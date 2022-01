L'événement promotionnel Global Fitness Challenge de Fit Body Boot Camp offre une façon de vaincre la pandémie d'obésité et cumule 100 000 livres en pertes de poids





CHINO HILLS, Californie, 18 janvier 2022 /CNW/ - Après avoir annoncé les vainqueurs du défi « Transformation Challenge » de six semaines organisé en automne, Fit Body Boot Camp, la franchise de camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde, poursuit sa lutte contre la pandémie d'obésité. Elle y parvient en combinant les principes de base que sont la forme physique, la nutrition et l'encouragement sur le plan de la responsabilisation.

« Une alimentation saine est l'élément principal, avec les séances d'entraînement exigeantes de Fit Body et l'encouragement du groupe. Je suis très reconnaissante du soutien des entraîneurs », a déclaré Mengna Gao, gagnante du défi « Transformation Challenge » Mengna Gao a participé au défi au camp d'entraînement Fit Body Boot Camp de Spring, au Texas et a perdu 28 lb et 25 po grâce à cette mise en forme.

Et en examinant les résultats, le défi de l'automne a entraîné une réduction de près de 25 000 pouces et une perte de poids de 17 000 livres au total. Cette perte de poids totale du défi « Transformation Challenge » est bien supérieure à 100 000 lb et dépasse les sommets atteints depuis le début de l'initiative à l'échelle de la marque en 2019.

« Statistiquement parlant, l'obésité demeure la crise sanitaire la plus importante à laquelle nous sommes confrontés. En fait, le CDC rapporte qu'en Amérique du Nord, près de 45 % de notre population adulte est statiquement obèse et cette proportion croît à un rythme alarmant », a déclaré Bryce Henson, chef de la direction de Fit Body Boot Camp et propriétaire de plusieurs emplacements.

Malheureusement, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3 millions de décès surviennent chaque année en raison des complications liées au surpoids et à l'obésité.

L'obésité a aussi considérablement aggravé les effets de la COVID-19 et de nombreuses autres maladies. Étant donné que les maladies les plus graves causées par le virus découlent directement d'un système immunitaire affaibli, l'obésité en est le principal responsable.

« L'obésité tue des millions de personnes chaque année et amplifie les effets de la COVID-19. Ce point devrait être la principale discussion en matière de santé publique que nous devrions avoir. Nous sommes incroyablement fiers de nos clients, de nos entraîneurs et de nos propriétaires qui prennent leur santé en main », a déclaré Bedros Keuilian, fondateur de Fit Body Boot Camp.

Fit Body Boot Camp lancera son défi du printemps le 28 mars. Pour participer, trouvez le Fit Body Boot Camp le plus près de chez vous à https://fitbodybootcamp.com/.

À propos de Fit Body Boot Camp

Fondé en 2009, Fit Body Boot Camp est le camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre à ses membres partout dans le monde des camps d'entraînement abordables et de haute intensité dont les sessions de 30 minutes axées sur la perte de graisse mettent le corps au défi et donnent des résultats probants. En tant que marque bien établie et primée, Fit Body Boot Camp a été reconnue par le magazine Inc. et figure sur sa liste des 5000 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La marque figure aussi au palmarès des 500 franchises du magazine Entrepreneur. Comptant des centaines d'emplacements en Amérique du Nord, Fit Body Boot Camp prend de l'expansion grâce au franchisage, offrant un investissement de premier ordre pour les clients éventuels admissibles. Pour de plus amples renseignements sur Fit Body Boot Camp, y compris les possibilités de franchise, veuillez visiter le https://fitbodybootcamp.com/.

