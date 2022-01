Morgan Stanley nommée l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada





Cette nomination reflète l'engagement de la compagnie à investir dans le développement de ses nouveaux talents.

MONTRÉAL, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Morgan Stanley a été nommée comme étant l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada pour l'année 2022, par Canada's Top 100 Employers, un projet de la société Mediacorp. Cette nomination reflète l'engagement de la compagnie à aider les étudiants ou les jeunes ayant récemment gradué à démarrer leur carrière en force, en mettant à leur disposition un environnement d'apprentissage hors du commun, ainsi qu'un programme de mentorat pour les accompagner tout au long de leur carrière. La firme a également été reconnue pour la qualité des bénéfices qu'elle offre à ses employés, ainsi que l'accent qu'elle met sur la qualité de vie de son personnel, ce qui en fait un endroit idéal où débuter sa carrière.

« Nous sommes fiers d'offrir un environnement de calibre mondial, inclusif, où tous peuvent contribuer, apprendre, et devenir ce qu'ils ont envie d'être », a dit Alan Vesprini, dirigeant du bureau de Montréal. « Notre programme d'analyste en technologie (Technology Analyst Program) permet aux jeunes qui sortent de l'université de démarrer leur carrière avec des bases solides, grâce à une formation de pointe en technologies, et plusieurs activités de réseautage et de mentorat. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons reçu cette nomination ».

Le bureau de Morgan Stanley à Montréal est l'un des principaux centres technologiques de la firme dans le monde. Avec plus de 2,700 ingénieurs et professionnels des TI de calibre mondial, il supporte la plateforme technologique avant-gardiste de Morgan Stanley, développant, entre autres, des solutions digitales, transactionnelles à faible latence, infonuagiques, en intelligence artificielle, ainsi qu'en cybersécurité.

On retrouve également au Canada Shareworks by Morgan Stanley, une unité d'affaire employant près de 700 personnes à Calgary, et qui propose des solutions financières innovantes pour permettre à leurs clients et leurs employés de développer une culture de participation.

Morgan Stanley est l'une des plus importantes institutions financières d'Amérique du Nord, offrant à ses clients institutionnels une panoplie de services financiers, allant de l'émission d'actions aux investissements.

Apprenez en plus sur l'expérience des employés de Morgan Stanley au Canada en lisant cet article produit par Canada's Top 100 Employers, mettant de l'avant deux de nos employés de Montréal : Top Employer: Morgan Stanley Services Canada Corp. (canadastop100.com)

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley est un leader mondial en matière de services financiers relatifs au financement, aux valeurs mobilières, à la gestion de patrimoine, et à l'investissement. Avec des bureaux dans plus de 41 pays, Morgan Stanley sert des clients partout dans le monde, incluant des corporations, des entités gouvernementales, des institutions, et des individus. Pour plus d'information concernant Morgan Stanley, visitez le www.morganstanley.com.

