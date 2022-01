CCTV+ : Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations au Forum du China Media Group





BEIJING, 27 janvier 2022 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations au premier Forum du China Media Group (CMG), qui s'est ouvert mercredi soir à Beijing.

Dans sa lettre de félicitations, Xi Jinping a indiqué que les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing commenceront bientôt et que la Chine offrira au monde entier des Jeux olympiques d'hiver simples, sécuritaires et splendides.

Le thème du forum étant « Ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver de haute technologie », le président chinois a exprimé le souhait que les participants du forum mettent en commun leur sagesse dans le cadre de discussions et échangent pour partager leurs idées, afin de contribuer à montrer la beauté unique des sports d'hiver de façon encore plus magnifique, de faire avancer l'esprit olympique et de collaborer pour promouvoir le progrès des sports olympiques d'hiver.

Lien - https://youtu.be/-nqyu3fSm7g

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7g

