Pentera annonce une levée de fonds de série C de 150 millions de dollars pour une évaluation d'un milliard de dollars dans le but de révolutionner le marché traditionnel de la gestion des vulnérabilités.





Pentera, leader dans le domaine de la validation automatique de la sécurité (ASV), a annoncé aujourd'hui avoir levé 150 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de série C mené par K1 Investment Management, avec la participation de Evolution Equity Partners et Insight Partners. Les précédents tours de table avaient vu la participation d'Awz Ventures et de The Blackstone Group. Ce nouveau tour de table porte la valorisation de Pentera à 1 milliard de dollars après seulement trois ans de présence sur le marché depuis le lancement de sa technologie de tests de pénétration automatisés.

Ce financement fait de Pentera la société la plus valorisée de sa catégorie. Avec 400 entreprises clientes, la récente levée de fonds permet à Pentera de développer ses activités, dans toutes les fonctions et régions, et de faire passer ses effectifs de 150 à 300 employés d'ici à la fin 2022, sur la voie d'une introduction en bourse.

« Ce tour de table permet à Pentera de se positionner comme le leader du marché dans sa catégorie », a déclaré Amitai Ratzon, PDG de Pentera. « La croissance exponentielle de Pentera a prouvé que les entreprises ne sont plus disposées à faire des compromis en raison d'hypothèses et de simulations, mais exigent plutôt une validation dans le monde réel de la résilience de leur sécurité contre les cyberattaques les plus perfectionnées. En ce jour si particulier pour le développement de notre entreprise, je tiens à remercier nos employés, nos clients, nos partenaires et nos investisseurs, qui partagent notre passion pour la révolution que nous apportons au monde de la cybersécurité. »

« Les anciennes plateformes de gestion de la vulnérabilité ont apporté un faux sentiment de sécurité au marché », a déclaré Christian Grant, vice-président principal de K1 Investment Management. « Compte tenu de l'évolution constante des menaces et des réseaux dynamiques, les tests constants et réguliers sont le seul moyen de maintenir une sécurité véritablement performante. Pentera est la référence dans le secteur et nous sommes ravis de nous associer pour cette nouvelle phase de croissance. »

« Les équipes de sécurité sont confrontées à un nombre croissant de CVE et à des approches traditionnelles de gestion des vulnérabilités. Souvent, elles ne font qu'épuiser des ressources limitées sur des vulnérabilités qui n'ont que peu ou pas de chances d'être compromises », a déclaréArik Liberzon, co-fondateur et CTO de Pentera. « La plateforme sans agent de Pentera aide ces équipes à identifier leurs véritables lacunes en matière de sécurité. Nos clients peuvent enfin se fier à l'efficacité de leurs processus de cybersécurité et prouver à leurs PDG et conseils d'administration qu'ils sont protégés contre les cyberattaques. »

Pentera utilisera cette nouvelle levée de fonds pour développer ses activités et sa gamme de produits à l'international, avec pour mission de donner à chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité, une feuille de route lui permettant de réduire en toute confiance les cyberrisques et d'être prête à contre-attaquer. Parmi les ajouts récents à son portefeuille de produits figurent ses modules de validation RansomwareReadytm and Log4Shell .

Déclarations complémentaires

« Pentera a bouleversé l'approche traditionnelle des tests de pénétration manuels en permettant l'automatisation des tests continus et de la validation de la sécurité, élargissant ainsi son marché cible aux entreprises et aux fournisseurs de services de sécurité », a déclaré Thomas Krane, directeur général d'Insight Partners. « L'entreprise a connu une croissance et une demande incroyables en quelques années, révolutionnant le secteur dans son ensemble. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Amitai et l'équipe de Pentera. »

« La plateforme de test de pénétration continu et automatisé de Pentera permet aux équipes de sécurité d'en faire plus en moins de temps pour atténuer les risques que les méthodes traditionnelles de test de pénétration n'ont pas été créées pour résoudre », a déclaré Richard Seewald, fondateur et associé directeur d'Evolution Equity Partners. « L'entreprise offre des possibilités illimitées d'améliorer la cybersécurité dans le monde entier et nous sommes heureux de nous associer à Amitai et à l'équipe de Pentera. »

À propos de K1

K1 est un cabinet d'investissement internationale qui crée des sociétés de logiciels d'entreprise leaders dans leur catégorie. K1 s'associe à de solides équipes de gestion d'entreprises technologiques à forte croissance pour les aider à obtenir des résultats positifs. Avec plus de 110 professionnels, K1 et sa filiale opérationnelle, K1 Operations LLC, bouleversent les paysages industriels grâce à des stratégies de croissance axées sur les activités et conçues pour faire évoluer rapidement les entreprises du portefeuille. Depuis la création de la société, K1 a établi des partenariats avec plus de 1 760 entreprises de logiciels, dont des leaders du secteur tels qu'Apttus, Buildium, Checkmarx, Clarizen, ControlUp, Emburse, FMG Suite, Granicus, IronScales, Litera Microsystems, Onit, Rave Mobile Safety, RFPIO, Smarsh, WorkForce Software et Zapproved. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur k1capital.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Pentera

Pentera est le leader de sa catégorie pour la validation automatisée de la sécurité, permettant à toute organisation de tester facilement l'intégrité de toutes les couches de cybersécurité, révélant les véritables expositions actuelles à la sécurité à tout moment et à toute échelle. Des milliers de professionnels de la sécurité et de fournisseurs de services du monde entier utilisent Pentera pour guider les mesures correctives et combler les failles de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : pentera.io.

