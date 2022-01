L'initiative économique « SEOUL SPOONING 2022 » est annoncée pour le jeu MIR4





Wemade Co., Ltd. vient d'annoncer une nouvelle initiative économique, Seoul Spooning 2022, qui va renforcer la valeur du modèle économique blockchain de l'univers du jeu « MIR4 » grâce à une expansion économique continue ; une page de pré-lancement teasing a déjà été publiée.

Seoul Spooning 2022 est une proposition législative qui vise à étendre et à faire évoluer la fonctionnalité blockchain intégrée au jeu « MIR4 » vers un espace de finance decentralisé (Decentralized finance, DeFi). Elle contient divers changements de politique économique, y compris l'introduction d'HYDRA, un nouveau jeton de jeu, et l'émergence d'un nouvel élément qui sera nécessaire pour affiner HYDRA, appelé Septaria, ainsi que le nouveau Programme de financement (staking) HYDRA.

HYDRA est un jeton utilitaire de jeu basé sur le modèle de jeton de crypto-monnaie DRACO qui est acquis en synthétisant 20 DRACO avec des Septaria (obtenus depuis le Sanctuaire d'Hydra dans « MIR4 »). Pour chaque 100 000 HYDRA raffinés, le coût du Septarium pour affiner HYDRA augmente de un, ce qui fait qu'il est avantageux de commencer à affiner HYDRA le plus tôt possible.

En outre, HYDRA peut être utilisé pour communiquer avec d'autres jeux sur la plate-forme WEMIX. Au fur et à mesure que l'écosystème de la plate-forme WEMIX se développera, l'utilisation, la capacité d'échange et la connectivité d'HYDRA s'étendront progressivement pour lui permettre de jouer un rôle plus important en tant que jeton de gouvernance pour la tokenomique de MIR4.

Wemade va continuer à préparer divers systèmes qui permettront aux joueurs de profiter d'une économie plus avancée au sein du monde « MIR4 ». « MIR4 » est devenu un phénomène mondial du monde du jeu grâce à la mise en oeuvre de la technologie blockchain à travers un jeu en ligne performant sur un plan commercial. La synergie créée par la combinaison d'un jeu bien conçu et d'une économie autonome et décentralisée a ouvert la voie pour permettre à « MIR4 » de devenir l'un des premiers jeux « play-to-earn (jeu pour gagner) » au monde.

Lien YouTube de 'MIR4' SEOUL SPOONING 2022 : https://youtu.be/mYG1a3gpW8c

