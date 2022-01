Altasciences a été choisie par Virpax Pharmaceuticals, Inc. pour mener les premiers essais cliniques chez l'humain portant sur l'Epoladermtm en vue de traiter les douleurs chroniques associées à l'arthrose du genou





Altasciences a le plaisir d'avoir été choisie par Virpax® Pharmaceuticals, Inc. (« Virpax ») (NASDAQ : VRPX) pour mener les premiers essais cliniques chez l'humain portant sur l'Epoladermtm (épolamine de diclofénac) en vue de traiter les douleurs chroniques associées à l'arthrose du genou. Ce traitement est fourni dans un dispositif prérempli pour administration par pulvérisation topique.

Les essais seront menés au T2 2022 dans l'unité de pharmacologie clinique d'Altasciences à Montréal, au Canada. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Altasciences pour accélérer la mise au point de ce traitement analgésique et fournir de solides données dans le but de satisfaire aux exigences de la procédure d'autorisation 505(b)(2) de la FDA », a déclaré le président-directeur général de Virpax, Anthony P. Mack.

La technologie exclusive de Virpax permet de disposer d'un réservoir prérempli pour l'application thérapeutique par pulvérisation d'une pellicule transparente, à séchage rapide et plus fine qu'un bandage liquide standard. Pratique, cette technologie élimine la nécessité des crèmes et gels difficiles à appliquer proprement.

Altasciences exploite des décennies d'expérience en matière de premiers essais cliniques humains, une vaste base de données de participants aux études et des installations de bioanalyse à la pointe de la technologie, pour offrir des conseils de spécialistes et des solutions personnalisées. Ingrid Holmes, vice-présidente de la division opérations cliniques internationales d'Altasciences, déclare : « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Virpax pour contribuer à faire progresser ce traitement important vers l'obtention de son homologation réglementaire. »

Altasciences transforme le paradigme classique de l'externalisation en simplifiant et en uniformisant les solutions de mise au point de médicaments, qu'il s'agisse d'un service unique ou d'une approche synchronisée de services contractuels de recherche (ORC) et de développement et fabrication (ODFC), de la sélection des principaux candidats à la validation clinique du concept et au-delà.

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme de Virpax® Pharmaceuticals, Inc. ici.

Vous pourriez également être intéressé par :

Altasciences a été choisie par Respira Technologies, Inc. comme partenaire de fabrication de produits médicamenteux

Altasciences a été choisie par XORTX Therapeutics, Inc. pour mener une étude de transition pharmacocinétique

D'autres nouvelles passionnantes

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions intégrées de mise au point de médicaments qui offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des études pharmacologiques cliniques et précliniques, notamment en matière de formulation, fabrication et services d'analyses. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales dans le domaine du développement des médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des essais de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la validation de principes cliniques, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide ceux-ci à fournir plus rapidement des médicaments plus efficaces aux personnes qui en ont besoin.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 16:40 et diffusé par :