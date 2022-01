/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le député Gerretsen fera une annonce concernant l'initiative de financement de l'efficacité communautaire/





KINGSTON, ON, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, fera une annonce virtuelle au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités pour appuyer l'amélioration du rendement énergétique des résidences de Kingston.

Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 26 janvier 2022



Heure : 13 h (HNE)



Lieu : Cette annonce virtuelle se fera via la plateforme Zoom.





Les journalistes doivent s'inscrire auprès de media@fcm.ca pour

participer à la conférence virtuelle et obtenir le lien Zoom.



Diffusion : https://www.facebook.com/FederationofCanadianMunicipalities

