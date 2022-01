Vending Machines International garantit un engagement de capital de Global Emerging Markets (GEM) à hauteur de 135 millions de SGD alors que l'entreprise cherche à franchir le cap de la cotation en bourse





Vending Machines International (VMI), annonce aujourd'hui avoir garanti un engagement de capital de 135 millions de SGD de la part de GEM Global Yield LLC SCS ("GGY"), le groupe d'investissement alternatif privé basé au Luxembourg.

En vertu de cet accord, GGY s'engage à fournir à VMI une facilité de souscription d'actions d'un montant maximal de 135 millions de SGD pendant une durée de 36 mois après la date de cotation en bourse des actions ordinaires de VMI. VMI restera maître du calendrier et du montant maximum de chaque prélèvement dans le cadre de cette facilité et n'a aucune obligation de prélèvement minimum.

« VMI est très heureuse d'avoir été sélectionnée par GEM Group pour bénéficier de cet investissement. La direction de GEM mérite d'être félicitée du fait d'avoir très vite compris que le monde s'oriente vers le retrait des plastiques à usage unique de la chaîne d'approvisionnement. VMI est en excellente position pour tirer parti de cette transition. Grâce aux fonds de GEM qui renforceront le bilan de VMI, cette dernière pourra soutenir le secteur des boissons en offrant au monde entier une alternative viable aux bouteilles en plastique à usage unique. Ce financement étendra notre portée mondiale et améliorera encore nos installations de recherche et développement alors que nous continuons à interagir avec les plus grands producteurs de boissons au monde. »

Leicester Chatfield ? Fondateur et PDG

À propos de VMI

Vending Machines International Pte Ltd (VMI) est une entreprise basée à Singapour qui propose des solutions uniques de distribution d'eau exemptes de déchets plastiques. Créée en 2015, VMI a développé avec succès son propre réseau de bornes de distribution d'eau en Australie, conçu pour idéalement interagir avec les clients et tester la technologie de l'entreprise. Dans la prochaine étape de son développement, VMI s'oriente vers une stratégie de marque blanche et de licence hautement évolutive, renforcée par l'intérêt prononcé des entreprises du secteur FMCG internationales.

Les industriels mondiaux des produits de grande consommation adoptent désormais d'autres formes d'emballage, notamment les boîtes de conserve, les bouteilles en verre ou les boîtes en papier, cependant l'utilisation de ces matériaux n'est pas sans conséquences. L'extraction de l'aluminium, par exemple, engendre des déchets toxiques. L'empreinte carbone d'une bouteille en verre est également élevé en raison du caractère énergivore de sa fabrication, ainsi que de l'impact de son poids sur les transports comparé au plastique. Les bouteilles en verre réutilisables s'avèrent donc être la seule option à faible impact. Le monde doit désormais oublier les solutions « jetables » et « recyclables » et s'intéresser aux solutions « réutilisables », et VMI est idéalement placée pour devenir un leader mondial dans ce domaine.

Le siège social de VMI se situe à Singapour. L'unité principale de Thaïlande regroupe la fabrication, le développement logiciel interne et une vaste équipe de recherche et développement chevronnée.

La présence de VMI en Australie lui permet également de se positionner sur le marché australasien. L'équipe de recherche et développement de l'entreprise a mis au point le premier distributeur automatique d'eau au monde qui n'a jamais besoin d'être rechargé, car il extrait son eau de l'atmosphère.

À propos de GEM

Global Emerging Markets ("GEM") est un groupe d'investissement alternatif privé d'une valeur de 3,4 milliards de dollars basé au Luxembourg avec des bureaux à Paris, New York et aux Bahamas. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement orientés vers les marchés émergents et a effectué plus de 480 transactions dans plus de 70 pays. Chaque véhicule d'investissement possède un degré différent de contrôle opérationnel, de rendement ajusté en fonction des risques et de profil de liquidité. La famille de fonds et de véhicules d'investissement offre à GEM et à ses partenaires une exposition aux : rachats de gestion de petite et moyenne capitalisations, placements privés en actions ordinaires et certains investissements en capital-risque. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.gemny.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 07:45 et diffusé par :