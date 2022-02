Gupshup fait l'acquisition de Knowlarity, leader des solutions vocales optimisées par IA, pour renforcer son portefeuille d'engagement conversationnel





Gupshup, le chef de file mondial de la messagerie conversationnelle, annonce l'acquisition de Knowlarity Communications, un leader mondial des communications nuagiques, qui propose des solutions de téléphonie nuagique, d'automatisation des centres de contact, d'assistants vocaux optimisés par IA et d'analyse vocale à plus de 6 000 clients dans 65 pays. L'acquisition vient compléter la gamme de solutions de messagerie conversationnelle de Gupshup et établit également la société comme le leader des communications vocales et vidéo. Knowlarity évolue sur le marché de l'engagement conversationnel de type vocal, qui est en passe de transformer les centres de contact, les SVI, et les systèmes vocaux intelligents, et qui devrait représenter un marché exploitable total de près de 18 milliards de dollars1 en 2024.

Le chiffre d'affaires de Knowlarity a augmenté de 50% au cours de l'année écoulée, et son chiffre d'affaires international hors Inde a bondi de 100% durant la même période. Knowlarity offre des solutions avec une fiabilité et une intelligence sans précédent qui permettent aux entreprises de mieux interagir avec leurs clients via des solutions vocales et vidéo optimisées par IA pour un retour sur investissement optimisé. Les solutions de Knowlarity sont utilisées dans des secteurs multiples, notamment les services financiers et assurances, biens de consommation, technologies de l'information et services connexes, soins de santé, pour un éventail complet d'expériences client, comme la vente et la détection de pistes, le service et l'assistance client, les appels automatisés, la recherche et l'appréciation, la logistique et la livraison, et le télétravail. La société entretient des partenariats avec Google Cloud for Speech Analytics et dispose d'intégrations avec les principaux systèmes GRC au monde, comme Salesforce, Freshworks, Hubspot et Zoho. Parmi sa clientèle, Knowlarity compte le plus grand nombre de licornes sur le marché indien.

"Alors que l'engagement B2C devient conversationnel, Gupshup s'attèle à proposer de nouveaux moyens aux entreprises pour fournir des expériences complètes. Avec l'ajout des produits Knowlarity, les entreprises seront désormais en mesure d'élaborer des expériences conversationnelles optimales aussi bien sur les canaux de messagerie que vocaux", déclare Beerud Sheth, cofondateur et PDG, Gupshup. "Knowlarity est le chef de file incontesté des solutions vocales, sa gamme exhaustive de produits couvre la téléphonie nuagique et l'automatisation des centres de contact, et son excellente attractivité viendra renforcer la position de leader de Gupshup. Je me réjouis à l'idée d'accueillir l'équipe Knowlarity au sein de la famille Gupshup."

"Chez Knowlarity, nous sommes ravis de faire partie de Gupshup. Cette opération conduira à des expériences enrichies pour nos clients actuels et futurs, ainsi qu'à une diversification des produits et à d'importantes opportunités d'expansion géographique. Nos cultures axées sur le client et sur l'innovation sont parfaitement alignées, et nous anticipons de véritables synergies et de nouveaux produits grâce au rapprochement de nos talents", déclare Yatish Mehrotra, PDG, Knowlarity.

"La nécessité pour les entreprises de maintenir une communication efficace avec leurs clients est un élément clé dans la construction de relations pérennes, quel que soit le secteur, le niveau de développement ou le marché. La pandémie n'a fait qu'accentuer ce besoin, et a intensifié la demande pour des solutions de communication unifiées permettant aux entreprises d'interagir avec leurs clients sur tous les canaux. L'alliance entre Gupshup et Knowlarity crée une offre unique de produits pour des clients aux quatre coins du globe, et renforce la position de leader que les deux entreprises ont atteinte dans le secteur de l'engagement conversationnel et des communications nuagiques. Croyant dès la première heure au potentiel de Knowlarity, Sequoia India considère que ce secteur a encore tout à offrir. Nous sommes heureux de franchir ce cap important, qui débouchera sur un partenariat durable", déclare Sandeep Kher, directeur, Sequoia Capital India et South East Asia.

"Notre investissement et notre parcours au côté de Knowlarity au fil des ans continue d'alimenter notre conviction que l'Inde produit des sociétés SaaS de premier rang. Gupshup et Knowlarity sont des partenaires naturels. Nous tenons à féliciter les équipes de Gupshup et Knowlarity, et leur adressons nos meilleurs voeux de réussite dans la construction d'un solide partenariat", déclare Subeer Monga, associé, Mayfield India.

"Les clients veulent pouvoir communiquer avec les entreprises à l'écrit, à l'oral et via d'autres canaux de communication. Knowlarity est le pionnier de la téléphonie d'entreprise dans les marchés émergents. Gupshup est le leader de la messagerie. En acquérant Knowlarity, Gupshup crée la société de communication la plus aboutie dans les économies à forte croissance", déclare Ambarish Gupta, cofondateur de Knowlarity.

En 2021, Gupshup est devenu une licorne avec une capitalisation de 1,4 milliard de dollars, et a levé 340 millions de dollars auprès de Tiger Global, Fidelity Management and Research Co. LLC et d'autres prestigieux investisseurs internationaux. Cette opération marque la seconde acquisition de Gupshup durant ces quatre derniers mois, après l'acquisition de Dotgo, principale plateforme RCS (Rich Communications Services) à l'échelle mondiale.

La transaction devrait être finalisée d'ici fin février 2022, sous réserve des conditions de clôture usuelles. DC Advisory a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de Knowlarity.

À propos de Gupshup

Gupshup renforce l'engagement client grâce à la messagerie conversationnelle. Gupshup est la principale plateforme d'engagement conversationnel, prenant en charge plus de six milliards de messages par mois. Des milliers de petites et grandes entreprises dans les marchés émergents utilisent Gupshup pour créer des expériences conversationnelles omnicanal dans les domaines du marketing, des ventes et de l'assistance. Gupshup offre une API de messagerie unique à plus de 30 canaux de messagerie, des solutions vocales optimisées par IA, un éventail complet d'outils pour la création d'expériences conversationnelles, plus de 500 intégrations à des systèmes phares de GRC, d'e-commerce et d'automatisation marketing, et un réseau de partenariats dans les marchés émergents sur l'ensemble des applications de messagerie, fabricants d'appareils, FSI et opérateurs mobiles. Avec Gupshup, les entreprises ont intégré les solutions conversationnelles comme un élément de leur succès en matière d'engagement client. www.gupshup.io

À propos de Knowlarity

Knowlarity offre une communication automatisée en permettant aux opérateurs de travailler en ligne via le cloud. Knowlarity permet aux entreprises de travailler avec un réseau de communication efficace via des solutions nuagiques telles que Cliquer pour appeler, le masquage des numéros, un SVI multiniveau, WhatsApp Business API, les numéros gratuits, une plateforme vidéo intégrable, des solutions prêtes pour l'IA comme l'analyse vocale et les agents conversationnels, et plus encore. Knowlarity peut offrir à vos équipes les solutions de travail virtuel nécessaires pour garantir que vos opérations commerciales ne seront pas affectées par le déploiement du télétravail. Knowlarity a été créé par Ambarish Gupta et Pallav Pandey. https://www.knowlarity.com

Gartner Forecast Analysis. Contact center worldwide. Janvier 2021

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 février 2022 à 03:05 et diffusé par :