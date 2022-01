Calibre Scientific fait l'acquisition de BrightBox Quantitation, un fabricant américain de réactifs spécialisé dans la quantification de bibliothèques NGS





LOS ANGELES, 12 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de BrightBox Quantitation, un fabricant de réactifs hautement spécialisé basé à San Mateo, en Californie. BrightBox Quantitation produit et distribue un kit d'essai exclusif pour une quantification rapide des molécules de bibliothèque d'ADN ou d'ARN NGS. BrightBox Quantitation rejoint EdgeBio, une division de Calibre Scientific, renforçant ainsi la présence de Calibre Scientific dans le secteur du séquençage de l'ADN.



« Un leader du marché du séquençage de l'ADN depuis des décennies, EdgeBio s'est forgé une réputation pour ses consommables de haute qualité qui aident ses clients à économiser du temps et de l'argent tout au long du flux de travail de séquençage », a déclaré Avesta Ebrahimi, directeur général d'EdgeBio. « Nous sommes ravis d'ajouter les kits de BrightBox Quantitation à notre portefeuille : ils rendront les flux de travail NGS plus rapides, plus faciles et plus rentables pour nos clients, leur permettant ainsi d'augmenter leur capacité de débit et de fournir des résultats cohérents et de haute qualité. »

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Calibre Scientific, une société qui fournit des consommables de laboratoire exceptionnels aux scientifiques du monde entier », a commenté le Dr Richard Fekete, PDG et fondateur de BrightBox Quantitation. « Le flux de travail simplifié des essais BrightBox pour la quantification de bibliothèques NGS correspond parfaitement au portefeuille de produits de Calibre Scientific axés sur le client.Grâce aux capacités de fabrication et de vente de classe mondiale de Calibre Scientific, nous serons désormais en mesure d'apporter ces essais à une clientèle beaucoup plus vaste. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.calibrescientific.com ou contacter Brice Geoffrion, directeur du développement commercial, à l'adresse bgeoffrion@calibrescientific.com ou au numéro +1 (310) 651-8285.

