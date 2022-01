Big Data Exchange (BDx) lance 360°View avec téléchargements gratuits pour permettre la gestion de l'infrastructure et le suivi du crédit carbone





Une plateforme révolutionnaire et indépendante des centres de données offre un suivi de la durabilité et une surveillance de l'environnement hybride essentiels

HONG KONG, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Big Data Exchange (BDx) , le premier fournisseur de solutions de centre de données, de colocation et de Cloud hybride en Asie-Pacifique, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de sa solution révolutionnaire, 360°View*. Les clients de BDx utilisent la plateforme 360°View native du Cloud depuis trois ans pour recueillir des analyses énergétiques et environnementales auprès de centres de données dispersés à travers l'Asie. À compter de maintenant, la dernière version est disponible en téléchargement gratuit pour tous les utilisateurs de plusieurs secteurs verticaux, y compris les clients non BDx, afin de gérer leur efficacité énergétique et leur empreinte carbone partout dans le monde. Cette itération actuelle fournit désormais les calculs liés au carbone pour tous les bâtiments, centres de données, services publics d'électricité ou programmes de foresterie durable qui se connectent à 360°View.

La durabilité étant une initiative urgente de nos jours, 360°View élimine la complexité associée au bilan carbone et au suivi des crédits ou des compensations carbone. Les divers organismes et bourses du carbone qui administrent les crédits de carbone et les certificats d'énergie renouvelable (CER) comptent actuellement sur des consultants tiers pour valider les demandes de crédit et de compensation. Ce facteur humain est fastidieux, coûteux et propice aux conflits d'intérêts. Il est également truffé d'erreurs, et le double comptage est un problème important. Alors que les producteurs de gaz à effet de serre (GES) s'engagent à réduire leur empreinte carbone et à atteindre des objectifs ambitieux de zéro émission nette ou même négative en carbone, 360°View leur offre une solution pour suivre et mesurer le carbone avec précision, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et sans aucune intervention humaine. En arrière-plan, 360°View peut soit soumettre numériquement des applications à des échanges de carbone traditionnels, soit devenir un noeud de confiance dans n'importe quelle blockchain de jetons de carbone.

« Traditionnellement, 360°View est utilisé par les centres de données et les utilisateurs de colocation pour surveiller et gérer de manière globale leur efficacité énergétique, la santé des actifs et l'inventaire de l'infrastructure hybride », a déclaré Sujit Panda, directeur technique chez BDx. « Désormais, cette nouvelle version mesure également l'indicateur CUE (Carbon Usage Effectiveness) pour aider les entreprises à déclarer et à recevoir des crédits carbone. Cette fonctionnalité révolutionnaire signifie que 360°View n'est plus seulement un outil pour les clients de colocation et les centres de données, mais peut également être utilisé par les bâtiments résidentiels et commerciaux, les compagnies de services publics et les programmes de foresterie durable. Étant nativement verte, la durabilité est intégrée à l'ADN de BDx, et c'était une décision naturelle pour nous d'offrir le logiciel gratuitement dans le monde entier. »

Avec trois éditions, allant d'une version de base gratuite à un plan complet pour l'entreprise, l'expérience 360°View permet aux utilisateurs du secteur de la colocation et des énergies renouvelables d'évoluer à tout moment pour accéder à des fonctionnalités plus complètes, notamment la connexion aux registres de carbone et aux blockchains de jetons de crédit carbone.

Les principales fonctionnalités de 360°View sont les suivantes :

Colocation et gestion totale de l'alimentation

Un centre de commande de sécurité physique unifié

Gestion automatisée et intégrée des flux de travail

Gestion des performances des actifs et du cycle de vie

Outils de suivi de la durabilité, comprenant la mesure précise des indicateurs PUE (Power Usage Efficiency), CUE (Carbon Usage Effectiveness) et CoP (Coefficient of Performance)

Connexion aux registres de carbone et aux blockchains de crédit carbone

Les utilisateurs actuels aiment les capacités que 360°View met à portée de main. Marcus Cheng, PDG d' Acclivis Technologies & Solutions a déclaré, « Nous sommes très heureux d'avoir installé la version complète sur nos racks dans l'installation SIN1 de BDx à Singapour. Nos gestionnaires d'installations peuvent désormais surveiller les performances à distance, où qu'ils se trouvent. »

Phil Martin, vice-président de l'infrastructure réseau chez EXA , a commenté : « 360°View est un excellent outil pour les centres de données qui aide à la standardisation, à la gestion des capacités en temps réel et à la production de rapports tout en simplifiant le processus pour nos ingénieurs. La capacité à fournir des rapports en temps réel sur le suivi des avantages énergétiques découlant des améliorations en termes de PUE permet une visibilité exceptionnelle. »

360°View attire déjà l'attention des fournisseurs d'énergie renouvelable.

« Tout ce que nous avons à faire est de nous connecter à leurs API, et nous aurons nos calculs de recharge de carbone faits pour nous », a déclaré John Cheung, PDG de Taiwan Cube Energy, un fournisseur d'énergie renouvelable à Taiwan. « Cela permettra également aux registres de carbone ou aux blockchains de jetons de carbone de valider avec précision et transparence nos demandes de crédit et de compensation de carbone. »

Pour en savoir plus sur 360°View, rendez-vous sur le site managed360view.com .

*360°View utilise des modules sous licence de Verdana.

À propos de Big Data Exchange (BDx)

BDx est le premier fournisseur de solutions de centre de données, de colocation et de Cloud hybride en Asie-Pacifique. Dirigé par une équipe mondialement reconnue, BDx permet aux entreprises de se développer sur les marchés les plus influents du monde. Avec des installations ultramodernes en Chine, à Hong Kong et à Singapour, BDx dépasse les frontières et la puissance pour fournir des solutions de nouvelle génération. L'engagement de BDx à renforcer la durabilité s'est traduit par un partenariat avec des fournisseurs d'énergie renouvelable et la formation de coalitions pour développer des technologies révolutionnaires et transformer numériquement ses installations. La société étend vigoureusement sa présence dans les régions émergentes afin de répondre aux exigences numériques croissantes des hyperscalers, des multinationales et des entreprises de services financiers.

Pour en savoir plus sur cette organisation avant-gardiste, rendez-vous sur bdxworld.com ou suivez BDx sur LinkedIn , Twitter ou YouTube .

