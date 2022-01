Comprendre l'essor du casino en ligne ces deux dernières années





La crise sanitaire qui frappe le monde depuis fin 2019 a changé les habitudes tant au niveau des entreprises qu’au niveau des utilisateurs ou clients. Cela a entrainé une amplification majeure du nombre de connexion sur internet. Les confinements successifs ont conduit à la fermeture des bars, des restaurants et autres lieux de distraction, et contraint bon nombre à découvrir l’univers des jeux en ligne. Parmi les jeux en ligne qui ont connu un grand succès figurent les casinos en ligne.

Dans cet article, nous analyserons l’impact qu’a eu à la COVID-19 sur le secteur du casino en ligne puis nous verrons les atouts du casino en ligne.

L’ascension du casino en ligne

Apparu en 1996, le casino en ligne, connait depuis peu ses années de gloire, et ce, au détriment des casinos physiques. En effet, avec l’apparition de la COVID-19, les casinos physiques se sont retrouvés contraints de fermer leurs portes afin de permettre le respect des gestes barrières. Le secteur du casino physique vivra des heures sombres avec de nombreux licenciements à cause d’une manque d’activité et de profits.

Le casino en ligne quant à lui, verra dans le même temps le nombre de joueurs au poker, à la roulette, au blackjack … s’accroitre. Selon une étude menée conjointement par la société d’analyse AlphaBeta et le bureau de crédit australien illion, déjà en Mars 2020, les jeux d’argent en ligne ont connu une augmentation de 67% du nombre de joueurs. En France, selon le rapport de l’ANJ (Agence Nationale des Jeux), le nombre de joueurs de poker avant la crise sanitaire avoisinait les 300.000. Ce chiffre va presque doubler durant la période du confinement pour atteindre les 500.000. Aux Etats-Unis, un rapport de la commission britanique des jeux de hasard , indique que les machines à sous ont connu une croissance du nombre de joueurs de 25%

Sur le plan financier, le casino en ligne a vu son chiffre d’affaires s’accroitre étant donné que la moyenne des mises qui était précédemment de 200 euros a triplé avec le confinement.

Les comparateurs : une astuce pour choisir son casino en ligne

Les comparateurs sont des sites web spécialisés dans le classement des casinos en ligne. Ils sont également d’excellents guides tant pour les nouveaux joueurs que pour les plus expérimentés. Afin de faire leur classement, les comparateurs se basent sur la qualité des jeux proposés, les bonus, la qualité du service client… Mieux encore, avec les casinos en ligne, vous avez la possibilité d’être alerté dès qu’un casino organise une promotion. Si vous recherchez un comparateur crédible, critiquejeux est une source fiable pour faire votre choix .

Les raisons de la percée du casino en ligne

Le casino en ligne a réussi à tirer un grand profit de la crise sanitaire en raison des atouts dont il dispose qui permettent de respecter les contraintes sanitaires. En effet, les casinos en ligne se basent sur des sites web ou des applications mobiles. Ainsi, avec le casino en ligne, le contact physique n’est plus nécessaire. Les joueurs ont également la possibilité de recharger leurs comptes et jouer sans se déplacer. De nombreux modes de paiement (virement bancaire, VISA, MasterCard, Paypal, Skrill …) sont mis à disposition afin de permettre aux joueurs de faire des dépôts et retirer leurs gains. L’autre atout du casino en ligne, est cette facilité qu’il donne aux joueurs de pouvoir accéder à une multitude de jeux sur le même casino. De nombreux bonus sont également offerts aux joueurs dans le but de les fidéliser et de leur permettre d’avoir plus de chances de gagner. L’adaptabilité du casino en ligne aux évolutions digitales, lui a permis également de donner la possibilité aux joueurs de faire des dépôts et retraits par cryptomonnaie un type de monnaie très utilisé en ce moment. Si vous ne connaissez pas grande chose des cryptomonnaie n’hésitez pas à en savoir plus en cliquant ici .

