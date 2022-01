HIPRA harmonise ses équipes internationales de terrain via les applications Veeva Commercial Cloud pour faire progresser le contenu numérique et l'engagement





Une société pharmaceutique espagnole acquiert les bases pour développer des interactions personnalisées avec les principaux acteurs de la santé animale

BARCELONE, Espagne, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que HIPRA, une société pharmaceutique biotechnologique espagnole, utilise Viva Vault PromoMats en Espagne et à travers l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique pour faire progresser sa stratégie commerciale numérique dans le domaine de la santé animale. HIPRA a recours aux applications Veeva pour développer des interactions efficaces avec les principaux acteurs du monde entier, y compris les propriétaires d'animaux, les vétérinaires, les entreprises de la chaîne alimentaire, les industries de la santé animale, les groupes d'intérêt sur les animaux et les chercheurs.

« Alors que nous nous étendons à de nouveaux pays, nous avons besoin d'une méthode agile et conforme aux règlementations pour déployer rapidement nos équipes de terrain et interagir efficacement avec les clients », a déclaré Sergi Valls, DSI, HIPRA. « Avec Veeva, nous disposons désormais d'une base numérique pour ajuster notre force de terrain et répondre aux divers besoins de nos clients du domaine de la santé animale à travers le monde. »

HIPRA est une société pharmaceutique leader du marché qui développe des vaccins innovants et des solutions biotechnologiques pour prévenir les maladies animales et humaines. Les représentants HIPRA sont en contact avec de nombreux intervenants sur plusieurs types d'espèces, chacun ayant besoin de produits uniques dans diverses catégories. Avec une réglementation rigoureuse propre à chaque pays, les représentants de terrain traitent également des milliers de documents concernant tous types d'animaux, spécialités et régions, allant des animaux de compagnie au bétail.

« La santé animale exige des modèles d'engagement et des capacités commerciales uniques. Avec des renseignements opportuns provenant d'une plateforme unique regroupant des contacts et des ressources essentiels, HIPRA pourra rapidement répondre aux besoins commerciaux en constante évolution pour des engagements client pertinents », a déclaré Rohan Poole, directeur de la stratégie commerciale chez Veeva. « Nous sommes fiers de nous associer à HIPRA et de soutenir sa stratégie commerciale numérique afin d'introduire des traitements sur de nouveaux marchés. »

Dans le cadre de Veeva Multichannel CRM, HIPRA utilise Veeva CLM et https://www.veeva.com/eu/products/multichannel-crm/approved-email/Veeva CRM Approved Email pour tirer un meilleur parti des réunions en face à face et élaborer des moyens de communication pertinents. Avec Vault PromoMats, HIPRA pose les jalons de l'automatisation et de la mise en conformité tout au long du cycle de vie du contenu de bout en bout, rapproche les acteurs internationaux et améliore la réutilisation du contenu.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier les intérêts de tous les acteurs, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

