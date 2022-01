Hôtel Lyon Métropole : Ouverture du Spa Lyon Plage, le plus grand city spa de France





SPA LYON PLAGE

8 000 m² dédiés au bien-être & à la remise en forme

Ouverture : 17 janvier 2022

Après 14 mois de travaux, le Spa Lyon Plage de l'Hôtel Lyon Métropole **** devient le plus grand spa intramuros de France.

LYON, France, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Propriétaire de l'Hôtel Lyon Métropole ****, le groupe hôtelier lyonnais et indépendant Arteloge a investi 7 millions d'euros à l'agrandissement du Spa Lyon Plage attenant à l'Hôtel. Cette extension (de 4 500 à 8 000 m²) s'accompagne d'une montée en gamme et de nouvelles prestations offrant une expérience exclusive à ses clients.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/fr/9009251-hotel-lyon-metropole-ouverture-du-spa-lyon-plage/

Déjà reconnu pour ses infrastructures exceptionnelles (bassin intérieur de 25m, bassin olympique extérieur de 50m, parcours extérieur d'hydromassages, espace exclusif Iyashi, salles de coaching,...) le Spa Lyon Plage s'enrichit de nouveaux espaces et d'équipements haute technologie qui concilient confort et raffinement.

600 m² sont dédiés au bien-être avec hammams, saunas, sanariums, bains de pieds, fontaine à glace Stalagmit, fauteuils infrarouges... Le Grotto, bassin minéral et épuré de 200 m² équipé de cascades, de jets hydromassants et de lits à bulles vient compléter l'espace aquatique.

Une nouvelle salle de coaching collectif, exceptionnelle par ses volumes (8m de hauteur, 250 m2 au sol), accueille tout au long de la journée de nombreuses activités sportives encadrées par des professeurs diplômés d'Etat : pilates, cross training, body shape, yoga, swiss ball class, stretching,... Une nouvelle salle de biking et deux terrains de badminton viennent s'ajouter aux salles de cardio training et de musculation, de coaching privée et au terrain de tennis extérieur existants.

A l'étage, un nouvel espace de 450 m² est entièrement dédié aux soins bien-être et beauté. Les clients sont invités à découvrir les soins Signatures Spa Lyon Plage, les massages, soins et rituels Cinq Mondes, les soins Shiseido, et depuis 2022 les soins visage et corps LPG®.

Spa réservé aux clients de l'Hôtel Lyon Métropole**** (entrée en option) ainsi qu'aux abonnés (nombre limité).

Contact: relationspresse@arteloge.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1732279/Hotel_Lyon_Metropole.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1732280/Arteloge_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 07:11 et diffusé par :