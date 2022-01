L'O-RAN ALLIANCE annonce la 5e version de son logiciel open source, ainsi qu'une réunion sectorielle lors du MWC de Barcelone





O-RAN ALLIANCE :

Réunion sectorielle de l'O-RAN ALLIANCE, 1er mars 2022, au MWC de Barcelone

L'O-RAN ALLIANCE prévoit d'organiser son prochain événement sectoriel le 1er mars 2022, de 17h15 à 18h00 HNEC, sur le stand Deutsche Telekom au MWC de Barcelone 2022, hall 3 stand 3M31. Cet événement inclura plusieurs discours phares de dirigeants de l'O-RAN ALLIANCE, ainsi qu'une discussion dans le cadre d'un panel d'experts du secteur.

Retenez cette date, et suivez-nous sur notre site Web pour obtenir d'autres mises à jour informations supplémentaires.

5e version de logiciel ouvert pour le RAN ? « E » ? développé par la communauté logicielle O-RAN

La communauté logicielle O-RAN (OSC ou O-RAN SC) a été formée en partenariat avec la Linux Foundation en avril 2019 pour soutenir le développement logiciel de solutions RAN ouvertes offertes à tous.

En décembre 2021, à la suite du cycle de publication de milieu d'année, l'OSC a sorti sa 5e version de logiciel ouvert, baptisée « E ». La version E améliore encore davantage le cas d'utilisation d'orientation du trafic, et introduit une fonctionnalité basique de découpage RAN, ainsi qu'une assurance d'accord de niveau de service de découpage en boucle fermée. Grâce à ces fonctionnalités optimisées et à l'intégration de bout en bout de composants d'architecture O-RAN, la version E permet à l'écosystème O-RAN de faire un pas de plus en direction de déploiements commerciaux sur les réseaux mobiles à travers le monde.

Les principaux cas d'utilisation et fonctionnalités qu'offre la version E sont les suivants :

Événements de mesure de la performance (MP) conforme 3GPP concernant le découpage, pris en charge par le cadre de gestion et d'orchestration des services (SMO) O-RAN

Simulateur O1 pour la prise en charge du découpage

Deux rApps simplifiées pour une récupération O-RU en boucle fermée, et assurance de découpage O-DU ajoutée au logiciel Non-RT RIC (Non-Real-Time Radio Intelligent Controller)

Implémentation logicielle améliorée de protocole d'application d'interface E2 (E2AP) conformément à la version 1.1 de spécification E2AP Near-RT RIC (Near-Real-time RIC) O-RAN mise à jour

Une nouvelle xApp de contrôle RAN (RC) ajoutée au Near-RT RIC, qui implémente un sous-ensemble du nouveau RC de gestion de service E2 pour prendre en charge le cas d'utilisation d'orientation du trafic de bout en bout

Implémentation logicielle de la conception de référence O-Cloud et de l'interface O2 définie dans le plan viable minimum (MVP) de l'O-RAN ALLIANCE

Désagrégation O1/VES (Virtual Event Streaming)

Prise en charge multi UE et multi bearer

Pour une découverte approfondie de la version E et obtenir le logiciel ouvert, rendez-vous sur le site Web de la communauté logicielle O-RAN.

« En plus de l'optimisation continue du cas d'utilisation d'orientation du trafic, je suis heureuse de voir la communauté faire des progrès significatifs en débutant le support du découpage de réseau. Pour cela, nous remercions tous les contributeurs pour leurs efforts conjoints », a déclaré Chih-Lin I, coprésidente du Comité d'orientation technique O-RAN. « Aspect tout aussi important, nous avons créé deux nouveaux laboratoires supplémentaires pour le test et l'intégration de logiciels open source, qui accéléreront notre implémentation de fonctionnalités et nos activités de livraison à l'avenir. »

« Grâce à la version E, Nokia continue de démontrer son engagement vis à vis de l'O-RAN, et d'augmenter la maturité des spécifications O-RAN », a déclaré Pasi Toivanen, directeur de l'Edge Cloud chez Nokia. « Ce travail est soutenu par les contributions open source de Nokia en faveur de la plateforme Near-Real-Time Radio Intelligent Controller de la communauté logicielle O-RAN, avec l'interface simplifiée basée REST pour les xApps pour gérer les abonnements O-RAN E2, ainsi qu'une fonctionnalité supplémentaire dans les SDK du cadre xApp, y compris les API SDL (Shared Data Layer). »

« Nous sommes ravis de participer à la délivrance par l'OSC de sa cinquième version logicielle leader du secteur, qui offre une liste étendue d'interfaces et d'applications (xApps), en phase avec les spécifications O-RAN », a déclaré Arpit Joshipura, directeur général, Networking, Edge et IoT, Linux Foundation.

« Il est excitant de participer aux étapes majeures en direction de l'O-RAN ces derniers mois. Avec le soutien de nos partenaires d'affaires, les technologies grand public continuent d'optimiser la capacité O1/OAM à la fois pour l'O-RAN et l'OSC. Par ailleurs, en 2022, nous aurons l'occasion de présenter au monde les pleins avantages de l'architecture O-RAN désagrégée, une fois déployée pour les utilisateurs de petites et moyennes entreprises », a déclaré Alfons Mittermaier, directeur général des technologies grand public.

« La croissance de la communauté logicielle O-RAN a été remarquable. Avec la version O-RAN SC E, cette étape contribuera à accélérer l'O-RAN au niveau mondial et à promouvoir le déploiement de réseaux flexibles exigeant une infrastructure cloud native de niveau opérateur à l'heure où nous évoluons vers un monde de systèmes intelligents alimenté par des applications périphériques innovantes », a déclaré Gil Hellmann, vice-président, ingénierie des solutions de télécommunications, Wind River. « Dans la version O-RAN SC E, Wind River a poursuivi des contributions majeures au projet INF, en permettant des fonctionnalités RAN connexes plus ouvertes, en implémentant un cadre soutenant l'interface O2 qui est crucial pour la gestion de l'infrastructure cloud et les opérations de déploiement. »

« HCL se réjouit de participer à l'O-RAN ALLIANCE, et a contribué de manière significative à plusieurs projets de la communauté logicielle O-RAN (OSC). Notre collaboration avec l'OSC s'inscrit en phase avec la stratégie Mode 2 d'HCL, qui consiste à accélérer les nouveaux services d'ingénierie numérique en tirant parti des technologies 5G de nouvelle génération. HCL a fait des contributions importantes à la version E du logiciel ouvert de l'OSC, autour du renforcement de la plateforme RIC (RAN Intelligent Controller), de l'intégration InfluxDB SDL, de la prise en charge ODU High O1 pour le cas d'utilisation d'automatisation de l'assurance SLA de découpage en boucle fermée, ainsi que de 4 xApps (Near-Real-Time RIC Apps). HCL est impatiente de poursuivre sa contribution à la réalisation d'un plan viable minimum (MVP) de l'OSC », a déclaré Rajiv Shesh, vice-président d'entreprise, services d'ingénierie et de R&D, HCL Technologies.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche, exerçant leurs activités dans le secteur du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles normes O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

