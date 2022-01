Le groupe Lightsmith clôture son premier fonds d'actions de croissance pour le climat, d'un montant de 186 millions de dollars ; il s'agit du premier fonds axé sur la résilience et l'adaptation au changement climatique





Le groupe Lightsmith ("Lightsmith"), une société mondiale de capital-investissement durable, a le plaisir d'annoncer la clôture finale de Lightsmith Climate Resilience Partners SCSp RAIF ("Lightsmith Climate Resilience" ou le "Fonds") avec 186 millions de dollars d'engagements. Lightsmith Climate Resilience est le premier fonds de placement privé axé sur la résilience et l'adaptation au changement climatique, investissant dans des entreprises technologiques en phase de croissance qui s'attaquent aux effets du changement climatique. Dans ce Fonds, Lightsmith a réuni d'importants investisseurs du monde entier, parmi lesquels PNC Insurance Group, la Fondation Rockefeller, le groupe Kinneret et Caprock Impact Partners, ainsi que le Fonds vert pour le climat ("GCF"), la Banque européenne d'investissement, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, KfW pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), le Fonds de développement nordique, le gouvernement du Luxembourg et d'autres investisseurs.

Jay Koh et Sanjay Wagle, les deux partenaires fondateurs de Lightsmith, possèdent tous deux plus de 20 années d'expérience dans le placement en direct, acquise dans le groupe Carlyle et chez VantagePoint Capital Partners, ainsi que dans la US Development Finance Corporation (DFC), la Société financière internationale (IFC), le département américain de l'Énergie et la New York Green Bank. L'équipe mondiale de Lightsmith en charge des investissements s'appuie sur une expérience acquise chez Goldman Sachs, True North Partners, Baring Private Equity Asia, l'IFC et la US DFC. Richard Kauffman, l'ancien président en charge de l'énergie et des finances pour l'État de New York, est président du comité des investissements de Lightsmith Climate Resilience.

Lightsmith Climate Resilience investit dans des entreprises en croissance dont les technologies peuvent permettre de faire face aux impacts physiques croissants du changement climatique, qui représente un marché potentiel total estimé à plus de 170 milliards de dollars aujourd'hui. La Climate Policy Initiative (CPI) a conclu que Lightsmith Climate Resilience est le premier fonds de placement privé axé sur la résilience au changement climatique et a déclaré qu'à ce jour, moins de 500 millions de dollars d'investissements privés par an ciblaient l'adaptation au changement climatique.

Lightsmith Climate Resilience se concentre sur six domaines technologiques initiaux : l'utilisation efficace et la gestion intelligente de l'eau, les systèmes alimentaires résilients, les analyses agricoles, le renseignement géospatial, l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la modélisation du risque de catastrophe et le transfert des risques. Lightsmith Climate Resilience aide les sociétés à se développer en mettant en application leurs technologies afin d'aider les entreprises et les communautés à s'adapter au changement climatique, en se développant à l'international, en particulier sur les marchés émergents, et en s'associant avec le réseau mondial de sociétés et de gouvernements de Lightsmith. À ce jour, Lightsmith Climate Resilience a effectué des investissements dans SOURCE Global, une société spécialisée dans les techniques de récupération de l'eau offrant une solution hors réseau pour produire de l'eau potable abordable à partir du soleil et de l'air, et dans WayCool Foods, une société de services pour la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire basée en Inde qui utilise l'automatisation physique et les technologies numériques pour réduire le gaspillage alimentaire et améliorer la production agricole.

Lightsmith Climate Resilience a pris l'engagement d'offrir un rendement économique tout en respectant les standards mondiaux en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et en fournissant des analyses d'impact grâce à son système de mesure de l'impact (IMS).

« Lightsmith Climate Resilience est le premier fonds de placement privé à se concentrer sur les investissements dans des solutions permettant de contrer les effets du changement climatique », a déclaré M. Kauffman. « Lightsmith a constitué une équipe avec une combinaison unique d'expérience dans l'investissement direct et le changement climatique, et a obtenu l'engagement de grands investisseurs mondiaux pour investir dans la résilience au changement climatique. »

« Les technologies de résilience au changement climatique constituent une opportunité d'investissement sous-estimée, de plusieurs milliards de dollars, qui ne fera que croître », a affirmé M. Koh. « L'augmentation des sécheresses, du stress agricole et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liés au changement climatique stimulera la demande pour des données et des analyses permettant de comprendre ces risques et pour les solutions permettant de les gérer. »

« En tant qu'investisseurs, nous savons très peu de choses concernant l'avenir avec certitude. Une chose est sûre, les entreprises offrant des solutions intelligentes pour faire face au changement climatique seront de plus en plus demandées. Investir dans des solutions pour la résilience au changement climatique peut procurer à la fois des rendements financiers et des avantages réels pour les sociétés, les communautés et les individus », a expliqué M. Wagle. « Les technologies pour la résilience au changement climatique constituent une opportunité pour les investisseurs et pour nous tous. »

Lightsmith Climate Resilience est basé sur une stratégie d'investissement (appelée "CRAFT", le mécanisme de transfert Climate Resilience and Adaptation Finance and Technology) développée avec le soutien du Global Innovation Lab for Climate Finance, du Fonds de développement nordique, du Fonds pour l'environnement mondial, de Conservation International et de l'International Climate Finance Accelerator (Luxembourg).

Le GCF, créé en 2010 par 194 pays dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a consacré 46 millions de dollars, devenant ainsi le plus important investisseur dans Lightsmith Climate Resilience. Pegasus Capital Advisors, un gestionnaire d'investissements à impact sur les marchés privés de premier plan mondial, agit en qualité d'entité accréditée pour GCF pour son engagement. « GCF est extrêmement fier d'effectuer cet investissement dans CRAFT. En s'engageant en faveur du premier fonds d'investissement du secteur privé pour l'adaptation, l'investissement catalyseur de GCF accélérera le transfert de technologies du secteur privé vers les pays en développement, renforçant les efforts d'adaptation et la résilience au changement climatique, tout en faisant la promotion d'une reprise verte suite à la pandémie de COVID-19 », a déclaré Yannick Glemarec, directeur exécutif du Fonds vert pour le climat. « Cela change la donne et c'est un excellent exemple du rôle que peut jouer le secteur privé pour financer des mesures d'adaptation et proposer des solutions innovantes aux défis complexes posés par le climat. »

À PROPOS DU GROUPE LIGHTSMITH

Le groupe Lightsmith est une société de capital-investissement durable qui investit dans des entreprises répondant à des besoins sociétaux cruciaux. Lightsmith investit dans des entreprises en croissance fournissant des services et solutions commerciaux basés sur les technologies dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation et de l'agriculture, et de la résilience au changement climatique. Pour de plus amples informations sur le groupe Lightsmith, veuillez consulter le site www.lightsmithgp.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

