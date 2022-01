Explosion mortelle chez General Dynamics PDST Canada inc., à Repentigny : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





JOLIETTE, QC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Philippe Cusson, employé pour General Dynamics PDST Canada inc., le 10 février 2021, à Repentigny.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Cusson devait préparer 10 kg de composition amorçante servant à la fabrication d'amorces pour des munitions à l'usine de Repentigny. Pour ce faire, il devait d'abord procéder au mélange d'explosifs primaires et d'ingrédients non explosifs à l'aide d'un mélangeur industriel, puis diviser la composition amorçante obtenue dans 12 pots de service. Il a commencé à transvider la préparation dans les pots en utilisant la cuillère prévue à cet effet. C'est alors qu'une explosion est survenue. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le décès de M. Cusson a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Un allumage de composition amorçante sèche a provoqué la déflagration d'une quantité de 2,5 kg à 3,3 kg de composition amorçante humide.

La gestion de la santé et la sécurité du travail était déficiente concernant l'identification, le contrôle et l'élimination des risques de présence de compositions amorçantes sèches sur les accessoires manipulés par les travailleurs.

La gestion de la santé et la sécurité du travail était déficiente concernant la formation, l'entraînement et la supervision des travailleurs affectés à l'élaboration de compositions amorçantes.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné la suspension des travaux liés à la production de composantes amorçantes et a interdit l'accès au bâtiment. L'accès a été autorisé le 10 mars 2021, mais l'interdiction demeure toujours en vigueur pour le local où l'accident est survenu.

À ce jour, les travaux liés à la production de composantes amorçantes demeurent interdits. L'employeur doit présenter à la CNESST une série de mesures afin d'éliminer le danger de déflagration et d'atteinte à la santé des travailleurs et travailleuses afin de reprendre les travaux.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux explosions et aux risques chimiques, des solutions existent, notamment :

identifier, contrôler et éliminer tous les phénomènes dangereux reliés à chaque étape du procédé;

informer les travailleurs et les travailleuses sur les risques reliés à leur travail et leur assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés de manière à développer les habiletés et les connaissances requises.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada afin qu'elle en informe les entreprises soumises à sa réglementation.

afin qu'elle en informe les entreprises soumises à sa réglementation. Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d'études en chimie et en procédés chimiques pour sensibiliser les futurs travailleurs.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux mutuelles de prévention afin qu'elles puissent informer leurs membres.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004324.pdf

Photo (libre de droits) | Source : Service de police de la Ville de Repentigny : https://bit.ly/3FvKJii

Pour plus d'information sur l'identification des risques dans les milieux de travail : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/faire-un-programme-prevention/identifier-risques-dans-milieu-travail

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

