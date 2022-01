LE CANADA SOUTIENT DES PROJETS DE L'INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS DANS LA RÉGION DE WATERLOO





RÉGION DE WATERLOO, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cependant, la pandémie a accru le besoin de logements abordables. Le gouvernement du Canada a créé une stratégie nationale visant à construire et à rénover des centaines de milliers d'unités et à fournir des logements abordables aux gens partout au pays. En continuant d'investir dans le logement abordable, le gouvernement renforce les collectivités, crée des emplois et fait croître la classe moyenne, tout en luttant contre l'itinérance et en aidant les Canadiens vulnérables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, Bryan May, député fédéral de Cambridge, Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud-- Hespeler, Tim Louis, député de Kitchener-- Conestoga, Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener, Kathryn McGarry, mairesse de la Ville de Cambridge et Karen Redman, présidente de la région de Waterloo, ont annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 7,1 millions de dollars pour créer environ 74 nouveaux des logements abordables dans la région de Waterloo.

Du financement total, 4,5 millions de dollars sont investis dans le cadre du volet Villes dans le cadre de l'Initiative de logement rapide (IRF) élargie. Les 2,6 millions de dollars restants proviennent du programme Vers un chez-soi : Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Les logements font partie de deux projets, et ils aideront les Canadiens qui vivent dans des situations de logement incertaines, qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des refuges temporaires en raison de la pandémie.

Le premier projet, géré par le projet Wigwam autochtone urbain de Kitchener-Waterloo, sera situé au 27-31, rue Cambridge, à Cambridge. Les 30 unités seront créées pour les personnes Autochtones, et 16 d'entre elles seront destinées aux femmes autochtones et à leurs enfants.

Le deuxième immeuble sera administré par OneROOF et sera situé au 35, avenue Sheldon Nord, à Kitchener. Le projet permettra de créer environ 44 unités, dont 25 pour les sans-abri, 15 pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et 4 pour les Autochtones. La construction devrait être presque terminée d'ici la fin de 2022.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à l'investissement de 6,6 millions de dollars récemment annoncé dans le cadre du RHI dans la région de Waterloo le mois dernier.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable, et la pandémie n'a fait que mettre en évidence le besoin d'un plus grand nombre de logements abordables. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous prenons de nouveau des mesures pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à l'Initiative de logement rapide, nous offrirons rapidement jusqu'à 74 nouveaux logements abordables à des familles et des personnes vulnérables dans la région de Waterloo. Ce n'est que l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« La crise mondiale de la santé a exacerbé les problèmes de logement et d'itinérance partout au pays. La Stratégie nationale sur le logement, lancée en 2017, est le plan du gouvernement du Canada pour s'associer pour construire des logements rapidement et pour régler la crise du logement. C'est une priorité pour notre gouvernement et nous prenons des mesures pour répondre aux besoins criants en matière de logement. Le financement du RHI 2.0 fournira un soutien immédiat pour offrir des logements sûrs et stables à des milliers de familles et de personnes vulnérables dans la région de Waterloo. »- L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo

« Cet investissement permet d'améliorer les logements abordables et avec services de soutien dans notre région et facilite un véritable changement pour les groupes prioritaires qui en ont le plus besoin. Ces projets sont le fruit d'excellents partenariats qui ont permis de répondre à un grave besoin de logement dans la région de Waterloo. Il s'agit de l'Initiative de logement rapide à l'oeuvre. » - Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud--Hespeler

« Nous travaillons fort pour que chaque Canadien ait un chez-soi sûr et abordable. Construire des logements rapides dans les grands centres urbains comme la région de Waterloo et répondre aux besoins et aux défis particuliers des municipalités dans le secteur du logement constituent une mesure cruciale et nécessaire que notre gouvernement a prise pour mettre fin à l'itinérance chronique. Ce logement fait cruellement défaut à Kitchener, ici à Cambridge et dans toute la région de Waterloo. » - Bryan May, député de Cambridge

« Notre gouvernement comprend qu'il est essentiel pour notre reprise de veiller à ce que des logements soient disponibles, sécuritaires et abordables pour tous. Nous avons besoin de plus de logements abordables et nous en avons besoin maintenant, et c'est pourquoi nous avons établi des partenariats avec les municipalités locales dans le cadre de l'Initiative de logement rapide, qui comprennent le mieux leurs besoins. Grâce à des investissements comme celui que nous avons annoncé aujourd'hui, les personnes les plus à risque, y compris les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, et les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, auront bientôt un nouvel endroit où vivre.» - Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« Le logement abordable demeure une priorité pour la région de Waterloo dans le cadre de notre plan de logement abordable, Bâtir un avenir meilleur : 2 500 logements en cinq ans. Nous accueillons favorablement ces deux nouveaux projets rendus possibles grâce au financement du gouvernement du Canada et du Fonds d'actions de la région de Waterloo. Grâce à ce partenariat et à cette collaboration, 74 nouveaux logements abordables seront construits dans notre région, ce qui améliorera la qualité de vie des résidents. » - Présidente Karen Redman, présidente régionale de la région de Waterloo

« La Ville de Kitchener s'est engagée à faire du logement un droit de la personne et à faire sa part en travaillant avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires communautaires pour y parvenir. Nous sommes reconnaissants envers le ministre Ahmed Hussen et le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, pour l'annonce de financement d'aujourd'hui à l'appui de oneROOF et des jeunes à risque de notre collectivité pour la construction de 44 logements supplémentaires dans le cadre de l'Initiative de logement rapide et du programme Vers un chez-soi. Nous savons que c'est seulement en travaillant ensemble que nous pourrons nous rapprocher de notre objectif de mettre fin à l'itinérance et de soutenir, peu importe l'âge, les résidents les plus vulnérables parmi nous. » - Berry Vrbanovic, maire de la Ville de Kitchener

« Chaque personne a droit à un logement sûr et sécuritaire. Ces logements sont plus qu'un toit au-dessus de la tête de quelqu'un, ils offrent un endroit où beaucoup peuvent guérir, grandir et apprendre. Cet investissement est vraiment nécessaire à Cambridge et dans la région de Waterloo, et nous remercions nos partenaires gouvernementaux de contribuer au bien-être de notre collectivité. Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin à l'itinérance chronique, et ces logements sont une pièce du casse-tête. » - Kathryn McGarry, mairesse de la ville de Cambridge

L'Initiative de logement rapide est mise en oeuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).





Le RHI est un programme de 1 milliard de dollars qui a été lancé en octobre 2020 pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, surtout dans le contexte du COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.





La première phase du RHI a été couronnée de succès, et 1,5 milliard de dollars a été ajouté au programme dans le budget de 2021.

Le volet Villes : 500 millions de dollars de financement aux municipalités partout au Canada .

.

Le volet Projets : 1 milliard de dollars sera alloué aux demandes admissibles présentées au cours de la période initiale de présentation des demandes de l'RHI l'automne dernier et n'ayant pas encore reçu de financement.



Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des projets de logement axés sur les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme.





L'Initiative de logement rapide adopte une approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement, en offrant des services aux personnes qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir et aux autres personnes vulnérables dans le cadre du SNL, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les personnes LGBTQ2, les Canadiens racialisés et noirs, ainsi que les immigrants récents ou les réfugiés.

