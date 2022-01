Nicola Wealth Real Estate fait son entrée sur le marché montréalais grâce à une acquisition industrielle d'envergure, en partenariat avec le Groupe Montoni, afin d'accroître sa présence au Canada





Cette propriété industrielle de premier plan de 139?302 pi2, située sur un terrain de 9,26 acres et entièrement louée, consolide la présence de la société dans des marchés d'importance au pays.

MONTRÉAL, le 10 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Nicola Wealth Real Estate (NWRE) a acquis sa première propriété industrielle située au 3499, rue Douglas-B.-Floreani à Saint-Laurent (Montréal), au Québec. La transaction, proposée par le Groupe Montoni, son nouveau partenaire, établit la présence de NWRE dans un marché canadien important.

L'acquisition comprend le bâtiment existant de 139?302 pi2 sur un terrain de 9,26 acres. La propriété a été acquise dans le cadre d'une vente/relocation du vendeur et est donc entièrement louée à une entreprise de fabrication d'équipements de télévision et de diffusion.

« Il s'agit d'une première coentreprise avec le Groupe Montoni », souligne Ron Bastin, directeur des Acquisitions chez Nicola Wealth Real Estate. « Cette acquisition nous donne la possibilité de nous établir dans le marché montréalais, un marché canadien important dans lequel nous envisageons avec enthousiasme d'agrandir notre portefeuille. »

« La propriété est située dans le marché de Saint-Laurent, l'un des sous-marchés industriels les plus vigoureux à Montréal », a ajouté M. Bastin. « Cette grande parcelle de terrain nous offre des possibilités futures, notamment l'ajout de densité supplémentaire sur le terrain excédentaire. »

« Nous sommes heureux de nous associer pour la première fois à NWRE. Située à la jonction des autoroutes 13, 440, 520 et 40 et à proximité de l'aéroport international Montréal-Trudeau, cette propriété jouit d'une accessibilité exceptionnelle. Cette acquisition vient, une fois de plus, solidifier notre offre de propriétés industrielles stratégiquement situées dans le Grand Montréal », conclut Dario Montoni, président de MONTONI.

NWRE continue de concentrer sa croissance dans des marchés canadiens importants, comme Vancouver, Toronto, Winnipeg, Calgary, Victoria, Kelowna et Montréal, en se concentrant plus particulièrement sur l'acquisition de propriétés génératrices de revenus et en réalisant des stratégies de développement à valeur ajoutée.

À propos de Nicola Wealth Real Estate

Nicola Wealth Real Estate (NWRE) est l'équipe interne responsable du secteur immobilier de Nicola Wealth, une société canadienne de planification financière et d'investissement de premier plan, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 11,5 milliards $ CA. NWRE dispose d'une équipe chevronnée et novatrice qui recherche des actifs et gère un portefeuille croissant de propriétés dans les marchés importants d'Amérique du Nord comprenant une gamme diversifiée de catégories d'actifs, notamment des bâtiments industriels, des appartements locatifs multifamiliaux, des bureaux, des entrepôts en libre-service, des commerces de détail et des logements pour personnes âgées. Grâce à l'acquisition de Blackwood Partners, la valeur brute des actifs du portefeuille actuel de NWRE s'élève à 7,5 milliards $. Pour en savoir plus sur les fonds de NWRE, visitez le realestate.nicolawealth.com.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de?20 millions de pieds carrés de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pieds carrés en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,3 millions de pieds carrés de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les dernières réalisations du développeur figurent Espace Montmorency, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars situé sur la station de métro Montmorency à Laval, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de plus de 6 millions de pieds carrés au centre-ville de Montréal. Pour de plus amples informations, consultez le www.groupemontoni.com.

