Mise à jour - Invitation aux médias - Breffage technique sur la proposition d'ajustement de la norme sur le nickel dans l'air ambiant





QUÉBEC, le 29 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques invite les représentants des médias à un breffage technique concernant la proposition d'ajustement de la norme sur le nickel dans l'air ambiant. Cette séance d'information se tiendra en présence du sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité de l'environnement au MELCC, M. Jacob Martin-Malus, et de la vice-doyenne à la recherche, professeure titulaire au département de la santé environnementale et santé au travail à l'École de la santé publique et professeure accréditée au département de pharmacologie et physiologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, Mme Michèle Bouchard, qui présentera les conclusions de sa revue toxicologique de l'encadrement réglementaire de l'industrie du nickel pour le volet air ambiant.

Date : Le 31 janvier 2022



Heure : 10 h



Lieu : Mode virtuel sur la plateforme Teams MISE À JOUR: En raison de l'intérêt pour ce breffage, deux représentants par média seront admis. Les journalistes qui souhaitent participer au breffage technique doivent s'inscrire par courriel à relations.medias@environnement.gouv.qc.ca, avant 8 h le lundi 31 janvier 2022. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister. Le lien Web pour participer en ligne sera transmis aux journalistes accrédités en virtuel quelques heures avant l'événement, lors de leur accréditation.

