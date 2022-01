Peijia Medical a obtenu une licence exclusive pour le système TrilogyMC TAVR de JenaValve pour le traitement de la RA dans la région de la Grande Chine





SUZHOU, Chine, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Peijia Medical Limited (HKEX : 9996) est heureuse d'annoncer son investissement stratégique et son accord de licence exclusif avec JenaValve Technology, Inc. Aux termes de l'accord, Peijia a fait un investissement en espèces et en actions dans JenaValve et engagera des capitaux supplémentaires en fonction des jalons de développement en échange de droits exclusifs pour développer et commercialiser en Chine le TrilogyMC novateur TrilogyMC de remplacement de valvule aortique transcathéter (TAVR) systèmes pour traiter les patients souffrant de régurgitation aortique (AR) et de sténose aortique (AS). JenaValve sera également admissible à de futurs paiements de redevances sur les ventes.

JenaValve Technology, Inc., dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, avec d'autres bureaux à Leeds, au Royaume-Uni, et à Munich, en Allemagne, est un pionnier dans le domaine du RVAC. Sa technologie de localisation brevetée est conçue pour aligner la valve avec l'anatomie native et sécuriser la valve en l'écrasant sur les folioles de la valve native, minimisant ainsi le potentiel de migration de la valve. L'entreprise a reçu une marque CE en mai 2021 pour le traitement à la fois de la régurgitation aortique (RA) et de la sténose aortique (SA), le premier et le seul dispositif transfémoral TAVR au monde approuvé pour la RA. De plus, JenaValve a reçu la désignation Breakthrough Device de la U.S. Food and Drug Administration (FDA), qui permet un examen prioritaire de l'essai clinique ALIGN-AR pour le traitement de la régurgitation aortique symptomatique et sévère (AR) qui présentent un risque élevé de chirurgie à coeur ouvert.

« Avec l'ajout du système de valvules cardiaques TrilogyMC, Peijia disposera d'un portefeuille de produits plus complet pour mieux servir les patients atteints de maladies de valvules aortiques en Chine », a déclaré le Dr Yi Zhang, président-directeur général de Peijia. « À l'heure actuelle, il n'y a pas de RVAC transfémoral approuvé pour la régurgitation aortique en Chine; cependant, certains patients atteints de régurgitation aortique grave doivent être traités par l'utilisation non indiquée sur l'étiquette des RVAC, car ils ne sont pas admissibles à la chirurgie à coeur ouvert. Le système Trilogy TM offre une nouvelle option de traitement aux médecins et apporte de l'espoir aux patients en régurgitation aortique. L'investissement et la collaboration avec JenaValve renforcent l'engagement de Peijia et la position de leader du marché dans le domaine du coeur structurel en Chine », a déclaré le Dr Yi Zhang. Selon Frost & Sullivan, il y avait environ 3,9 millions de patients en Chine en 2020 souffrant de régurgitation aortique.

"Nous sommes ravis de trouver le bon partenaire et nous sommes impatients de travailler avec Peijia pour apporter le système de valvule cardiaque Trilogy TM en Chine dès que possible", a déclaré John Kilcoyne, directeur général de JenaValve. « Nous ne pourrions pas être plus heureux de collaborer avec une entreprise aussi novatrice et avec une feuille de route établie en matière de transfert de technologie. Nous sommes très heureux de travailler avec notre nouveau partenaire pour potentiellement bénéficier à des millions de patients en Chine avec le système de valvule cardiaque Trilogy TM. »

À propos de Peijia Medical

Peijia Medical a été fondée en 2012 et son siège social est basé à Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine. Elle a été cotée à la bourse de Hong Kong en mai 2020. L'entreprise se consacre à l'innovation, à la recherche et au développement et à la production de dispositifs médicaux haut de gamme pour les maladies cardiaques structurelles et les interventions cérébrovasculaires, notamment la valve aortique, la valve mitrale, la valve tricuspide, les accessoires chirurgicaux et les maladies liées à l'hémorragie, à l'ischémie et aux voies d'intervention cérébrovasculaire. Elle a constitué une gamme relativement complète de portefeuilles de produits et de solutions dans le domaine des maladies cardiaques structurelles et des interventions cérébrovasculaires pour une utilisation dans toute la Chine.

À propos de JenaValve

JenaValve Technology, Inc., dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, et à d'autres endroits à Leeds, au Royaume-Uni, et à Munich, en Allemagne, développe et fabrique des systèmes de remplacement transcathéter des valvules aortiques (RVAC) pour traiter les patients souffrant de maladie aortique. JenaValve est soutenue par Bain Capital Life Sciences et Cormorant Asset Management ainsi que par des investisseurs européens et asiatiques, dont Andera Partners, Gimv (Euronext : GIMB), Legend Capital, NeoMed Management, RMM, Valiance Life Sciences, VI Partners et Peijia Medical Limited (HKEX : 9996).

US : ATTENTION ? Dispositif expérimental. Limité par la loi fédérale sur utilisation à des fins expérimentales.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :