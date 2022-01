Dermaliq Therapeutics signe un accord de série A de 15 millions de dollars pour faire avancer trois thérapies médicamenteuses révolutionnaires vers les essais cliniques





- Dermaliq Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique privée indépendante issue de Novaliq

- La scission permettra de dégager de la valeur dans le domaine de la dermatologie médicale en utilisant la technologie transformatrice de Novaliq en dehors des soins ophtalmologiques

- 3E Bioventures Capital et Beijing Whale Technology Corporation Ltd se joignent aux nouveaux investisseurs

- Le produit de la vente sera utilisé pour trois programmes de développement clinique de phase 1/2a en dermatologie

WILMINGTON, Delaware, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital et Beijing Whale Technology Corporation Ltd. ont annoncé aujourd'hui la création de Dermaliq Therapeutics, Inc (Dermaliq), une société de développement pharmaceutique nouvellement formée, basée dans le Delaware, et la signature d'un tour de financement de série A de 15 millions de dollars. 3E Bioventures Capital, un investisseur international de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, a dirigé le tour de table et a été rejoint par Beijing Whale Technology Corporation Ltd. L'actionnaire actuel de Dermaliq, Novaliq, a transféré et cédé sous licence à Dermaliq la propriété intellectuelle (PI) liée au domaine de la dermatologie.

Les maladies de la peau sont la quatrième cause de maladie non mortelle dans le monde, ce qui souligne le rôle de la dermatologie dans le domaine croissant de la santé mondiale. Les affections cutanées ont un impact important sur le bien-être, la santé mentale et la vie sociale des patients. Bien que l'administration topique et locale de principes actifs sur la peau malade soit la voie de traitement préférée de la majorité des patients, les thérapies actuelles ne permettent souvent pas une pénétration cutanée satisfaisante et une bonne observance du traitement par le patient.

Dermaliq travaille à la mise au point de la prochaine génération de thérapies de soins de la peau afin d'améliorer la pénétration ciblée dans les tissus de la peau et de réduire les effets secondaires indésirables pour des millions de patients. La technologie unique et exclusive désormais détenue par Dermaliq, appelée hyliQtm, est conçue pour permettre l'administration cutanée de médicaments avec une biodisponibilité inégalée. Cette technologie permet de développer des produits pharmaceutiques liquides de qualité supérieure, très efficaces et dotés de propriétés cosmétiques exceptionnelles.

Les fonds seront utilisés pour mener trois programmes cliniques de phase 1/2a en dermatologie dans le but de démontrer l'innocuité et l'efficacité et de faire progresser cette nouvelle catégorie de médicaments pour les soins de la peau jusqu'au marché afin d'améliorer la vie de millions de patients :

Le DLQ01 est un candidat médicament sous forme liquide pour le traitement topique de l'alopécie androgénétique féminine et masculine, ciblant le récepteur de la prostamide E2 (PGE2) dans les bulbes pileux par le biais d'une libération spécifique du médicament dans les follicules.

Le DLQ02 est un nouveau traitement topique liquide à base d'inhibiteur de calcineurine pour le psoriasis en plaques, en particulier dans les zones difficiles à traiter.

Le DLQ03 est un candidat médicament antibiotique liquide à large spectre qui cible le traitement topique des infections bactériennes de la peau et des tissus mous, y compris la réduction des souches résistantes aux antibiotiques.

La société a démontré la preuve de principe de l'amélioration de l'administration topique de médicaments en utilisant hyliQtm dans des modèles non cliniques pour ces trois applications.

« Nous sommes ravis que 3E Bioventures Capital et Beijing Whale Technology Corporation se soient engagés à soutenir Dermaliq en tant que nouveaux investisseurs dans le tour de table de série A », a déclaré le Dr Frank Löscher, président-directeur général de Dermaliq. « Notre scission de Novaliq et la réussite de la levée de fonds importants nous donnent l'occasion de construire une société pharmaceutique spécialisée de premier plan et d'étendre l'application de la technologie transformatrice de délivrance de médicaments de Novaliq à la dermatologie. »

« 3E s'engage à investir dans des sociétés mondiales de pointe en sciences de la vie et en biomédecine et à les aider se développer grâce à l'accès à des ressources et à des capacités mondialisées », a déclaré Karen Liu, directrice générale de 3E Bioventures Capital. « Dermaliq utilise une technologie unique et scientifiquement fondée pour permettre une administration très efficace des médicaments à travers la peau. Cette technologie a déjà fait ses preuves en ophtalmologie et est très prometteuse pour la dermatologie. Nous serons ravis d'explorer d'autres pipelines de médicaments en Chine et de créer une synergie avec Dermaliq en matière de développement préclinique et clinique. »

« Whale Technology apprécie les solides fondements scientifiques de la plateforme technologique hyliQtm exclusive de Dermaliq », a déclaré Ming Gao, fondateur et président-directeur général de Whale Technology Co. Ltd. « L'équipe fondatrice de Dermaliq fait preuve d'une grande combinaison de science, d'expérience clinique et de force de commercialisation. Nous voyons un grand potentiel du portefeuille de Dermaliq dans le domaine de la dermatologie après le succès clinique et commercial avéré de Novaliq en ophtalmologie. »

« La dermatologie est la prochaine étape logique de l'utilisation de la plateforme technologique exclusive de Novaliq en dehors des soins ophtalmologiques », a déclaré le Dr Christian Roesky, président-directeur général de Novaliq. « La scission en une société indépendante permet à Dermaliq de bénéficier grandement de notre expérience en ophtalmologie tout en étant pleinement engagée dans les multiples activités de développement de produits en dermatologie, et susceptible d'élargir encore son pipeline à d'autres affections cutanées. »

Pour refléter la nouvelle structure de l'actionnariat, Karen Liu de 3E Bioventures Capital rejoindra le conseil d'administration de Dermaliq. Le Dr Löscher a également quitté son rôle de directeur de la technologie chez Novaliq pour diriger Dermaliq en tant que PDG et président.

À propos de Dermaliq :

Dermaliq Therapeutics, Inc. est une société privée fondée en 2021 par une scission de Novaliq pour réinventer la dermatologie topique. La société est enregistrée à Wilmington (DE), aux États-Unis, en vertu de la loi du Delaware. La société a signé un accord de série A de 15 millions de dollars pour faire avancer trois thérapies médicamenteuses transformatrices pour les soins de la peau par le biais d'essais cliniques. Les principaux actionnaires sont Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital et Beijing Whale Technology Corporation Ltd.

À propos de 3E Bioventures Capital :

3E Bioventures Capital est une société de capital-risque spécialisée dans les soins de santé, qui se consacre à l'investissement dans les sciences de la vie et les technologies biomédicales de pointe, en mettant l'accent sur les thérapies révolutionnaires de première classe et les innovations transversales perturbatrices dans les dispositifs médicaux et les diagnostics. 3E Bioventures adopte une philosophie d'investissement axée sur la science et favorable aux entrepreneurs en travaillant en étroite collaboration avec des entreprises et des instituts de recherche pour développer des médicaments ou des produits dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Avec des bureaux à Pékin, Shanghai et dans la baie de San Francisco, 3E Bioventures met à profit son expérience, ses capacités et son réseau pour aider les entreprises à exploiter les marchés et les ressources de la région Pacifique et à progresser plus rapidement et plus efficacement. La devise de 3E Bioventures Capital est reprise dans son nom 3E : Expertise, Efficacité, Exécution.

À propos de Beijing Whale Technology Corporation Ltd. :

Beijing Whale Technology Corporation Ltd. est un groupe pharmaceutique basé en Chine, engagé dans le développement durable à long terme dans les domaines de la chimie, de la pharmacie et de l'esthétique. Avec plus de 20 ans d'histoire, Whale Tech. a développé deux pôles d'activité. D'une part, Whale Pharmaceutical Co. Ltd, Whale Chemistry Co. Ltd. et Whale Pharmatech Co. Ltd. sont regroupées en tant qu'unité commerciale pharmaceutique et chimique. D'autre part, Whale Biotech est une société de biotechnologie à l'étape de la recherche qui met l'accent sur le développement de produits esthétiques.

À propos de Novaliq

Novaliq est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques oculaires de première et de meilleure qualité basés sur EyeSol®, la première technologie mondiale de gouttes ophtalmiques sans eau. Novaliq propose un portefeuille de produits de pointe répondant aux besoins médicaux non satisfaits de millions de patients atteints de maladies oculaires. Novaliq GmbH a son siège à Heidelberg, en Allemagne, et Novaliq Inc. a un bureau à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. L'actionnaire à long terme est dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, un investisseur actif dans les entreprises des sciences de la vie et de la santé.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728174/Dermaliq_Therapeutics_Logo.jpg

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Dermaliq Therapeutics Inc.

Dr. Frank Löscher

Président-directeur général

info@dermaliq.com

+49 6221 50259-272

Communiqué envoyé le 18 janvier 2022 à 17:15 et diffusé par :