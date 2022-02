Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois de l'histoire des Noirs. Cette période nous donne l'occasion de rendre hommage à l'héritage des Canadiens noirs d'hier et d'aujourd'hui. Elle nous permet aussi de reconnaître et de célébrer les importantes contributions qu'ils continuent à apporter à notre pays.

« Cette année, le gouvernement du Canada a choisi de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs sous le thème "En février et en tout temps : Célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours". Ce thème nous invite à rendre hommage aux Canadiens noirs et à nous renseigner davantage sur le rôle important qu'ils ont joué dans l'édification d'un Canada plus prospère, plus diversifié et plus inclusif.

« Les Canadiens noirs et leurs communautés sont depuis longtemps des pionniers et des artisans du changement. Pensons notamment à la Dre Alexandra Bastiany, qui milite pour la diversité dans le domaine médical et qui est récemment devenue la première femme noire cardiologue interventionniste du Canada. Pensons aussi à Alphonso Davies d'Edmonton qui, à 21 ans, prend d'assaut le monde du soccer. Né de parents libériens, il est arrivé au Canada à l'âge de cinq ans. Il joue aujourd'hui pour l'équipe nationale masculine de soccer du Canada et est ambassadeur de bonne volonté pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

« L'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Canada. Les Canadiens d'origine africaine font partie intégrante du tissu de notre pays depuis des siècles. Le Mois de l'histoire des Noirs est une occasion de nous instruire et de célébrer, mais il ne faut pas oublier que les personnes d'origine africaine ont instauré le Mois de l'histoire des Noirs afin de s'opposer au racisme, à la haine et à la discrimination envers les Noirs. Pour beaucoup de Canadiens, le racisme, la haine et la discrimination sont encore bien réels. Nous savons aussi que la pandémie de COVID-19 a révélé plus clairement l'existence de fractures sociales et économiques au Canada. Les inégalités, les injustices et les privilèges inhérents existent encore dans notre société, et nous devons continuer de travailler ensemble afin de bâtir un avenir meilleur et plus inclusif pour tous les Canadiens.

« Dans le cadre de notre engagement ferme à lutter contre toutes les formes de racisme envers les Noirs et à appuyer les droits fondamentaux et la prospérité économique des Canadiens noirs, nous avons officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024). Et l'une de nos priorités est d'élaborer un plan d'action pangouvernemental visant à assurer l'égalité devant la loi, à éradiquer le racisme systémique et à améliorer le bien-être des Canadiens noirs sur les plans social, sanitaire et économique.

« Nous continuons d'accomplir ce travail en partenariat avec les communautés noires. En 2020, nous avons lancé le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada. Les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs de notre pays ont dû faire face à des obstacles exacerbés durant la pandémie de COVID-19. Par ce programme, nous leur fournissons du soutien à mesure qu'ils font croître leur entreprise et les outils dont ils ont besoin pour réussir. Par ailleurs, nous sommes engagés à élaborer une stratégie judiciaire pour les Canadiens noirs en consultation et en coopération avec les provinces, les territoires et les Canadiens noirs.

« Nous continuerons de nous appuyer sur nos investissements sans précédent dans des organisations communautaires qui sont au coeur des communautés noires canadiennes. Que ce soit en soutenant quelque 1?400 projets avec des organisations dirigées par des Noirs à travers le Canada, comme nous l'avons récemment fait, ou en allant de l'avant avec la mise sur pied du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous continuons de fournir aux communautés et aux organisations des ressources pour éliminer les inégalités et lutter contre le racisme.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à se renseigner davantage sur l'histoire des Noirs au Canada, à mesure que nous progressons dans nos efforts pour rendre notre pays plus fort, plus juste et plus inclusif. Cherchons à créer une société où tous les Canadiens noirs peuvent réussir et prospérer. »

