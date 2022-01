X-TELIA annonce un partenariat d'itinérance avec le réseau Helium pour étendre sa couverture IoT





L'accord d'itinérance avec Helium rendra la couverture du réseau LoRaWAN presque omniprésente pour les clients d'X-TELIA.

SAN FRANCISCO, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - X-TELIA , un leader canadien de l'IoT spécialisé dans les solutions sans fil LoRaWAN, et Helium , le réseau sans fil décentralisé à la croissance la plus rapide au monde, annoncent un partenariat d'itinérance élargissant la portée du réseau IoT d'X-TELIA au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Cette intégration des réseaux est rendue possible par la blockchain Helium, qui permet aux appareils compatibles LoRaWAN déjà pris en charge par X-TELIA d'utiliser désormais de manière transparente la couverture fournie par le réseau Helium.

Le nombre d'objets connectés (IoT) dans le monde devrait presque tripler pour atteindre plus de 25,4 milliards d'appareils d'ici 2030. À mesure que de plus en plus d'appareils sont déployés, le besoin d'un réseau IoT avec une couverture omniprésente et ininterrompue à l'échelle mondiale devient important. C'est pourquoi le partenariat entre X-TELIA et le réseau sans fil Helium prend tout son sens. En un peu plus de deux ans depuis le lancement du réseau, plus de 513 000 points d'accès compatibles avec le réseau Helium ont été déployés dans 38 000 villes à l'échelle internationale, offrant une couverture LoRaWAN décentralisée à des milliards d'appareils IoT. Grâce à ce partenariat avec X-TELIA, le réseau étend son utilisation et accélère sa présence au Canada, tout en offrant aux clients d'X-TELIA l'accès direct à un réseau IoT mondial.

« Chez X-TELIA, nous savons que la technologie IoT permet à nos clients d'atteindre de nouveaux niveaux de contrôle et d'efficacité et nous nous sommes donné pour mission de la rendre accessible aux industries, aux entreprises et aux villes à travers le Canada », a déclaré Eric Bourbeau, co-fondateur et PDG de X-TELIA. « En tirant parti de l'étendue du réseau Helium, nous sommes désormais en mesure d'offrir à nos clients un réseau mondial, leur permettant de faire du suivi de flotte et d'actifs à l'échelle internationale. »

X-TELIA s'efforce d'éliminer la complexité de l'IoT en proposant des solutions IoT de bout en bout pour une gamme de clients allant des villes intelligentes, au secteur de l'agriculture, du bâtiment intelligent, de la logistique à l'industrie 4.0. La plate-forme IoT HUB et le réseau de grade opérateur d'X-TELIA permettent à ses clients de gérer et de traiter facilement leurs données en temps réel et d'ainsi prendre de meilleures décisions grâce à des applications personnalisées et des tableaux de bord intelligents. Les solutions d'X-TELIA ont été utilisées pour suivre les changements climatiques, les opérations de déneigement, prévenir les inondations, lire les compteurs d'eau, mesurer les niveaux de déchets, mesurer la température au fond de l'océan et même prévenir les coups de chaleur chez les vaches laitières. En tant que seul membre québécois de l' Alliance LoRa , ce partenariat d'itinérance démontre l'engagement d'X-TELIA à offrir à ses clients l'accès à ses solutions et infrastructures de grade opérateur de même qu'une couverture internationale, grâce à une stratégie de partenariats avec des réseaux étendus décentralisés comme celui d'Helium.

« La démocratisation de l'accès à Internet est la mission principale d'Helium depuis sa création », a déclaré Amir Haleem, co-fondateur et PDG d'Helium. « Alors que nous continuons à développer le plus grand réseau sans fil décentralisé au monde, nous sommes fiers de nous associer à des entreprises comme X-TELIA dont l'engagement à étendre l'accès à la connectivité IoT résonne avec notre mission. Nous sommes ravis d'accueillir X-TELIA et ses clients en itinérance sur le réseau Helium.»

