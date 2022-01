Pandémie de la COVID-19 - Fin du couvre-feu et élargissement du passeport vaccinal à certains commerces





QUÉBEC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui la fin du couvre-feu, et ce, dès le 17 janvier. Il annonce également un élargissement du passeport vaccinal à certains commerces. Ces décisions font suite aux recommandations de la Santé publique, et tiennent compte de la progression encourageante de la vaccination auprès de la population.

Afin de mieux protéger la population, et conséquemment le système hospitalier, un élargissement du passeport vaccinal à certains commerces de détail a été annoncé récemment, notamment auprès des succursales de la SAQ et de la SQDC. Cet élargissement se poursuivra auprès d'autres commerces, dès le 24 janvier prochain.

Ce sont donc les commerces dont la superficie est supérieure à 1 500 mètres carrés qui devront l'imposer à leurs clients. Les commerces dont le premier secteur d'activité est la vente de produits d'épicerie ou pharmaceutiques y font toutefois exception.

Il est à noter que, en plus de l'abolition de la consigne du couvre-feu entre 22 h et 5 h dès lundi 5 h, la mesure obligeant la fermeture des commerces non essentiels le dimanche prendra fin après le dimanche 16 janvier.

Citations :

« L'évolution de la situation nous permet de voir que les mesures qu'on a mises en place à la fin décembre ont fonctionné. Ça nous permet également de faire certains allégements à ces mesures, tout en restant prudents. Évidemment, on a hâte de recommencer tous les sports, d'ouvrir tous les restaurants, de reprendre tous les spectacles. Mais on doit y aller progressivement pour être certains de ne pas repartir la contagion. Soyons patients et prudents, on s'en va dans la bonne direction ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Bien que la situation soit extrêmement délicate du côté de la capacité de notre système hospitalier, de nombreuses mesures sont en place pour fournir à la population les services dont elle a besoin. Maintenant, du côté de la pandémie, c'est vers la vaccination qu'il faut se tourner, et la majorité des citoyens y ont remarquablement contribué jusqu'à maintenant. J'invite les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à se joindre à nous pour en finir avec cette crise, et j'espère que les mesures incitatives annoncées aujourd'hui sauront les convaincre. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'il est désormais recommandé aux personnes ayant déjà eu la COVID-19 de se prévaloir de la dose de rappel de vaccination, dès que possible. Cette dose sera d'ailleurs offerte à tous les adultes dès demain.

Soulignons également que plusieurs mesures incitatives ont été annoncées plus tôt aujourd'hui en vue de trouver des solutions à la pénurie d'effectifs au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les mesures mises en place : Québec.ca/coronavirus.

