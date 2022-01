Lutter contre la violence fondée sur le sexe par l'éducation sur la santé sexuelle





OTTAWA, le 20 janv. 2022 /CNW/ - L'acquisition de saines compétences de vie par l'éducation, la prévention et le soutien aux femmes et aux enfants est essentielle pour améliorer l'égalité des genres au Canada et s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe. En améliorant l'accès aux connaissances et à l'information, toutes les Canadiennes et tous les Canadiens sont en mesure de reconnaître et de combattre les pratiques violentes et nuisibles.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé plus de 8 millions de dollars pour 21 projets afin d'améliorer la santé et le bien-être des femmes et des filles en mettant l'accent sur l'élimination de la violence fondée sur le sexe. Outre l'engagement du gouvernement du Canada d'éliminer la violence fondée sur le sexe, ces projets permettront d'accroître l'éducation en matière de santé sexuelle, de promouvoir l'égalité des genres et de lutter contre les normes de genre préjudiciables, tout en tenant compte des expériences intersectionnelles vécues.

La ministre Ien s'est entretenue avec deux organismes qui font progresser l'égalité des genres grâce à leurs projets communautaires.

Le Conseil d'information & d'éducation sexuelles du Canada a discuté de son projet visant à s'assurer que les programmes d'éducation sur la santé sexuelle permettent de lutter plus efficacement contre les normes et attitudes de genre nuisibles persistantes chez les jeunes et de réduire la fréquence de la violence fondée sur le sexe. L'organisme a reçu un financement de plus de 696?000 $.

Le Regroupement Naissances Respectées a discuté de son travail pour soutenir la communauté périnatale, ainsi que du renforcement de sa capacité organisationnelle et de ses partenariats pour soutenir l'égalité des genres. L'organisme a reçu un financement de plus de 450?000 $.

Citations

« Les organismes communautaires, les personnes qui défendent les droits, les personnes survivantes et les personnes alliées sont au coeur du changement systémique. Je sais qu'il y a des gens dévoués derrière chacun de ces projets et je tiens à réaffirmer que le gouvernement du Canada appuie leur travail important. Je m'engage à poursuivre notre travail avec les organismes au fil des mesures qu'ils prennent et j'invite les autres à faire de même. En nous attaquant aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe, nous faisons également progresser l'égalité des genres et nous donnons aux femmes et aux filles les moyens de réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Marcy Ien, C. P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le Conseil d'information & d'éducation sexuelles du Canada est heureux de lancer Preventing Gender-Based Violence: Developing and Implementing Effective Sexual Health Education Policy and Practice (Prévenir la violence fondée sur le sexe - élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des pratiques efficaces d'éducation sur la santé sexuelle), un projet financé par le Fonds de réponse et de relance féministes de Femmes et Égalité des genres Canada. Le principal objectif du projet est de modifier les politiques et les pratiques afin d'intégrer plus efficacement la prévention de la violence fondée sur le sexe aux programmes d'éducation en matière de santé sexuelle dans les écoles et les milieux communautaires au Canada. »

Jessica Wood, spécialiste en recherche, Conseil d'information & d'éducation sexuelles du Canada

« Grâce au financement du Ministère FEGC, le Regroupement Naissances Respectées (RNR), organisme québécois de défense de droits, a le moyen de faire appel à des consultant·es et des chargé·es de projets pour renforcer ses capacités à intégrer une approche féministe intersectionnelle dans toutes les facettes de l'organisme. Avec « Pour un mouvement féministe en périnatalité renforcé et intersectionnel » le RNR a l'intention de créer des espaces de réflexion et de discussion permettant une meilleure compréhension des façons dont les systèmes d'oppression interagissent et amplifient les inégalités durant la période périnatale. Ce projet imprègne toutes les autres sphères d'activité du RNR, soit les formations sur les violences obstétricales et gynécologiques qu'il déploiera en 2022, les événements et conférences qu'il organise au cours de l'année ainsi que ses partenariats et sa vie associative. »

Lorraine Fontaine, directrice générale, Regroupement Naissances Respectées

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a engagé 3 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a engagé 3 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. La santé et les droits sexuels sont essentiels pour sauver des vies et réduire la mauvaise santé chez les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Ils contribuent à la réalisation du droit à la meilleure santé possible, qui est internationalement reconnu.

Au Canada , 30 % des femmes, 8 % des hommes et 59 % des personnes transgenres et de diverses identités de genre ont été agressés sexuellement à un moment donné depuis l'âge de 15 ans. C'est plus de 11 millions de Canadiennes et de Canadiens.

, 30 % des femmes, 8 % des hommes et 59 % des personnes transgenres et de diverses identités de genre ont été agressés sexuellement à un moment donné depuis l'âge de 15 ans. C'est plus de 11 millions de Canadiennes et de Canadiens. Généralement, les victimes ne signalent pas les cas de violence fondée sur le sexe à la police, parce qu'elles pensent qu'elles seront couvertes de honte par leur famille, leurs amis ou l'agresseur. Une victime d'agression sexuelle sur cinq - hommes et femmes - s'est sentie blâmée pour sa propre victimisation.

Document d'information

Femmes et Égalité des genres Canada

Femmes et Égalité des genres Canada annonce plus de 8 millions de dollars pour la réalisation de 21 projets qui amélioreront la santé et le bien-être d'une diversité de femmes et de filles pour contrer la violence fondée sur le sexe. Outre l'engagement du gouvernement du Canada à faire cesser la violence fondée sur le sexe, ces projets permettront d'accroître l'éducation en matière de santé sexuelle, de promouvoir l'égalité des genres et de lutter contre les normes de genre nuisibles.

Détails sur le budget des projets

Pro-Choice Society of Lethbridge & Southern Alberta

Fort Macleod (Alberta)

Nom du projet : COVID-19 Reproductive Rights Response / Intervention pour faire respecter les droits relatifs à la reproduction dans le contexte de la COVID-19

Budget : 260 900 $

WAVAW Rape Crisis Centre

Vancouver (Colombie-Britannique)

Nom du projet : Healing From Sexual Violence Through Alternative Justice Project / Projet de guérison d'actes de violence sexuelle au moyen d'autres voies judiciaires

Budget : 369 147 $

Beauséjour Family Crisis Resource Centre Inc. / Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour inc.

Shediac (Nouveau-Brunswick)

Nom du projet : The impact of COVID-19 on abused immigrant women: Addressing systemic barriers with accessing protection remedies / L'impact de la COVID-19 sur les femmes immigrantes victimes de violence : s'attaquer aux obstacles systémiques par l'accès aux recours de protection

Budget : 297 308 $

CALACS la Chrysalide

Terrebonne (Québec)

Nom du projet : Toward regional collaboration on appropriate intervention for women victims of sexual violence / Vers une collaboration régionale pour une intervention adaptée pour les femmes victimes de violence sexuelle

Budget : 221 555 $

Centre for Sexuality Society

Calgary (Alberta)

Nom du projet : Scaling WiseGuyz - A Gender-Transformative Program to Address Harmful Gender Norms / « Scaling WiseGuyz », programme sexotransformateur pour enrayer les normes de genre nuisibles »

Budget : 514 493 $

HIV Community Link Society

Calgary (Alberta)

Nom du projet : The Shifting Perspectives Project / Le projet Perspectives changeantes

Budget : 289 060 $

Sexual Assault Centre Kingston

Kingston (Ontario)

Nom du projet : The Intersectionality Project: Leading the Way in Creating Intersectional Supports for Survivors / Le projet d'intersectionnalité - faciliter l'établissement d'aides intersectionnelles aux survivantes et aux survivants

Budget : 228 854 $

Victim Services of Durham Region

Whitby (Ontario)

Nom du projet : Screening and Response Protocol for Human Trafficking in Hospitals (Rise Up) / Protocole de dépistage de la traite de personnes et d'intervention dans les hôpitaux (Rise Up)

Budget : 284 293 $

We Worthy Women

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Nom du projet : Action Now Atlantic / Agissons maintenant, Atlantique

Budget : 288 408 $

Campagne du ruban blanc

Toronto (Ontario)

Nom du projet : Accelerating Systemic Change to Prevent Sexual Exploitation of Vulnerable Young Women and 2SLGBTQ+ Youth / Accélérer le changement systémique pour prévenir l'exploitation sexuelle des jeunes femmes vulnérables et des jeunes LGBTQ2+

Budget : 664 745 $

Women's Health in Women's Hands Community Health Centre

Toronto (Ontario)

Nom du projet : Collaborating to Support Survivors and Women at Risk of FGM/C in the Era of COVID-19 / Collaborer pour soutenir les survivantes et les femmes à risque d'excision et de mutilation génitale féminine (E/MGF) dans le contexte de la COVID-19

Budget : 453 863 $

Women's Sexual Assault Centre

Pembroke (Ontario)

Nom du projet : Bringing the Change About: Rural Women Creating Rape Culture Change / Apporter le changement - Les femmes des communautés rurales font évoluer la culture du viol

Budget : 274 260 $

CALACS Maison ISA

Saguenay (Québec)

Nom du projet : Pratiques novatrices pour soutenir l'autonomisation des femmes victimes d'exploitation sexuelle / Innovative practices to support the empowerment of sexually exploited women

Budget : 371 880 $

Sexual Violence New Brunswick Inc.

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Nom du projet : Leading Systemic Change in Policing for Survivors of Sexual Violence in New Brunswick / Opérer un changement systémique dans les services de police pour les survivantes et survivants d'actes de violence sexuelle au Nouveau-Brunswick

Budget : 499 340 $

Sexual Assault Support Centre of Waterloo Region

Kitchener (Ontario)

Nom du projet : Soutenir les organismes féministes dans la mobilisation des hommes et des garçons pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe / Supporting Feminist Organizations in Engaging Men and Boys to End Gender-Based Violence

Budget : 497 149 $

Sexual Assault/Rape Crisis Centre of Peel

Brampton (Ontario)

Nom du projet : Feminist Hub / Carrefour féministe

Budget : 432 561 $

Centre d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent

Montréal (Québec)

Nom du projet : Prevention of trafficking and sexual exploitation of at-risk youth / Prévention de la traite et de l'exploitation sexuelle chez les jeunes à risque

Budget : 379 239 $

Y des femmes de Montréal

Montréal (Québec)

Nom du projet : Action on equality in colleges / Agir pour l'égalité en milieu collégial

Budget : 441 864 $

Sexual Assault Services of Saskatchewan Inc.

Régina (Saskatchewan)

Nom du projet : Preventing and Addressing Sexual Violence and the Gendered Impacts of COVID-19 Through Education and Awareness Project / Prévention et traitement de la violence sexuelle et des effets sexospécifiques de la COVID-19 au moyen d'un projet d'éducation et de sensibilisation

Budget : 170 000 $

Regroupement naissances respectées (RNR)

Montréal (Québec)

Nom du projet : For a stronger feminist movement in perinatal care / Pour un mouvement féministe en périnatalité renforcé

Budget : 450 000 $

Conseil d'information & d'éducation sexuelles du Canada

Toronto (Ontario)

Nom du projet : Preventing Gender-Based Violence: Developing and Implementing Effective Sexual Health Education Policy and Practice / Prévenir la violence fondée sur le sexe - élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des pratiques efficaces d'éducation sur la santé sexuelle

Budget : 696 636 $

