Le plus grand supermarché T&T au pays sera situé à Montréal dans l'arrondissement Saint-Laurent





L'ouverture de ce magasin de plus de 6 500 mètres carrés est prévue en décembre 2022

MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Après deux mois de suspense qui est même devenu viral, T&T Supermarchés dévoile aujourd'hui que le tout premier magasin T&T en sol québécois sera situé à Montréal dans l'arrondissement Saint-Laurent, au 300 avenue Sainte-Croix. Ce tout nouveau magasin T&T, d'une superficie de plus 6 500 mètres carrés, deviendra le plus grand magasin de la chaîne au pays et entraînera la création de plus de 300 emplois localement. L'ouverture officielle est prévue à la fin de l'année 2022.

« Depuis que nous avons annoncé nos plans pour le Québec, nous avons reçu de nombreux commentaires positifs. Je tiens à remercier tous les clients qui nous ont partagé leur enthousiasme et qui nous ont fait des suggestions pour l'emplacement de notre nouveau magasin. Ces commentaires venaient confirmer que la population de la grande région de Montréal se déplacerait pour venir nous visiter, d'où l'importance d'avoir un emplacement facile d'accès, à proximité des autoroutes. Le choix de cet emplacement nous permettra d'offrir aux résidents du Grand Montréal la meilleure expérience de magasinage T&T que nous savons offrir. Le 300 Sainte-Croix ne sera pas seulement le plus grand supermarché asiatique de Montréal, mais également le plus grand supermarché T&T de tout le pays », a déclaré Tina Lee, Chef de la direction, T&T Supermarchés. « Les clients qui vivent à Montréal et qui ont hâte d'essayer les produits T&T peuvent le faire dès maintenant grâce à notre plateforme de commande en ligne*. Depuis le lancement de ce service, le Québec est l'une de nos principales destinations de livraison. Téléchargez l'application mobile et des produits non périssables pourront être livrés à votre domicile par Postes Canada. »

Le premier T&T Supermarché à voir le jour au Québec occupera l'emplacement d'un ancien magasin Loblaws situé juste au nord de l'autoroute 40 et à proximité de l'autoroute 15 et de l'autoroute Décarie. Le magasin devait ouvrir ses portes plus tôt en 2022 mais l'entreprise tenait à respecter son engagement envers la clinique de vaccination qui occupe actuellement les locaux afin de soutenir l'effort de vaccination.

T&T a déjà débuté le recrutement afin de combler des postes de responsables de département, de responsables adjoints et de superviseurs qui vivent à Montréal et parlent français. La formation aura lieu à Ottawa, soit le magasin le plus proche de Montréal. À l'approche de la date d'ouverture, il y aura au total plus de 300 emplois de disponibles.

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature par courriel au : recruitment_esc@tntsupermarket.com

T&T Supermarchés est la plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au pays, avec 29 magasins situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et bientôt au Québec. Les magasins T&T offrent aux clients une vaste sélection de produits asiatiques, y compris une grande variété de fruits et légumes, de viandes, de produits de la mer, de produits d'épicerie, de pains frais cuits quotidiennement, de mets prêts à manger et de produits de la populaire marque contrôlée T&T.

À propos de T&T Supermarchés:

T&T Supermarchés est la plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au pays, exploitant des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. T&T Supermarchés a été fondée à Vancouver en 1993 et est maintenant dirigée par Tina Lee, successeure de deuxième génération et chef de la direction. Le siège social de T&T Supermarchés se trouve à Richmond, en Colombie-Britannique, et ses bureaux sont situés à Toronto, en Ontario.

*Disponible en chinois et en anglais seulement pour le moment - en cours de traduction

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :