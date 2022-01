Taraxa annonce le lancement d'un mainnet public avec délégation de jalonnement et cible la réputation dans le métaverse





SANTA CLARA, Californie, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Taraxa, une blockchain publique basée dans la Silicon Valley qui se concentre sur l'enregistrement d'audit des transactions informelles pour déduire la réputation et les graphes sociaux à partir de signaux hors chaîne, a annoncé le lancement de son réseau candidat mainnet . Ce lancement très attendu fait suite au récent déploiement réussi du réseau test Californicum et à la mise en circulation de plus de 254 millions de tokens TARA dans le cadre du programme de pré-staking. Ce mainnet candidat offrira une délégation de jalonnement, ainsi que des incitations et des récompenses massives pour les utilisateurs et les opérateurs de noeuds.

Ce mainnet candidat est la prochaine étape du déploiement du réseau Taraxa.

Le mainnet candidat sera capable d'héberger les tokens TARA natifs et deviendra un réseau décentralisé à part entière dont les principaux objectifs sont les suivants :

Déployer un véritable consensus communautaire basé sur le jalonnement

Renforcer la sécurité, la fiabilité et les performances du réseau

Recevoir la conversion des tokens TARA natifs des ETH

Le jalonnement sur le mainnet candidat continuera à générer un rendement fixe annualisé d'environ 20 % pour tous les jalonneurs et les opérateurs de noeuds, mais en plus du jalonnement dans le contrat, les tokens jalonnés seront désormais délégués à des noeuds actifs pour pouvoir obtenir des rendements. Pour participer au consensus, les noeuds devront avoir une délégation de jalonnement : neuf noeuds de consensus seront déployés initialement par l'équipe et se verront attribuer un enjeu délégué. Au fur et à mesure que la participation au jalonnement augmentera, le nombre de noeuds de consensus dans le réseau augmentera également. Vous pouvez en apprendre davantage sur le fonctionnement de la délégation de jalonnement ici.

Prochaines étapes : performances accrues du réseau et applications dans le métaverse.

Soutenue par des poids lourds tels que Fenbushi Capital, SNZ et Youbi Capital, l'équipe de Taraxa construit le réseau depuis 2018 et a validé son produit avec les acteurs de l'industrie à travers différents verticaux, ayant également obtenu quelques partenariats crypto de grand nom. Jusqu'à présent, le réseau testnet compte plus de 600 noeuds de consensus et se développe chaque semaine. Le réseau a atteint 5 000 TPS et une latence d'inclusion de bloc inférieure à une seconde, avec une trajectoire tirant à atteindre 50 000 TPS.

Avec un grand nombre d'applications prometteuses, telles que la quantification des signaux de réputation pour les tokens sociaux et les NFT, rendant les transactions commerciales informelles et les données générées par des machines dignes de confiance, Taraxa est prête pour 2022 :

« La vision de Taraxa est de transformer 80 % des données gaspillées dans le monde, les transactions informelles, en signaux de réputation dignes de confiance et utiles. Il existe de nombreux cas d'utilisation prometteurs, tant dans le métaverse émergent que dans le "vieux" monde hors ligne. Avec le lancement de notre mainnet candidat, nous avons fait un grand pas vers la réalisation de cet objectif », a déclaré Steven Pu, diplômé de Stanford et cofondateur de Taraxa.

À propos de Taraxa :

Taraxa est un registre public spécialement conçu, rapide, évolutif et adapté aux appareils, conçu pour suivre les données transactionnelles informelles et non structurées afin de minimiser les frictions commerciales. Fondée en 2018 par un groupe d'ingénieurs et d'universitaires accomplis, Taraxa a non seulement construit une infrastructure décentralisée de pointe, mais a également livré des plateformes d'applications testées sur le marché pour sécuriser l'intégrité de l'état des machines et suivre les accords quotidiens entre les personnes.

