Avis aux médias - Postes Canada rendra hommage à la chanteuse de jazz légendaire Eleanor Collins avec un nouveau timbre





OTTAWA, ON, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Postes Canada vous invite au dévoilement en ligne d'un timbre émis tout spécialement en l'honneur de la chanteuse de jazz canadienne de grande renommée, Eleanor Collins, le vendredi 21 janvier à 10 h (HE).

À l'occasion de cet événement, nous rendrons hommage à la vie et à la carrière d'artiste, de musicienne et de mentor de Mme Collins à l'aide de témoignages de personnes qu'elle a influencées ou avec lesquelles elle a travaillé et s'est produite. Mme Collins prononcera également quelques mots.

L'événement devait se tenir en personne, mais en raison des changements apportés récemment aux mesures de sécurité liées à la COVID-19, il se déroulera en ligne.

QUAND : Le vendredi 21 janvier à 10 h (HE)

OÙ : Ajouter la page de la webémission aux signets et activer un rappel (cliquer ici)

INVITÉS SPÉCIAUX : Eleanor Collins

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

L'honorable Hedy Fry

Députée à la Chambre des communes, Vancouver-Centre

Suromitra Sanatani

Présidente du Conseil d'administration, Postes Canada

Participants à l'hommage vidéo :

Nalda Callender

Directrice générale, Fondation du Congrès national des femmes noires

Christine Hagemoen

Auteure historique et ancienne bibliothécaire des médias à CBC Vancouver

Sylvie Hamilton

Cinéaste, auteure, professeure Inglis, King's College, Halifax

Sharman King

Musicien qui s'est produit avec Mme Collins

Alan Matheson

Musicien et éducateur en musique

Marcus Mosely

Chanteur et membre fondateur de The Sojourners

Paolo Pietropaolo

Journaliste pour CBC Music

Colin Preston

Ancien archiviste de CBC Vancouver

Wendy Solloway

Bassiste qui s'est produite avec Mme Collins

