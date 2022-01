Fidelity lance 2 nouveaux FNB sur la NEO Bourse





NEO a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le retour de Fidelity Investments Canada s.r.i. à la NEO Bourse, marqué par le lancement de deux FNB de diversification qui élargissent la gamme FNB Fidelity Simplifié. Les deux nouveaux fonds ont été lancés sur le marché aujourd'hui sous les mnémos FCNS et FEQT.

Les deux fonds visent à dégager une croissance du capital à travers des rendements totaux, en suivant une approche de répartition stratégique de l'actif. Le FNB Fidelity Simplifié ? Conservateur (FCNS) respecte généralement une combinaison neutre composée d'environ 40 % de titres de participation mondiaux, 59 % de titres à revenu fixe mondiaux et 1 % de crypto-monnaies. Le FNB Fidelity Simplifié ? Actions (FEQT) est quant à lui généralement basé sur une combinaison neutre d'environ 97 % de titres de participation mondiaux et 3 % de crypto-monnaies. L'exposition aux crypto-monnaies pour le FCNS et le FEQT passera initialement par des investissements dans le FNB Fidelity Avantage Bitcoin.

Le FCNS et le FEQT s'ajoutent au FNB Fidelity Simplifié ? Équilibre (FBAL) et au FNB Fidelity Simplifié ? Croissance (FGRO), tous deux cotés il y a un an à la NEO Bourse. L'allocation de crypto-monnaies a récemment été intégrée aux deux FNB existants, qui ont été rééquilibrés en conséquence.

"Alors que les investisseurs aspirent à des choix plus rentables et plus pratiques dans les placements qu'ils effectuent pour atteindre leurs objectifs financiers, nous sommes ravis d'élargir notre gamme de FNB Fidelity Simplifié", déclare Kelly Creelman, vice-présidente principale, produits et marketing, Fidelity. "Les nouveaux FNB Fidelity Simplifié ? Conservateur et Actions proposeront aux investisseurs davantage d'options en fonction de leurs préférences en matière de risque et d'objectifs de rendement."

Les investisseurs peuvent négocier les titres de tous les FNB Fidelity négociés sur NEO par l'intermédiaire de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers traditionnels.

"L'expansion du portefeuille FNB Fidelity Simplifié illustre le succès de ses stratégies actuelles. La solide performance de FBAL et FGRO a tracé la voie pour les nouveaux fonds de Fidelity, qui offrent un plus grand choix à l'investisseur canadien avisé", souligne Jos Schmitt, PDG de NEO. "C'est toujours un plaisir de retrouver un émetteur existant avec de nouvelles cotations, et c'est certainement le cas pour Fidelity. Nous sommes très honorés de devenir la plateforme boursière de choix pour ces nouveaux FNB et nous continuerons à soutenir Fidelity en tant que promoteur et champion de l'industrie canadienne des FNB."

La NEO Bourse accueille près de 200 référencements uniques, dont certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB provenant des plus grands émetteurs du Canada. NEO traite environ 20 % de toutes les transactions de FNB canadiens ainsi que près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour la liste complète des titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

NEO a récemment lancé le marché canadien des FNB, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès à la recherche et à l'analyse des FNB absolument unique. Des données de qualité institutionnelle en temps réel, fournies par Trackinsight, spécialiste des FNB, permettent aux utilisateurs de comparer, d'opposer et d'explorer gratuitement le paysage complet de plus de 1 200 FNB canadiens.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 208 milliards de dollars pour nos clients (au 31 décembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, des FNB et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, des fonds communs alternatifs et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Vous trouverez plus d'informations sur la gamme FNB Fidelity Simplifié ici.

