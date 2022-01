Gatorade annonce la conclusion d'un partenariat avec la grande révélation canadienne du tennis féminin Leylah Fernandez





Finaliste d'un tournoi du Grand Chelem à 19 ans, elle est une véritable étoile montante sur le circuit du tennis féminin.

MISSISSAUGA, ON, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Gatorade® Canada continue de développer son alignement d'athlètes en y ajoutant la jeune sensation du tennis canadien de 19 ans Leylah Fernandez qui s'apprête à participer à l'Open d'Australie et au circuit de la WTA de 2022.

Ce partenariat s'inscrit à la suite de la saison 2021 au cours de laquelle la joueuse native de Montréal au Québec s'est imposée comme une véritable révélation en gagnant le coeur des amateurs de tennis partout dans le monde. Grâce à son talent indéniable et à sa grande constance, Leylah Fernandez s'est propulsée du 88e au 24e rang au classement mondial de la WTA. En plus de remporter le titre à l'Open de Monterrey en 2021 et de connaître un excellent début sur le tableau principal à l'Open d'Indian Wells, elle a acquis une renommée internationale en triomphant de trois des cinq joueuses les mieux classées au monde pour atteindre la finale du tournoi du Grand Chelem US Open. Cet exploit a permis à Leylah Fernandez de devenir la plus jeune finaliste d'un tournoi du Grand Chelem à ce jour et de consolider sa place parmi les étoiles montantes de son sport. Elle a conclu l'année en recevant une mention d'honneur de la Presse canadienne qui lui a décerné le prix Bobbie Rosenfeld remis à l'athlète féminine de l'année.

Cette nouvelle saison offrira à notre étoile montante de nombreuses occasions d'améliorer encore davantage sa performance. « Je suis extrêmement heureuse de faire partie de l'équipe Gatorade qui comprend certains des plus grands athlètes au monde, a expliqué Leylah Fernandez. Je me sens honorée de faire partie d'une organisation qui contribue à alimenter les performances athlétiques et qui déploie des initiatives qui me tiennent à coeur dans le cadre desquelles nous pourrons travailler en collaboration ».

« Nous sommes fiers d'accueillir Leylah dans la grande famille Gatorade et d'alimenter le parcours de cette jeune athlète remplie de talent qui joue avant tant de détermination, mentionne Lourdes Seminario, directrice principale du Marketing à PepsiCo Canada. Leylah correspond à tous les critères que nous recherchons pour nos athlètes Gatorade. Nous sommes heureux de continuer d'accueillir dans nos rangs la prochaine génération d'athlètes et d'appuyer leur développement, en tant que sportives et athlètes d'exception. »

Leylah Fernandez se joint au groupe d'athlètes de Gatorade Canada composé de certains des plus grands athlètes canadiens d'élite, y compris Marie-Philip Poulin, Hayley Wickenheiser, Andre DeGrasse, Sidney Crosby, Alexis Lafrenière, Aurélie Rivard et Tyler McGregor, ainsi que sa compatriote joueuse de tennis Bianca Andreescu.

Gatorade Canada alimente l'avenir du tennis dans le cadre de son partenariat existant sur plusieurs années avec l'organisation sportive nationale Tennis Canada.

