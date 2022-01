La Dre Chloé Sylvestre se joint à MedSpa Partners





MSP fait son entrée au Québec avec l'acquisition de la principale clinique d'esthétique médicale de Montréal

TORONTO, le 17 janv. 2022 /CNW/ - MedSpa Partners Inc. (« MSP ») est fière d'accueillir la Dre Chloé Sylvestre et son équipe à la Clinique Chloé dans sa plateforme d'esthétique médicale canadienne de premier plan. Dirigée par la Dre Sylvestre et son mari Maxime Surprenant, la Clinique Chloé est un chef de file du marché de la dermatologie et de l'esthétique médicale de Montréal depuis 2015. Avec son équipe d'experts, la Clinique Chloé est fière de fournir les normes les plus élevées en matière d'expérience pour les patients tout en maintenant une ambiance intime et familiale.

En expliquant les raisons pour lesquelles elle s'est jointe à MedSpa Partners, la Dre Sylvestre a déclaré : « Nous avons travaillé avec diligence pour bâtir la Clinique Chloé et en faire l'une des cliniques les plus dignes de confiance au Québec. Lorsque nous avons envisagé un partenaire qui nous aiderait à croître encore plus - tout en préservant notre héritage - MSP était le choix tout indiqué. La société MSP partage notre engagement à offrir la meilleure expérience possible aux patients, ainsi que notre conviction que l'expérience des patients devrait être unique et personnalisée. Nous y sommes parvenus en réunissant une équipe clinique exceptionnelle et en peaufinant notre approche unique pour créer des plans de traitement personnalisés pour nos patients. Le fait de nous joindre à MSP nous permet de conserver cette approche unique, ainsi que la marque unique que nos patients connaissent et en laquelle ils ont confiance. Je me réjouis à l'idée de travailler avec MSP pour continuer à faire croître notre pratique, à développer notre équipe et à faire profiter encore plus de patients de notre expérience exceptionnelle. »

Le chef de la direction de MSP, Dominic Mazzone, a déclaré : « Les solides antécédents de premier plan de MSP en matière d'acquisition des meilleures cliniques et des meilleurs partenaires continuent de bien nous servir alors que nous faisons notre entrée au Québec. La Dre Sylvestre, M. Surprenant et leur équipe à la Clinique Chloé sont réputés pour combiner les normes les plus élevées de pratique médicale en faisant preuve d'empathie et de talent artistique afin d'offrir des résultats naturels et très personnalisés à tous leurs patients. La Clinique Chloé est l'une des cliniques les plus importantes et les plus prestigieuses au pays et sera l'établissement phare de MSP à Montréal. Grâce à cette acquisition, nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir sous peu des cliniques québécoises de haut niveau aux vues similaires. »

À propos de MedSpa Partners Inc.

MedSpa Partners fait l'acquisition des meilleures cliniques d'esthétique médicale au Canada, dans le but de permettre à nos partenaires de premier plan de l'industrie de réaliser leurs aspirations personnelles et professionnelles en créant une expérience client de classe mondiale grâce au soutien, à la collaboration et à la communauté. MSP est une société de portefeuille de Persistence Capital Partners, le principal fonds de capital-investissement du Canada axé exclusivement sur les occasions de forte croissance dans le domaine des soins de santé.

