Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien destiné à l'innovation dans le domaine de l'énergie propre en Alberta





CALGARY, AB, le 18 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, annonceront un soutien fédéral destiné à l'industrie des technologies propres de l'Alberta et à un centre d'innovation au centre-ville de Calgary conçu pour faire avancer la mise au point d'innovations dans le domaine de l'énergie propre.

Le ministre Vandal sera accompagné de la mairesse Jyoti Gondek, Vile de Calgary; de Deborah Yedlin, chancelière, Université de Calgary; d'Ed McCauley, président et vice-chancelier, Université de Calgary; de Kevin Krausert, directeur général et cofondateur, Avatar Innovations; d'Alex Pourbaix, directeur général de Cenovus; et de Jeanette Jackson, directrice générale, Foresight Cleantech Accelerator Centre.

Après les allocutions, les présentateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Le mercredi 19 janvier 2022



Heure : 11 h (heure des Rocheuses)



Endroit : L'annonce virtuelle aura lieu sur Zoom et sera enregistrée.





Veuillez envoyer un courriel à courtney.laframboise@prairiescan.gc.ca pour confirmer votre présence et demander le lien.

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-338

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

