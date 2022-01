Forge Biologics conclut un financement supplémentaire de 80 millions USD pour accélérer l'expansion CDMO prévue





Forge Biologics, une organisation de développement et fabrication, sous contrat, axée sur la thérapie génique, a annoncé aujourd'hui des plans d'expansion de la fabrication en 2022, pour répondre à la demande croissante de fabrication dans le domaine de la thérapie génique. L'expansion va coïncider avec l'accélération du renforcement des effectifs et le développement des installations de The Hearth à Columbus, dans l'Ohio, deux objectifs soutenus par des investissements continus dans la société.

Forge a conclu avec MidCap Financial un accord de financement garanti qui fournit jusqu'à 80 millions USD de capacité d'emprunt. Ce financement non dilutif soutiendra l'expansion des installations et les nouvelles offres clients, qui seront annoncées en 2022.

« Nous sommes ravis d'atteindre notre objectif d'offrir à nos clients une capacité de fabrication accrue, tout en leur donnant accès à des bioréacteurs à suspension, parmi les plus grands du secteur, actuellement disponibles », a déclaré Timothy J. Miller, Ph.D., PDG, président, et cofondateur de Forge. « Combinée à nos capacités de remplissage-finissage automatisé, cette nouvelle envergure positionne Forge comme un partenaire idéal pour les clients qui dépassent le stade clinique pour passer au lancement commercial et à la fourniture, en particulier ceux qui ont besoin de fabriquer des AAV cGMP. »

La mise à disposition pour les clients, d'une capacité de bioréacteur à plus grande échelle, sera soutenue par une expansion continue du personnel ; la société compte en effet créer 400 emplois, une croissance de ses effectifs que la subvention accordée par l'État de l'Ohio permettra d'accélérer en soutenant les nouvelles embauches des trois prochaines années.

« Forge Biologics est une entreprise pionnière établie et en pleine croissance, ici même dans l'Ohio », a souligné le président et chef de la direction de JobsOhio, JP Nauseef. « Les chercheurs, les talents et les investisseurs de classe mondiale, de l'Ohio ont créé un environnement permettant à Forge de développer des avancées en matière de thérapie génique qui peuvent avoir un impact positif sur des vies dans le monde entier. »

Forge a lancé l'expansion des installations en 2021, et la société augmente actuellement son empreinte globale de fabrication à plus de 200 000 pieds carrés d'espace d'installation, avec notamment 20 suites de fabrication cGMP. Elle pourra à l'avenir ajouter d'autres suites dans l'installation existante.

L'expansion des installations augmente considérablement le nombre et la capacité des bioréacteurs de Forge, avec notamment l'installation de bioréacteurs cGMP de 5 000 L, lesquels pourront être utilisés par les clients, dans le cadre de leurs programmes cliniques et commerciaux, avec la ligne cellulaire de suspension exclusive HEK 293 IgnitionTM de Forge, pour couvrir leurs besoins à grande échelle. L'expansion ajoute également aux offres de Forge des capacités de remplissage-finition cGMP automatisées, conçues avec une classification de fond de salle blanche qui répond aux exigences de l'Agence européenne des médicaments, pour les besoins cliniques et commerciaux de remplissage en stade tardif. Les bioréacteurs de 5 000 L et les systèmes de remplissage automatisés devraient être disponibles pour les clients au cours du second semestre 2022.

Avec ce financement supplémentaire, le financement total de Forge atteint environ 240 millions USD. Forge avait déjà obtenu 160 millions USD lors de deux tours précédents, avec la clôture d'un financement de série A, à hauteur de 40 millions USD en juillet 2020, suivi d'un tour de série B de 120 millions USD en avril 2021.

Comme annoncé précédemment, Forge est présent virtuellement à la 40e Conférence annuelle JP Morgan Healthcare prévue le 11 janvier 2022, à 10 h, heure de l'Est. La présentation sera disponible sur notre site Web à l'adresse https://www.forgebiologics.com/news/#events immédiatement après la présentation, et pendant 30 jours par la suite.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une société hybride axée sur la fabrication sous contrat de thérapies géniques, et le développement de thérapies au stade clinique. La mission de Forge est de permettre l'accès à des thérapies géniques révolutionnaires, et de contribuer à leur concrétisation. Forge a établi son siège social à The Hearth, un site de plus de 200 000 pieds carrés, situé à Columbus, dans l'Ohio. Installation cGMP conçue sur mesure, et spécialisée dans la fabrication de vecteurs AAV, The Hearth hébergera des services de fabrication de bout en bout, pour accélérer les programmes de thérapie génique, du stade préclinique au stade clinique et commercial. En adoptant une approche axée sur les patients, Forge vise à accélérer les processus, de sorte que ceux qui en ont le plus besoin puissent bénéficier au plus vite de ces avancées médicales. Pour en savoir plus, consultez www.forgebiologics.com

