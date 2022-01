Prytek investit plus de 100 millions de dollars dans ThriveDx pour accélérer son expansion





CHICAGO, LONDRES, TEL AVIV, Israël et SINGAPOUR, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Prytek Holdings Pte. Ltd. (« Prytek » ou le « Groupe ») a réalisé aujourd'hui un investissement stratégique dans ThriveDx (anciennement HackerU), un leader de la formation aux compétences numériques, signalant la clôture d'un important cycle de financement. Prytek, une société mondiale de technologie et d'investissement, a doublé son investissement stratégique dans ThriveDX, portant ainsi son investissement total dans la société à plus de 100 millions de dollars.

Prytek a commencé à soutenir ThriveDx au début de l'année 2018, en investissant alors environ 20 millions de dollars pour initier l'expansion mondiale de l'entreprise, en particulier aux États-Unis. Depuis lors, elle fait partie intégrante de la gestion de ThriveDX, en la soutenant dans ses activités de fusion et d'acquisition et dans son développement.

Ce tour de table permettra à ThriveDX d'accélérer son expansion aux États-Unis, en Europe et sur les marchés asiatiques, en proposant des formations en cybersécurité et en compétences numériques, qui font cruellement défaut pour combler la pénurie mondiale de talents numériques.

Arnon Shiboleth, co-PDG de Prytek et directeur de ThriveDX, a déclaré : « ThriveDX est une entreprise dotée de capacités mondiales exceptionnelles dans le domaine de l'éducation avec un modèle unique. Prytek a reconnu ses capacités dès 2018, alors qu'il s'agissait d'une entreprise locale qui commençait à se développer à l'échelle mondiale, et depuis lors, nous avons eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec la direction et de soutenir sa croissance exponentielle et son succès à l'international. »

ThriveDX s'associe à des institutions académiques de premier plan et à des entreprises du monde entier pour offrir des programmes de développement professionnel avancés dans le domaine des technologies numériques. En collaboration avec les meilleures Institutions mondiales, l'entreprise offre des formations de compétences de pointe dans les parcours professionnels numériques les plus demandés tels que la cyber-sécurité et la sécurité de l'information, le marketing numérique, l'ingénierie logicielle, la science des données et l'analytique, l'UI / UX et bien plus encore. Parmi plus de 20 partenaires universitaires mondiaux de premier plan figurent des institutions telles que l'Université du Michigan (première université publique des États-Unis), l'Université de New York, l'Université de Miami, l'Université d'État de San Diego, l'Université américaine, etc.

ThriveDX exploite également une plateforme SaaS distincte et unique en son genre. La division SaaS de ThriveDX est spécialisée dans la fourniture d'une solution complète de bout en bout aux entreprises, englobant tous leurs besoins en matière de formation à la cybersécurité dans une plateforme SaaS de cyber-formation complète.

L'entreprise fournit également des conseils en matière de cyber-transformation numérique et des programmes personnalisés aux entreprises et aux organismes gouvernementaux dans divers domaines technologiques. Parmi ces entreprises et entités figurent Toyota, KPMG, Microsoft, SAP, Intel et bien d'autres. ThriveDX emploie plus de 2 000 personnes dans le monde et a un impact sur la vie de dizaines de milliers d'apprenants.

Gil Adani, PDG et fondateur de ThriveDX, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à Prytek de nous avoir accordé sa confiance. Depuis le premier investissement de Prytek, il y a environ trois ans, l'entreprise a changé de visage au point d'être méconnaissable. Grâce à cette collaboration et à son soutien, l'entreprise s'est développée rapidement et a pu pénétrer avec succès sur les marchés internationaux. »

À PROPOS DE PRYTEK

Prytek est une société mondiale de technologie et d'investissement. Elle est dirigée par Andrey Yashunsky et Arnon Shiboleth, ainsi que par le président, Yair Seroussi, et le cofondateur, Igor Rybakov. Prytek a investi plus de 400 millions de dollars dans ses entreprises et dans les technologies à l'échelle mondiale, offre ses services à plus de 250 clients et possède des bureaux dans huit villes du monde.

Prytek élabore des solutions verticales intégrées de la chaîne de valeur pour les universités et les institutions financières, ce qui lui permet d'avoir un impact sur l'ensemble des industries. Prytek s'est rapidement transformée en une société multinationale de technologie et d'investissement qui se concentre sur la création et l'investissement dans les technologies et la fourniture de services gérés dans les secteurs des services financiers, de l'éducation cybernétique et technologique et des ressources humaines. Prytek se concentre sur la création d'entreprises solides et stables à long terme et s'efforce donc d'aider les entreprises à se développer et à atteindre rapidement leurs marchés cibles, entre autres en créant des collaborations entre les sociétés de services et les entreprises technologiques et les entreprises technologiques elles-mêmes afin que les membres du groupe puissent profiter des avantages et des forces de l'écosystème du groupe.

À PROPOS DE ThriveDX

Leader de la formation à la transformation numérique, ThriveDX (anciennement HackerU) s'associe à des établissements universitaires de premier plan et à des entreprises du monde entier pour proposer les dernières formations en cybersécurité et des programmes avancés de développement professionnel dans le domaine du numérique.

S'appuyant sur 15 ans d'expérience dans le secteur, l'entreprise a construit diverses solutions d'apprentissage et des parcours d'études dans la cyber-sécurité et la sécurité de l'information, le marketing numérique, l'ingénierie logicielle, la science des données et UI / UX, pour n'en citer que quelques-uns. Parmi les partenaires universitaires de premier plan avec lesquels l'entreprise travaille, citons l'université du Michigan (première université publique des États-Unis), l'université de New York, l'université de Miami, l'université d'État de San Diego, l'université américaine, etc. Au total, ThriveDX travaille avec plus de 20 universités de premier plan dans le monde. En offrant un accès équitable aux compétences numériques les plus demandées, ThriveDx est le leader du marché en matière d'augmentation de la réserve de talents numériques dans le monde entier.

ThriveDx a été fondée en 2006 par Gil Adani, qui occupe le poste de PDG de la société depuis sa création, et par l'entrepreneur Dan Vigdor, qui occupe le poste de président exécutif de la société. Cette entreprise de technologie de l'éducation dédiée a opéré exclusivement en Israël pendant les 10 premières années. En 2018, elle a étendu ses opérations commerciales à l'échelle mondiale dans le but de devenir l'une des principales sociétés de formation internationales. Les opérations de ThriveDX se sont maintenant étendues aux États-Unis, en Asie et en Europe, où le besoin et la demande ne cessent de croître. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thrivedx.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699026/Prytek_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 03:47 et diffusé par :