Wasabi Technologies ouvre une région de stockage à Paris et accélère son expansion mondiale en 2022

Ce nouveau site répond à la demande croissante en matière de souveraineté des données sur le marché français du stockage cloud, en plein essor.

PARIS, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies, spécialiste du hot cloud storage, annonce l'ouverture d'une nouvelle région de stockage à Paris, marquant ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de développement mondiale de Wasabi, afin de répondre à croissance de la demande et fournir une plus grande proximité aux clients et partenaires à travers la France.

Cette nouvelle région de stockage, la première de Wasabi en France et la neuvième au total, est située dans le site Equinix Paris. Le site bénéficie d'un accès réseau à haut débit pour améliorer la disponibilité et la vitesse des services dans toute la région, ainsi que des avantages environnementaux des normes d'efficacité énergétique d'Equinix. La taille et les capacités de performance de l'installation soutiendront également la croissance future de l'entreprise, car la demande de stockage cloud au niveau local augmente de façon exponentielle dans toute l'Europe.

Alors que la quantité de données produites explose, le cabinet d'analystes IDC estime que le marché des services de stockage dans le cloud public en France a connu une croissance annuelle de 40 % en 2021.1 En outre, diverses réglementations en matière de protection et de souveraineté des données ont accru le désir des pays européens de les stocker dans le pays où ils opèrent. Conscient de ce besoin, Wasabi a commencé un déploiement en Europe, en commençant par Amsterdam en 2019, et plus récemment par Londres. Wasabi prévoit d'ouvrir d'autres régions de stockage au cours des 12 prochains mois, notamment en Allemagne, et développera également son réseau de partenaires, qui comprend Exclusive Networks ainsi que des centaines de revendeurs et de MSP, pour alimenter davantage les opérations à travers l'Europe.

« Alors que la transformation numérique accélère l'utilisation du stockage dans le cloud, les organisations souhaitent de plus en plus avoir leurs données dans le pays où elles opèrent. L'expansion de Wasabi à Paris nous aide à répondre efficacement à la demande croissante de stockage cloud sur le marché français, tout en apaisant les préoccupations liées à la souveraineté des données. Nous allons poursuivre notre hyper croissance dans la région EMEA, en nous concentrant uniquement sur l'aide à apporter à nos clients pour qu'ils tirent le meilleur parti de leurs données en leur fournissant une solution de stockage rentable et performante à proximité de chez eux. »

Richard Czech,

VP EMEA, Sales - Wasabi Technologies

Le hot cloud storage de Wasabi a redéfini le secteur grâce à une solution dont le coût représente 1/5e de celui d'Amazon S3, sans frais pour les demandes de sortie ou d'API et sans verrouillage du fournisseur. Les entreprises sont en mesure de stocker toutes leurs données de manière sûre et abordable et d'y accéder au moment où elles en ont besoin. Wasabi est simple à comprendre, à associer à d'autres produits et à vendre pour relever les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui, notamment les ransomwares et la prise en charge des sauvegardes immuables qui offrent le plus haut niveau de protection dans le stockage cloud. Le modèle a déjà attiré plus de 14 000 clients et plus de 1000 partenaires distributeurs dans la région EMEA.

Pour plus d'informations sur Wasabi et ses régions de stockage, veuillez consulter le site suivant https://wasabi.com/locations/.

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi fournit un stockage objet dans le cloud, avec une tarification simple, prédictible et abordable, pour les entreprises du monde entier. Avec Wasabi, les entreprises du monde entier peuvent stocker une quantité illimitée de données et y accéder instantanément pour un cinquième du prix de la concurrence, sans paliers compliqués ni frais egress imprévisibles. Wasabi est utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises clientes dans le monde entier, et a été reconnu comme l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, Wasabi, société privée basée à Boston, a obtenu près de 275 millions de dollars de financement à ce jour.

