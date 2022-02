Techstars renforce son engagement européen en recrutant des vétérans de l'industrie technologique pour prendre la tête de quatre accélérateurs de premier plan





Techstars, une entreprise d'investissement mondiale qui offre un accès au capital, un mentorat individuel et une programmation personnalisée pour les entrepreneurs en démarrage, vient de renforcer son engagement envers l'écosystème européen des startups avec la nomination de quatre vétérans de l'industrie technologique comme nouveaux directeurs généraux à la tête des programmes de Techstars en Europe. Raphaele Leyendecker pour Techstars Paris, Martin Schilling pour Techstars Berlin, Pete Townsend pour le Launchpool Techstars Web3 Techstars Accelerator et Saalim Chowdhury pour Techstars London ont choisi de rejoindre la société d'investissement dans des entreprises en phase de démarrage.

« Grâce à son modèle d'investissement unique de type prédémarrage et à son approche intégrée du travail avec les écosystèmes et les réseaux locaux, Techstars a la capacité unique d'avoir un impact profond sur les idées et les activités innovantes des entrepreneurs à travers le monde », a déclaré Rupa Athreya, responsable des investissements au sein des accélérateurs. « Avec ces leaders technologiques titulaires à la tête de nos accélérateurs à Paris, Berlin, Dublin et Londres, Techstars va financer plus de 100 créateurs en phase de démarrage dans le cadre de ses huit programmes européens en 2022. »

À la tête de Techstars Paris, un nouvel accélérateur de Techstars, Mme Leyendecker est deux fois fondatrice du fournisseur de biomasse renouvelable Agronergy, ainsi que du logiciel de réservation en ligne Horseee. Elle rejoint Techstars depuis un studio startup spécialisé dans l'innovation d'entreprise où elle a été associée et directrice de l'exploitation, travaillant avec des entreprises du classement Fortune 500. En tant que directrice générale, Raphaele Leyendecker soutiendra 24 startups en phase de démarrage qui relèvent des défis sociétaux et environnementaux grâce à des solutions technologiques. En 2022, le programme comportera deux classes formées de 12 entreprises ,du 4 avril 2022 au 30 juin 2022 et du 12 septembre 2022 au 8 décembre 2022.

L'entrepreneur en série Martin Schilling rejoint Techstars pour prendre la tête de Techstars Berlin en tant que directeur général. Ancien consultant et directeur général de McKinsey & Company, investisseur providentiel et auteur, ayant notamment publié The Builder's Guide to the Tech Galaxy ? 99 Practices to Scale Start-ups into Unicorn Companies en 2021, il occupait jusqu'à récemment le poste de directeur de l'exploitation chez N26 Group. Dans son rôle de directeur général, Martin soutiendra 12 startups en phase de démarrage dans les domaines de la Fintech, de la technologie climatique et de la technologie profonde. Le programme se déroulera du 4 avril 2022 au 30 juin 2022.

Pete Townsend rejoint l'entreprise en tant que directeur général du Launchpool Web3 Techstars Accelerator, un nouveau programme de Techstars qui sera déployé en partenariat avec la plateforme d'investissement communautaire égalitaire Launchpool, ainsi que le fonds de monnaie numérique Alphabit. Conseiller de startups en phase de démarrage, investisseur, directeur non exécutif et mentor, Pete apporte ses plus de 25 ans d'expérience des marchés financiers, au niveau démarrage et entreprise. Il soutiendra le développement et l'accélération de 10 startups, construisant une technologie de blockchain et des protocoles de tokenisation. Le programme se déroulera du 4 avril 2022 au 30 juin 2022.

Le fondateur technique et vétéran des startups Saalim Chowdhury rejoint Techstars London en tant que directeur général. Saalim rejoint Techstars après avoir quitté les rangs d'un fonds de capital-risque mondial en stade de démarrage, où il était associé ; avant cela, il était directeur technique et co-fondateur du marché des talents, Skillbridge. Il soutiendra et investira dans 24 startups en phase de démarrage qui créent et développent leurs entreprises dans l'écosystème de Londres et du Royaume-Uni. En 2022, le programme comportera deux classes de 12 entreprises du 4 avril 2022 au 30 juin 2022 et du 12 septembre 2022 au 8 décembre 2022.

À ce jour, plus de 200 entreprises sont diplômées des accélérateurs de Techstars exploités à Paris, Berlin et Londres, tandis que 2022 marque la première année où Techstars va exploiter un accélérateur à Dublin. À l'heure actuelle, les plus de 260 sociétés du portefeuille de Techstars basées à Paris, Berlin, Dublin et Londres représentent une valeur collective de plus de 2 milliards USD.

En 2022, Techstars exploitera également des programmes à Amsterdam, Oslo, Stockholm et Turin, fournissant au total un financement à plus de 100 entreprises par le biais de ces programmes basés en Europe. Depuis sa création en 2006, Techstars a investi dans plus de 2 900 entreprises, dont la capitalisation boursière combinée est évaluée aujourd'hui à 189 milliards USD. Elle compte 18 licornes parmi les diplômées de ses accélérateurs, dont DigitalOcean, Chainalysis, PillPack et SendGrid. Avec plus de 850 millions USD d'actifs sous gestion, Techstars investit dans près de 500 startups et déploie environ 130 millions USD par an, ce qui fait de la société l'un des plus grands investisseurs dans des entreprises en phase de démarrage à forte croissance au monde, en termes de volume.

Pour en savoir plus sur ces programmes et sur les autres accélérateurs de Techstars, rendez-vous sur techstars.com/accelerators.

Le réseau mondial de Techstars aide les entrepreneurs à réussir. Fondée en 2006, Techstars a débuté avec trois idées simples : les entrepreneurs créent un avenir meilleur pour tout le monde, la collaboration favorise l'innovation, et les grandes idées peuvent provenir de n'importe où. Aujourd'hui notre mission est de permettre à chaque personne sur la planète de contribuer à la réussite des entrepreneurs et d'en bénéficier. En plus de gérer des programmes accélérateurs et des fonds de capital-risque, nous y parvenons en mettant en relation des startups, des investisseurs, des entreprises et des villes en vue de développer de solides communautés de startups. Techstars a investi dans plus de 2 900 entreprises dont la capitalisation boursière combinée s'élève à plus de 189 milliards USD. www.techstars.com

