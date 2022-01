Global Processing Services revoit à la hausse son cycle de financement pour dépasser 400 millions USD avec la participation de nouveaux investisseurs afin d'accélérer les investissements dans les technologies de paiement de prochaine génération





Global Processing Services ("GPS"), la principale plateforme technologique internationale de paiements, annonce la clôture et la révision à la hausse de sa dernière levée de fonds pour un montant total dépassant les 400 millions USD. Temasek, la société internationale d'investissement basée à Singapour, et MissionOG, une société de capital-croissance basée aux États-Unis, ont rejoint le cycle initial supérieur à 300 millions USD, codirigé par les investisseurs de croissance Advent International ? par l'entremise d'Advent Tech et de sa filiale Sunley House Capital ? et Viking Global Investors.

GPS est une plateforme technologique axée API, qui permet des programmes de carte innovants pour les fintechs, les néobanques numériques et les fournisseurs de finance intégrée. La technologie et l'approche partenariale de GPS ont contribué à mettre à échelle certaines de fintechs parmi les plus disruptives au monde, dont Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank, et Paidy, pour n'en citer que quelques-unes.

Avec la plateforme nuagique de prochaine génération de GPS, ses clients et partenaires peuvent concevoir, lancer, gérer et déployer des programmes de carte dans 48 pays. À ce jour, GPS a émis plus de 190 millions de cartes physiques et virtuelles, et a traité l'année dernière plus de 1,3 milliard de transactions, générant ainsi un chiffre d'affaires record.

L'investissement supplémentaire et le soutien stratégique des nouveaux investisseurs visent à accélérer la trajectoire de croissance de GPS. Forte de sa solide réputation et de sa plateforme technologique innovante, la société projette de répondre à la demande de ses clients par le biais d'une expansion internationale en Europe, APAC et MENA, et en intensifiant le développement de nouveaux produits et technologies. Les nouveaux investisseurs rejoignant Advent et Viking apportent une expertise approfondie de la fintech et des paiements à l'échelle mondiale.

Nomination d'un nouveau président à la tête du conseil d'administration de GPS

Parallèlement à la clôture du cycle d'investissement, Gene Lockhart, président du conseil et commandité de MissionOG, vient d'être nommé au poste de président du CA de GPS.

En qualité d'investisseur aguerri, de responsable exécutif accompli, et d'innovateur respecté dans le secteur des paiements, Gene apporte une vaste expérience opérationnelle dans le domaine des services financiers et des paiements. Parmi ses précédents postes de direction, Gene a notamment occupé la fonction de président et CEO de MasterCard International, et a siégé au conseil d'administration d'entreprises telles que NuBank et First Republic Bank, parmi tant d'autres.

Gene Lockhart, président du CA de GPS: "GPS est une tech innovante, et nous pensons que son positionnement unique au coeur de l'écosystème international des paiements lui permettra d'ouvrir la voie aux services financiers de prochaine génération. Avec le réseau et l'expérience qu'apporte MissionOG, nous nous réjouissons à l'idée de constituer un partenaire de confiance et de valeur pour Joanne et toute l'équipe."

Joanne Dewar, CEO de GPS: "La révision à la hausse de ce nouveau cycle de financement est une étape importante pour la société et témoigne de la solidité de notre stratégie. Nous sommes une entreprise qui a connu une croissance rapide ces dernières années, portée par notre engagement en faveur de l'innovation et de la fourniture d'une plateforme technologique évolutive. L'expertise que nos nouveaux partenaires apportent à GPS sera un précieux atout au moment d'entrer dans notre prochaine phase d'expansion géographique et d'innovation technologique."

