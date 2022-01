The NAGA Group AG excède les prévisions pour l'exercice fiscal 2021 en enregistrant un revenu de 55,3 millions EUR et annonce la création de NAGAX, le premier réseau social Web3 de négociation de cryptomonnaies au monde





NAGA Group AG (XETRA : N4G, ISIN : DE000A161NR7), l'opérateur du réseau social de courtage, de cryptomonnaies et de paiements NAGA.com, a dépassé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2021 selon des chiffres préliminaires non audités.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a plus que doublé pour atteindre 55,3 millions EUR par rapport à l'exercice précédent (2020 : 24,4 millions EUR). Cette forte croissance est mise en évidence par un BAIIDA record de 12,8 millions EUR, soit près du double de celui de 2020 (6,6 millions EUR). NAGA affirme par ailleurs que plus de 277 000 nouveaux comptes ont été créés sur sa plateforme d'échanges, soit une augmentation de 128 % par rapport à l'an dernier (2020 : 122 000 nouveaux comptes).

En 2021, les volumes échangés ont atteint 250 milliards EUR pour la première fois, ce qui signifie que la société a également pu doubler ce paramètre par rapport à 2020 (121 milliards EUR). En outre, NAGA a exécuté plus de 10 millions de transactions en argent réel, soit une hausse de 60 % en glissement annuel (6,3 millions en 2020). Notons que son activité à la croissance la plus élevée fut le copy trading. L'exercice 2021 a affiché 4,8 millions de transactions copiées via l'outil unique Auto Copy de NAGA, soit près du triple du nombre de 2020 (1,7 million de transactions copiées).

« 2021 fut une année fantastique pour NAGA. Nous avons enregistré une nouvelle année record et atteint plusieurs caps importants. Nos investissements dans la croissance et l'accélération continue de nos activités de marketing ont porté leurs fruits. Nous avons par ailleurs lancé de formidables produits comme NAGA Pay, nous avons optimisé notre plateforme et obtenu les apports d'investisseurs stratégiques. 2022 sera encore une année riche en événements. Nous devrions figurer parmi les néocourtiers à la croissance la plus rapide en décrochant de nouvelles parts sur les marchés existants, mais également en nous aventurant sur de nouveaux marchés et en nous orientant de plus en plus sur les cryptomonnaies et la finance décentralisée (DeFI) à l'aide de notre toute nouvelle plateforme NAGAX », explique Benjamin Bilski, fondateur et PDG de NAGA.

Lancement de NAGAX au T1 2022

NAGA annonce le lancement d'un tout nouveau réseau social de négociation de cryptomonnaies : NAGAX

La platform vise à proposer :

- Une expérience unique de réseau social Web3 de négociation

- Le change au comptant de plus de 700 actifs négociables

- Une bourse de contrats à terme et d'instruments dérivés

- Un portefeuille de cryptomonnaies caractérisé par un très haut niveau de sécurité

- Une plateforme NFT intégrée

- Une plateforme de staking

- Une rampe de lancement pour des projets prometteurs

- Du contenu vidéo éducatif sur une plateforme d'apprentissage permettant d'obtenir des récompenses

La plateforme proposera un « fil d'actualité Web3 dédié aux investissements » unique au monde, qui convertira automatiquement les contenus générés par chaque utilisateur de la plateforme en NFT pouvant être monétisé.

« Grâce à NAGA, nous avons élaboré l'une des plateformes de courtage les plus novatrices du secteur, axée sur les interactions sociales et in fine sur le copy trading. Nous avons également obtenu des informations uniques relatives aux créateurs de contenus, aux influenceurs et à leurs besoins. Nous estimons cependant que la finance décentralisée (DeFi) constituera l'un des segments à la croissance la plus forte du secteur des services financiers et qu'elle nous permettra dès lors d'associer nos connaissances à l'ensemble de nos capacités d'innovation et à notre longue expérience. Nous voulons que notre tout nouveau fil d'actualité Web3 dédié aux investissements devienne la nouvelle norme dans le monde des influenceurs financiers et qu'il leur permette d'accroître leurs capacités à mieux servir leur public tout en leur proposant la monétisation instantanée de leurs contenus et en contournant les intermédiaires », déclare M. Bilski.

Et d'ajouter : « Par exemple, un influenceur financier proposant du contenu haut de gamme, comme des analyses techniques ou des signaux de trading, postera son contenu et pourra fixer directement un tarif et une disponibilité. Le post sera automatiquement converti en NFT. Tout utilisateur ayant accès à un portefeuille sur Ethereum pourra débloquer le contenu immédiatement. Tous les contenus seront donc tokenisés et pourront même faire l'objet de transactions en tant que NFT. Et bien sûr, NAGAX donnera la possibilité aux traders de copier les transactions en cryptomonnaies des influenceurs via le fil d'actualité, et ce, pour plus de 700 actifs. Le monde des cryptomonnaies est extrêmement fragmenté. Les courtiers en cryptomonnaies sont littéralement forcés de suivre et de s'abonner à de nombreux groupes et comptes sur différentes plateformes afin de ne rien manquer. Les cryptoinfluenceurs doivent quant à eux gérer de nombreux canaux et flux de monétisation. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'avis que notre concept de contenu, de monétisation directe pour les influenceurs et de copy trading de cryptomonnaies suscitera une énorme demande et constituera une nouvelle source prolifique de revenus pour NAGA. »

La première version de NAGAX sera lancée au T1 2022.

Le PDG de NAGA, Benjamin Bilski, vous propose un webinaire enregistré le vendredi 14 janvier à 15 h (CET) pour vous présenter NAGAX en détail. Pour y accéder, rendez-vous sur https://naga.com/academy/webinars/936

###

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé un système financier socialement valorisé, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l'investissement. Sa plateforme exclusive offre toute une gamme de produits allant du courtage aux investissements et aux cryptomonnaies en passant par une carte VISA physique et des fonctions d'investissement social comme Feed, Messenger et Auto-Copy. NAGA est une solution synergique tout-en-un accessible et inclusive qui propose une meilleure façon d'échanger, d'investir, de connecter, de gagner, d'acquérir et de payer, aussi bien en monnaie fiduciaire qu'en cryptomonnaie.

Langue : Anglais Société : The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hambourg Allemagne E-mail : info@naga.com Internet : www.naga.com ISIN : DE000A161NR7 WKN : A161NR Indices : Scale 30 Places de cotation : Marché réglementé non officiel à Berlin, Düsseldorf, Francfort (Scale), Hambourg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 17:30 et diffusé par :