Déclaration du ministre Hussen sur le Mois de l'histoire des Noirs





Aujourd'hui, marque le début du Mois de l'histoire des Noirs de 2022

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons le début du Mois de l'histoire des Noirs, une occasion pour honorer et célébrer le patrimoine des personnes et communautés noires au Canada. Depuis plus de 400 ans, les communautés noires canadiennes jouent un rôle important dans tous les aspects de notre société et ont contribué à faire du Canada le pays que nous connaissons aujourd'hui.

Le thème de 2022 ­- En février et en tout temps : Célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours - nous incite à nous pencher sur les remarquables réalisations et expériences passées et présentes des personnes noires au Canada, non seulement en février, mais tout au long de l'année.

Les communautés noires ont laissé leur marque et continuent de le faire dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'enseignement, de la santé, des sciences, des affaires, des sports, des arts ou de la lutte contre la COVID-19. Elles ont fait preuve de résilience, d'innovation et de détermination face aux obstacles, aux inégalités et au racisme systémique qui sont toujours présents dans notre pays.

Le gouvernement du Canada est fermement déterminé à lutter contre toutes les formes de racisme à l'endroit des personnes noires et à prendre des mesures concrètes pour préserver les droits et le bien-être des Canadiennes et Canadiens noirs. C'est pourquoi nous avons officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) proclamée par les Nations Unies et nous avons fait une priorité de l'élaboration d'un plan complet dans ce cadre pour atteindre l'égalité, éliminer le racisme à l'endroit des personnes noires et améliorer le bien-être sanitaire, social et économique des personnes d'ascendance africaine au Canada.

Cette année, comme nous continuons à suivre les directives de santé publique pour assurer la sécurité de tout le monde, la plupart sinon toutes les célébrations seront en mode virtuel. À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à profiter des activités en ligne organisées dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Ensemble, continuons à bâtir une société plus diversifiée, plus inclusive et plus équitable pour tout le monde.

