques."iii C'est ce qu'Organon espère changer et demande aux autres de se joindre à l'effort pour améliorer la santé des femmes.

En mai 2021, l'Alberta Women's Health Foundation a entrepris d'étudier les impacts de la pandémie sur les femmes de l'Alberta et a constaté que 63 % des femmes ont déclaré que le stress de la pandémie affectait leur santé physique de manière négative, notamment par une mauvaise alimentation, une prise de poids, une réduction de l'exercice, de la difficulté à dormir, l'aggravation d'un problème de santé chronique ou l'apparition de nouveaux problèmes de santé - ainsi que plusieurs effets négatifs sur la santé mentale. En plus d'être en mauvaise santé, ces personnes se heurtent à des obstacles pour obtenir les soins dont elles ont besoin. Dans le cadre de l'enquête COVID-19, plus de femmes que d'hommes (12 % en moyenne) ont déclaré avoir sauté un rendez-vous médical ou avoir vu leurs rendez-vous médicaux reportés ou annulés par un prestataire de soins. De même, de nombreux rendez-vous spécifiques à la santé des femmes, comme les mammographies et les tests Pap, ont été reportés en raison de la pandémie.iv

"Il reste encore beaucoup à faire pour combler les lacunes en matière de santé des femmes, pour éliminer les obstacles aux soins et pour donner aux femmes ce qu'elles méritent : une chance égale d'être en bonne santé. Comme le montre la recherche, la pandémie a eu un impact disproportionné sur les femmes et a mis en évidence d'autres limites à la capacité des femmes à poursuivre leur propre santé, comme l'augmentation des tâches de soins non rémunérées déjà très inégales, l'augmentation des taux de dépression et d'anxiété chez les femmes enceintes et post-partum, et une pléthore de répercussions économiques ", a déclaré Sharlene Rutherford, présidente et directrice générale de l'Alberta Women's Health Foundation. "Nous applaudissons ce leadership et cette action audacieuse d'Organon, qui démontre son engagement à répondre aux besoins de santé non satisfaits des femmes, et nous sommes fiers d'être à leurs côtés pour aider à mettre cette conversation cruciale au premier plan."

Nous croyons qu'en améliorant la compréhension des besoins des femmes en matière de santé, nous nous rapprochons un peu plus de la réduction de l'écart d'iniquité. Organon et l'Alberta Women's Health Foundation invitent toutes les organisations à se joindre à cette mission et à faire partie de la solution.

À propos d'Organon

Organon est une entreprise mondiale de soins de santé issue d'une scission de Merck (NYSE: MRK), connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, qui se concentre sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans divers domaines thérapeutiques. Grâce à son portefeuille de santé féminine, à l'expansion de son activité de biosimilaires et à la stabilité de ses médicaments établis, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie importants qui soutiendront les investissements dans l'innovation et les futures opportunités de croissance dans le domaine de la santé féminine. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon dispose d'une empreinte mondiale avec une échelle et une portée géographique significatives, des capacités commerciales de classe mondiale et environ 9 500 employés dont le siège social est situé à Jersey City, New Jersey.

Pour plus d'informations, visitez www.organon.ca et connectez-vous avec nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de la Fondation pour la santé des femmes de l'Alberta

L'Alberta Women's Health Foundation (AWHF) a pour objectif de favoriser l'équité en matière de santé des femmes, de combler les lacunes qui existent aujourd'hui dans la recherche et de relier les voies d'accès du laboratoire à la vie ; tout cela fait progresser les soins cliniques au Lois Hole Hospital for Women et dans d'autres centres de santé pour les femmes en Alberta et ailleurs. Initiative de la Royal Alexandra Hospital Foundation, l'AWHF soutient plus de 160 chercheurs du Women and Children's Health Research Institute (WCHRI), dont les projets de recherche portent spécifiquement sur la santé des femmes.

Pour plus d'information, visitez le site de la FTSA à www.albertawomenshealthfoundation.org.



