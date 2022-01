THC BioMed obtient une licence pour cultiver du cannabis à des fins médicales et scientifiques





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (« THC BioMed » ou la « Société ») annonce avoir obtenu une licence d'un gouvernement étranger pour cultiver du cannabis à des fins médicales et scientifiques.

Nous menons actuellement des discussions avancées avec le gouvernement hôte pour faire de la recherche scientifique avec le cannabis. Nous souhaitons mener des activités de recherche et de développement pour savoir si le cannabidiol (« CBD ») et d'autres composants du cannabis peuvent empêcher ou inhiber l'infection au SARS-CoV-2.

Nous voulons étudier les composants du cannabis et leurs effets potentiels sur l'infection au SARS-CoV-2. Depuis mars 2020, nous étudions la possibilité et les défis liés à la mise en place d'un programme de R&D lié au cannabis et au SARS-CoV-2. Nous nous intéressons également aux autres recherches scientifiques en lien avec le cannabis. Nous avons fait des demandes auprès de différents gouvernements afin d'obtenir une licence pour mener des activités de recherches et de développement sur le cannabis. Nous sommes en discussions avancées avec le gouvernement hôte et nous avons reçu, le 19 janvier 2022, une licence pour la production de cannabis à des fins médicales et scientifiques.

Nous cherchons maintenant à obtenir des amendements ou une clarification sur notre nouvelle licence. Nous voulons savoir s'il est nécessaire d'avoir une autorisation supplémentaire pour réaliser les tests scientifiques prévus. Il n'y a aucune garantie que le programme de recherche et développement que nous voulons mettre en place soit autorisé sous la licence actuelle ou qu'une licence supplémentaire, le cas échéant, nous soit accordée.

Nous nous penchons sur les récentes études suivantes, mentionnées dans plusieurs publications :

Ces études montrent que le CBD pourrait aider les cellules à se préparer à la COVID. Des tests et études supplémentaires de nos paires sont nécessaires et nous essayons de jouer un rôle important dans cet effort.

La Société ne fait aucune déclaration explicite ou implicite selon laquelle ses produits ont la capacité d'éliminer, de traiter ou de contenir le virus de la COVID-19 (ou coronavirus SRAS-2) pour le moment.

À propos de THC

THC BioMed est l'une des plus anciennes sociétés de cannabis actives sous licence au Canada. Elle a été autorisée à traiter du cannabis pour la première fois en 2013 en vertu d'une exemption de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de Santé Canada et est un producteur agréé dans le cadre du régime actuel depuis 2016. Ses produits se concentrent autour de boissons et de produits comestibles de haute qualité et à haut potentiel.

THC BioMed est un producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la Loi canadienne sur le cannabis. L'entreprise est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, de l'extrait de cannabis ainsi que des produits comestibles et topiques à base de cannabis. THC BioMed est à la pointe de la recherche scientifique et du développement de produits et de services dans l'industrie du cannabis à usage médical et récréatif. La direction de l'entreprise est convaincue que cette dernière est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières concernant les activités de THC BioMed. Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de THC BioMed. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par la présence de certains mots : verbes au futur, utilisation de temps marquant les divers degrés de possibilité/probabilité, verbes ou mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « vraisemblablement », et les variations de ces termes ou expressions similaires, ou la forme négative de ces termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué indiquent notamment (a) que la Société sera pionnière dans le domaine des tests scientifiques, de la R&D et de l'étude par les pairs, (b) que la Société mènera des activités de recherche et de développement dans le cadre de sa nouvelle licence, (c) qu'une licence supplémentaire pour la recherche et le développement, le cas échéant, sera accordée, et (d) que la Société est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du communiqué et indiquent notamment que THC BioMed sera à l'avant-garde de cette industrie en rapide expansion. Bien que THC BioMed estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, car THC BioMed ne peut aucunement garantir qu'elles s'avéreront exactes. THC BioMed décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou d'autres éléments, autrement que conformément aux lois applicables relatives aux valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le contenu de ce communiqué et décline toute responsabilité quant à son exactitude ou à sa pertinence.

Président et PDG : John Miller, THC Biomed Intl Ltd., tél. : 1-844-THCMEDS, e-mail : info@thcbiomed.com

