Can-Am Off-Road poursuit sa domination mondiale avec une cinquième victoire consécutive au Rallye Dakar

VALCOURT, Québec, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La marque Can-Am Off-Road de BRP (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) continue d'affirmer sa domination mondiale en début d'année, cette fois-ci en raflant les premières places dans deux catégories différentes lors du célèbre Rallye Dakar en Arabie Saoudite. Ces victoires consolident le remarquable cinquième championnat consécutif de la marque au Rallye Dakar, qui est considéré comme la course hors route la plus éprouvante au monde.

Le pilote d'usine Can-Am, Austin Jones (États-Unis), et son co-pilote, Gustavo Gugelmin (Brésil), ont terminé avec le meilleur temps global dans la catégorie T4, qui regroupe des véhicules tout-terrain côte à côte de série. Gerard Farrés (Espagne) a terminé à la deuxième place, et Rokas Baciuska (Lituanie) à la troisième, complétant ainsi le podium de Can-Am. En fait, les 17 premiers de la catégorie T4 étaient au volant d'une Can-Am, et le premier véhicule non-Can-Am à franchir l'arrivée en 18e position était à 9 heures et 30 minutes, de Jones et Gugelmin.

Dans la catégorie T3, qui sont des véhicules prototypes fabriqués par des constructeurs spécialisés et la dernière étape avant la catégorie voiture, les coureurs Can-Am ont terminé à la première et à la deuxième place. Francisco Lopez et son co-pilote, Juan Pablo Latrach Vinagre (tous deux originaires du Chili) sont arrivés en tête, suivis de Sebastian Eriksson (Suède) et de son co-pilote, Wouter Rosegaar (Pays-Bas).

« C'est incroyable de gagner le Rallye Dakar », a déclaré Jones. « Cet événement est vraiment le test ultime de la course tout-terrain. Tout peut arriver, et nous avons poussé jusqu'à la toute fin contre une concurrence extrêmement forte. Mon co-pilote et mon équipe ont fait un excellent travail, et la Can-Am a été impressionnante par ses performances et sa durabilité. »

Le Rallye Dakar 2022 a parcouru environ 8 400 km à travers certains des terrains les plus difficiles et les plus techniques d'Arabie Saoudite. Les pilotes ont affronté des falaises, des canyons, des dunes et des pistes rocheuses, mettant leurs compétences et leurs véhicules au défi ultime.

Les coureurs Can-Am ont été soutenus par South Racing Can-Am, qui avait plus de 150 personnes en Arabie Saoudite pour aider à tout organiser, des mécaniciens à la logistique et aux repas pour plus de 21 coureurs Can-Am Maverick X3. Les véhicules Can-Am construits par South Racing ont un record d'arrivée de 100 % au rallye Dakar, et ont remporté la catégorie côte à côte chaque année depuis 2018.

« Il faut un véritable effort d'équipe pour accomplir ce que notre équipe Can-Am Off-Road vient de faire au Rallye Dakar », a déclaré Sandy Scullion, vice-président principal (ventes et services mondiaux) chez Powersports de BRP. « Nous possédons la crème de la crème, des pilotes au personnel de maintenance en passant par l'incroyable plateforme Can-Am Maverick X3. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve le reste de l'année en matière de courses, car nous prévoyons de poursuivre notre incroyable élan en remportant des championnats partout dans le monde. »

Désormais disponible chez les concessionnaires Can-Am du monde entier, le Maverick X3 2022 est conçu pour réaliser des performances. Il s'agit d'un véhicule tout-terrain testé en course qui vous emmènera plus loin, que vous vous attaquiez à des sentiers locaux, que vous fassiez un tour dans des dunes de sable ou que vous prépariez votre prochaine course importante. Pour obtenir plus de détails techniques et de spécifications sur ce produit, ainsi que des informations sur la gamme complète des véhicules tout-terrain Can-Am pour l'année 2022, rendez-vous sur le site https://can-am.brp.com/off-road/ .

À propos de BRP

Nous sommes un leader mondial dans le domaine des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, grâce à plus de 75 ans d'ingéniosité et à une attention particulière portée à nos clients. Notre portefeuille de produits distinctifs et à la fine pointe de l'industrie comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et tout-terrain Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Rotax ainsi que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de plaisance. Nous complétons nos gammes de produits par une activité dédiée aux pièces, aux accessoires et aux vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6 milliards de dollars canadiens dans plus de 130 pays, notre main-d'oeuvre mondiale est composée d'environ 14 500 personnes motivées et pleines de ressources.

