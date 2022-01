Taktikal obtient un financement de 2 millions de dollars de Brunnur Ventures pour développer ses ventes internationales





Taktikal (www.taktikal.io), un développeur de solutions de confiance numérique de nouvelle génération, annonce avoir obtenu un investissement de 2 millions de dollars de la part de Brunnur Ventures afin de stimuler l'acquisition client et le développement international de sa stratégie commerciale. Taktikal fournit des solutions de signature électronique aux entreprises, leur permettant ainsi de répondre à un besoin croissant d'automatisation et de rationalisation des processus nécessitant une identification, une authentification et une autorisation. Taktikal s'appuie sur son vaste savoir-faire acquis dans le domaine de l'infrastructure d'authentification gouvernementale dans les pays nordiques, comme l'Islande, pour offrir un traitement plus rapide, une gestion des documents plus efficace, un risque opérationnel réduit et une meilleure expérience client.

Les nouveaux fonds accéléreront le développement des ventes internationales des logiciels de signature électronique de la Société sur le marché mondial des PME, où les procédures ad hoc, à faible sécurité et faites maison sont actuellement répandues.

« Nous sommes ravis d'annoncer la clôture de notre premier tour d'investissement institutionnel impliquant Brunnur Ventures. Nous accueillons cette entreprise en tant qu'investisseur expérimenté et estimé qui soutiendra la prochaine phase du développement de notre Société », déclare Valur Gunnarsson, PDG de Taktikal. « Malheureusement, il n'est pas rare que des documents sensibles comme les scans de passeport et de permis de conduire soient envoyés par courrier électronique et sans aucune sécurité. Taktikal fournit des signatures de documents prêtes à l'emploi et d'autres processus à une vaste base d'acheteurs potentiels composée d'entreprises qui doivent fournir à leurs employés et à leurs clients une expérience d'intégration de première classe et qui prennent de plus en plus en compte la sécurité, les aspects AML,KYC et PPE ainsi que les exigences relatives aux sanctions. »

« Afin de réussir, les entreprises doivent trouver des moyens pour rationaliser leurs opérations et réduire les goulots d'étranglement administratifs. Taktikal offre un excellent service qui répond à ces besoins », commente Kjartan Olafsson, Investment Manager chez Brunnur Ventures, qui rejoindra le Conseil d'administration de Taktikal. « Nous sommes convaincus que le changement dans ce domaine, que nous avons déjà observé dans de nombreux autres domaines de workflow tels que le CRM et la gestion de projet, se fait attendre depuis longtemps. »

À PROPOS DE TAKTIKAL

Taktikal ehf, basé en Islande, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de nouvelle génération pour les signatures électroniques d'entreprise, couvrant les formulaires intelligents intégrés au niveau de l'application, le remplissage et la signature dans le navigateur et le courrier électronique. La Société répond à un besoin croissant de processus sécurisés de classe mondiale visant à accompagner les besoins des entreprises en matière d'intégration automatisée des clients et des employés, de processus KYC et AML et d'identité électronique dans les applications.

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site : www.taktikal.io

À PROPOS DE BRUNNUR VENTURES

Brunnur Ventures est une société de capital-risque basée en Islande. La société se consacre principalement aux investissements d'amorçage et de démarrage, en privilégiant plus particulièrement l'innovation et la croissance, associées à des modèles d'affaires évolutifs et à des talents entrepreneuriaux d'exception.

Brunnur Ventures gère actuellement deux fonds : Brunnur I et Brunnur II. L'exploitation et l'administration des fonds sont assurées par Landsbref, un gestionnaire de fonds d'investissement agréé par l'autorité islandaise de surveillance financière.

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site : www.brunnurventures.com

